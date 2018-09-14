2018-09-15T08:32:04+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии подозревают в афере на 22 миллиона рублей

Мужчина обещал обналичить сертификаты материнского капитала
Рустем АХУНОВ
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Мужчину разыскивают уже более годаМужчину разыскивают уже более года
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В Башкирии продолжают разыскивать 38-летнего Айдара Гиматова, исчезнувшего в Месягутово еще в июле 2017 года.

Напомним, что молодой пропал весьма непонятным образом – вышел за сигаретами в магазин и перестал выходить на связь с родными. Позже, через два дня, 16 июля сельчане нашли вещи мужчины аккуратно сложенными на береге реки Ай. Родные и друзья предположили, что Айдар мог утонуть. Однако поиски на воде и прочес местности так и не дали результата.

Вскоре выяснилась еще одна неожиданная подробность. Айдар Гиматов был одним из руководителей потребительского кооператива «Ай». По словам местных жителей, в компании обналичивали сертификаты на материнский капитал. Услуга не совсем честная, но зато популярная. Соответственно, деньги там крутились немаленькие. Работала контора сразу в нескольких районах республики – Дуванском, Кигинском, Белокатайском и Салаватском.

Примечательно, что сразу после пропажи мужчины, вкладчики перестали получать выплаты от кооператива. Делом заинтересовались полицейские – в отношении директора возбудили уголовное дело по факту присвоения денег и мошенничества. Параллельно с этим начались поиски Гиматова.

ПОЯВИЛСЯ СЫЩИК

Через год обманутым вкладчикам кооператива «Ай» решил помочь частный детектив Нурсил Жданов. Бывший сотрудник уголовного розыска был готов найти пропавшего руководителя кооператива за определенное вознаграждение.

- Там около 70 потерпевших. Но никто так и не согласился на мои услуги. Бесплатно искать жулика я не собираюсь. По моим данным, у него есть загранпаспорт, соответственно он может скрываться в других странах. Известно, что обманул он своих клиентов примерно на 22 миллиона рублей.

В версию том, что Гиматов мог утонуть, частый сыщик не верит.

- Среди вещей не было мобильного телефона. Куда он его положил, когда якобы «купаться» пошел? – предположил Жданов.

До сих пор доподлинно неизвестно, из-за чего действительно пропал мужчина. По непроверенной версии он мог скрыться с внушительной суммой денег.

Приметы пропавшего: рост около 175 сантимеров, глаза карии, волосы темные, худощавое телосложение.

Если вы увидели этого мужчину, пожалуйста, позвоните в полицию или по телефону в Уфе 983-13-02.

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