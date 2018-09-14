Врачи борются за жизнь парня и девушки, пострадавших в аварии с мотоциклом в Уфе

СЕГОДНЯ 13:36 2018-09-14T13:37:04+03:00

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В ночь на 14 сентября в центре Уфы на перекрестке улиц Новомостовой и Октябрьской революции произошла серьезная авария. На пересечении улиц столкнулись спортивный мотоцикл «Хонда» и такси «Дастун Он-до». Пока точно неизвестно, при каких обстоятельствах произошла авария. В ней предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.

Но судя по фотографиям с места ДТП, становится понятно, что байк влетел в бок иномарки. Вероятно, водитель не уступил дорогу двухколесному транспорту при повороте на улицу Октябрьской революции с Новомостовой.

фото: соцсети

ЛОПНУЛ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ И НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ КРОВОТЕЧЕНИЕ

От сильного удара травмы получили мотоциклист и его пассажирка. О состоянии водителя легковушки и его пассажирах данных нет. Пострадавшими оказались уфимцы – Талгат Г. и Галина А. От сильного удара молодые люди довольно сильно пострадали.

фото: соцсети

Как рассказали их друзья, у обоих диагностирован перелом таза. Но это еще не все – у девушки лопнул мочевой пузырь, и на протяжении нескольких часов не проходит кровотечение. За ее жизнь сейчас борются врачи одной из городских больниц.

фото: соцсети

Стоит отметить, что на данный момент на территории Башкирии проходит операция «Мотоцикл». Сотрудники ГИБДД выявляют нарушения ПДД со стороны водителей мотоциклов, скутеров и мопедов. Особое внимание уделяется выявлению не зарегистрированной мототехники.

фото: соцсети

С начала мотосезона в республики произошла 61 авария с участием двухколесного транспорта. В них шесть человек погибли, 78 получили травмы. В нетрезвом состоянии водители находились в трех случаях, один погиб, двое пострадали, - сообщает Динар Гильмутдинов в своем блоге.

С момента начала спецоперации в столице произошло уже три довольно серьезные аварии с мотоциклами.