В 2017 году моногорода Башкирии привлекли 1,2 миллиарда рублей инвестиций

СЕГОДНЯ 08:01 2018-09-14T08:09:58+03:00

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По данным правительства республики, программа создания спецусловий ведения бизнеса помогла снизить количество безработных в регионе и сделала региона привлекательным для инвесторов.

Информацией о состоянии амбициозного проекта ТОСЭРов (территорий опережающего социально-экономического развития – Прим. ред) поделился премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов, выступающий на владивостокском Восточном экономическом форуме.

ЧТО ТАКОЕ МОНОГОРОД?

Напомним, что идея с созданием в регионе зон со специальными правилами ведения бизнеса в Башкирии началась еще в 2015 году. Власти республики определили список населенных пунктов, с наиболее сложным социально-экономическим положением. Им присвоили статусы так называемых моногородов. Уже на их основе, согласуя с федеральным центром, создали ТОСЭРы.

Компаниям, ведущим бизнес в этих населенных пунктах, полагаются значительные льготы. Например, предпринимателей на пять лет полностью освобождают от налогов в федеральный бюджет и на имущество организаций. Выплаты налогов в региональный бюджет снижаются с 17 до 5%. Общая сумма страховых взносов для работодателей уменьшается с 30 до 7,6%.

ВЫГОДА ДЛЯ ВСЕХ

Логично, что такие «нэповские» условия привлекают бизнесменов. Более того, «федералы», совместно с республикой, создают физические условия для ведения бизнеса. Например, для завода в Кумертау выделили более 300 миллионов рублей на строительство объектов инфраструктуры – линий электропередач, дорог и очистных сооружении.

Правительство, в свою очередь, также имеет свою выгоду. Предприниматели создают рабочие места и привлекают инвестиции, в том числе, зарубежные. Например, завод по производству оборудования для нефтедобычи из Белебея создал 80 рабочих мест и получил порядка 126 миллионов рублей от инвесторов.

БУДУТ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ТЕРРИТОРИИ

Сейчас в Башкирии существуют шесть моногородов – Нефтекамск, Благовещенск, Учалы, Белорецк, Кумертау и Белебей. Последние два города имеют статус территорий опережающего социально-экономического развития.

По состоянию на осень 2018 года в них зарегистрированы 16 предприятий. Реализация всех проектов позволит создать в республике более двух тысяч рабочих мест и привлечь 2,8 миллиардов рублей внешних и внутренних инвестиций. В 2017 году моногорода республики в этих целях привлекли 1,2 миллиарда рублей.

- Заявки на вступление в список ТОСЭРов Белорецка, Нефтекамска и Белорецка одобрены. Сейчас идет процедура согласования в Правительстве страны. По Учалам заявку рассматривают в Минэкономразвитии страны. Если решения будут приняты, то количество моногородов увеличится. Благодаря реализации проекта «Комплексное развитие моногородов», в 2017 году нам удалось выйти на положительную динамику по показателю миграционного прироста в монотеррториях Башкирии и снизить уровень зарегистрированной безработицы, - объяснил Рустэм Марданов.

КСТАТИ

На строительство Восточного выезда из Уфы потратят 35 миллиардов рублей

Участники форума из Башкирии не могли проигнорировать реализацию еще одного амбициозного проекта – строительство Восточного выезда. Конечный результат позволит соединить важные автомобильные магистрали М-5 и М-7. Для этого властям республики придется снести ряд построек, которые находятся между уфимским проспектом Салавата Юлаева и трассой М-5.

Стройка обойдется в 35 миллиардов рублей. Логично, что своими силами республика или город такой проект потянуть не смогут. Строительство будет проходить по концессионному соглашению – с привлечением частных инвесторов. По последним известным данным, ими станут турецкие и питерские бизнесмены.