Выгодно ли будет ездить на машине в центр Уфы на работу после появления платных парковок

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-14T11:33:43+03:00

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Совсем недавно мэрия Уфы открыто объявила – платным парковкам в центре города быть. Новшество с целью разгрузить центр столицы появится уже в ноябре текущего года. «Комсомолка» ранее сообщала цены – час парковки обойдется в 50 рублей. Скажем так, услуга будет доступна не всем, уж больно дорого обходится. Погулять в сквере час, посидеть в ресторане два часа – да, а вот восьмичасовой рабочий, который день будет стоить 400 рублей, потянет не каждый. По мнению автомобилистов, для Уфы эти цены слишком завышенные. Но на это и рассчитана программа платных парковок – на автомобилях, по мнению администрации, смогут передвигаться те, кому это по карману. В качестве примера привели зарубежные страны – в той же Японии владелец автомобиля просто юридически обязан иметь парковочное место в двух километрах от дома.

ПАРКОВКА И СТОЯНКА БУДУТ ПЛАТНЫМИ

Впрочем, пока мэрия находится только в поисках подрядчика, с которым заключит концессуальный договор по организации сети платных парковок. Исполнителя определят ближе к концу сентября. Концессионер получит землю под парковочные места в аренду на 25 лет.

По последним данным, единственным кандидатом является уфимская компания «Сити П». Общий объем работы концессионер оценил в весьма значительную сумму – около 1,2 миллиарда рублей. Однако эту сумму нельзя назвать финальной – в нее не вложили затраты на закупку всего оборудования. Работать вся система, к слову, будет исключительно с «безналом». Оплату «прикрутили» к мобильному приложению или «смскам» с телефона. Нарушителей правил будут ловить пешие и автомобильные патрули. Кстати, ответственность за состояние вашего автомобиля оператор парковки нести не будет – это вам не стоянка.

фото: Рустем АХУНОВ

Чтобы не шокировать водителей, вводить новую систему будут постепенно. На первом этапе платные стояночные места появятся в самых «жирных» точках – возле бизнес-центров и в историческом центре башкирской столицы. По замыслу создателей, за три года реализации проекта в столице появятся более 11 тысяч платных парковочных мест. Приносить прибыль своим создателям парковка сможет лишь в будние дни – по выходным никаких ограничений на остановку и стоянку машин не будет.

Новую идею поддержали все представители власти – республиканкой и муниципальной. Чиновники и силовики полагают, что этот метод сможет навести порядок на перегруженных в будние дни городских улицах.

Вот только народ, как всегда, против. Один из самых весомых аргументов уфимских автомобилистов – «сперва постройте достойные дороги, а потом заставляйте нас платить за парковку». В какой-то мере их понять можно, состояние дорожного покрытия на периферийных улицах оставляет желать лучшего. Но и припаркованные сразу в два-три ряда автомобили в час-пик у «мажорских» гимназий тоже не дело.

КАК ДЕШЕВЛЕ?

«Комсомолка» решила узнать, выгодно ли будет приезжать горожанам в центр на своем автомобиле на работу. Рассчитаем стоимость поездки из микрорайона «Черниковка» на улицу Карла Маркса в бизнес-центр «Капитал» на одном из популярных автомобилей «Киа Рио». Есть четыре способа добраться - автобус, такси, собственный автомобиль или прибегнуть к услуге каршеринга – поминутной аренде машины.

АВТОБУС

Естественно, самым дешевым вариантом добраться из точки А в точку Б будет поездка на автобусе. Садимся в 249-ый ПАЗик на остановке «Кинотеатр Победа» в 8 часов утра. В это время желательно уже сесть в общественный транспорт (ну или встать), а не выходить из дома, потому что ехать придется около часа. Если вам повезет, и вы не встанете намертво в утренних пробках, то примерно в 8:40 вы уже будете на «Гостином дворе» или «Дом актера», откуда еще 15 минут будете идти пешком до бизнес-центра.

