2018-09-14T09:10:52+03:00
Общество

«Легла спать и не проснулась»: в Уфе первоклассница необъяснимо умерла в собственной кровати

Родители девочки не могут поверить в случившееся
Павел КРАЙНОВ
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Гибель ребенка ничто не предвещалоГибель ребенка ничто не предвещало
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Накануне в одной из больниц Уфы скоропостижно скончалась 7-летняя девочка. Родные и близкие шокированы случившимся и, похоже, до сих пор не могут поверить в смерть малышки. В социальных сетях они разместили пост, в котором будто прощаются со своей дочерью и вопрошают: «Господи за что?»

- Я всё отдала бы, за то, чтобы время повернуть назад, всё изменить, предотвратить, но.... Не могу поверить, что тебя больше никогда не увижу, - обращается к своей дочке один из родителей.

Затем убитые горем родные обращаются к небесам.

- Господи за что....за что, эта жестокая смерть нашей Р***.... Пусть Р*** тебе на том свете будет лучше, чем было здесь.... А мы здесь по тебе тоскуем и пытаемся смириться с этой жестокой потерей.... Как жаль, что всё будет у нас, но не будет ТЕБЯ, - пишет один из родителей.

По словам бабушки первоклассницы, ранее девочка не болела опасными или хроническими заболеваниями. В беседе с корреспондентами ГорОбзор.ру, она рассказала, что незадолго перед смертью малышка слегла с температурой 38,4.

- Дали половину таблетки парацетамола, вроде спала, но к вечеру снова поднялась. Снова дали полтаблетки. На следующий день вызвали врача. У девочки болело горло, оно было рыхлым. Температура 37,2 была. В этот день она ничего не ела, ее рвало, - рассказала женщина изданию ГорОбзор.ру.

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