Потрачено (туда обратно) – два часа, 50 рублей. Комфорт – 2 из 5, в автобусе можно и поспать, если вам повезет, и вы найдете свободное место.

ТАКСИ

Такси от улицы Первомайской до центра обойдется в среднем 250 рублей в одну сторону. Цены у современных сервисов такси колеблются в зависимости от времени суток, востребованности, погоды, поэтому иногда придется потратить больше. По времени уйдет столько же, как на автобусе, ведь и таксисты, как обычные автомобилисты, стоят в пробках – их не избежать никому, разве что мотоциклистам. Зато, как удобно – забрали, привезли, а куда поставить машину в тесном центре думать не нужно.

Потрачено (туда обратно) – два часа, 500 рублей. Комфорт – 5 из 5.

ЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Среди водителей Уфы, конечно же, останутся те, кто, несмотря на то, что парковки будут платными, не перестанут ездить. Это, как с повышением цен на бензин – почти каждый день повышают, а количество машин все также растет.

Но ведь потратиться придется не только на парковку, но и на топливо. В среднем у иномарки расход по городу 8 литров на 100 км. В день автомобилист (в обе стороны) проедет примерно 50 км. То есть, 4 литра в день. По 42 рубля за литр – это 168 рублей. К этой сумме добавляем 600 рублей за платную парковку, иначе оштрафуют, а то и вообще на эвакуаторе увезут за нарушение.

Многие автомобилисты будут вынуждены отказаться от поездок на личном авто в центр УфыФото: Евгения ГУСЕВА

Потрачено (туда-обратно) – два часа, 768 рублей (с учетом бензина и платы за парковку). Комфорт – 4 из 5, ведь еще не факт, что прямо под окнами будет свободное место. Его, скорее всего, поискать придется.

КАРШЕРИНГ

Недавно в Уфу пришло новшество – можно взять в прокат автомобиль поминутно. Правила пользования арендованной поминутно машиной, вероятно, знают все. Но напомнить не помешает. Итак, открываем мобильное приложение, выбираем ближайшую машину, бронируем ее – получаем 20 минут, чтобы до нее дойти. Приходим, осматриваем, заводим и начинаем движение. За бензин платить не нужно, платим только за время пользования.

К примеру, в дороге мы проведем 90 минут (туда обратно). Одна минута пользования машиной стоит 7 рублей, значит, в сумме выходит 630 рублей.

фото: Кирилл ПЕНКИН

Приезжаем к работе, теперь самое интересное – где оставить арендованную машину? У оператора каршеринга Делимобиля предусмотрены строгие штрафы за нарушение правил парковки. Машину нельзя будет оставить на территории закрытой, платной или спецстоянки. А если автомобиль увезет эвакуатор, то придется заплатить конторе 10 тысяч рублей.

Следовательно, под знаком «Зона действия платной парковки» припарковать мы его не сможем. Придется припарковать ее где-то заранее, а затем дойти до нужного места пешком.

Потрачено (туда-обратно) – два часа, 630 рублей. Комфорт – 3 из 5, ведь нужно найти место для парковки, а также забронировать машину на обратный путь, еще неизвестно, на каком расстоянии от себя вы найдете свободную машину.

А КАКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ?

Можно ли как-то избежать пользования платными парковками? Альтернативы, конечно же, есть. У некоторых бизнес-центров предусмотрены парковки, но на них очень мало мест. Однако если вы приедете за час до начала рабочего дня, есть вероятность, что для вас будет свободное место прямо у входа.

Также можно припарковать автомобиль на паркинге торговых центров и дойти до работы пешком. Но и здесь нужно будет заплатить. Например, парковка перед «Гостиным двором». Бесплатно – час, каждый последующий 50 рублей. Сэкономить можно будет на 50 рублей. Но здесь всего 30 мест, и успеет занять его не каждый.