Рустэм Хамитов обогнал Жириновского и Кадырова в рейтинге «Forbes»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-14T07:50:19+03:00

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Глава Башкирии занял 56 место во «влиятельном» рейтинге русской редакции журнала «Forbes».

КАК СЧИТАЛИ?

Сперва создатели отобрали «длинный» список более-менее узнаваемых на федеральной сцене россиян – чиновников, бизнесменов и представителей силовых структур. Таких получилось примерно 1500 человек из 300 различных организаций, ведомств и правительств. После этого их поделили на профессии.

Затем всех претендентов оценивали по нескольким параметрам. Рейтинг менеджеров составляли по количеству подчиненных уровню зарплат, чиновников - по количеству валового регионального продукта, влиянию на жизнь населения и близости к партии власти. Помимо этого участникам начисляли бонусы – за участие в партии власти, участие в кремлевских мероприятиях и прибыльную работу с финансовыми активами.

Затем очки каждого претендента суммировали, а их самих вновь объединили в список, который и составил «золотую сотню».

КТО ГДЕ ОКАЗАЛСЯ?

Как уже было сказано ранее, глава Башкирии занял 56 место из 100. Рустэм Хамитов оказался между политиком - заместителем председателя Правительства России Алексеем Гордеевым и бизнесменом – председателем нефтяного холдинга «Сибур» Дмитрием Коновым.

В «губернаторском» листе Хамитова обогнали губернатор ХМАО Наталья Комарова (54 место), президент республики Татарстан Рустэм Миниханов (51 место), глава Свердловской области Евгений Куйвашев (49 место) и губернатор Московской области Андрей Воробьев (35 место).

Глава Башкирии оказался выше глав следующих регионов – Чеченская республика, Самарская область, Краснодарский край, Ростовская область, Красноярский край, Тюменская область, ЮНАО и Пермский край.

Места в первой десятке рейтинга заняли кремлевские политики, главы силовых структур и руководители крупных нефтяных компаний. Глав регионов среди них не оказалось. Замыкает сотню лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

МНЕНИЕ

Политолог Дмитрий Михайличенко

В современной России на первых ролях отнюдь не министры, а окружение руководителя Кремля, состоящее, как правило, из глав и владельцев крупных предприятий. Их уровень влияния на управленческие и политические процессы зачастую выше, чем профильных министров. В этом плане рейтинг очень интересен и характеризует конфигурацию власти в стране.

Присутствие Рустэма Хамитова в списке 13 губернаторов характеризует его как достаточно влиятельного политика, не лишенного лоббистского потенциала и умеющего конструктивно, но твердо отстаивать свою позицию.

Политолог Дмитрий Казанцев

Для губернаторов основным критерием был ВРП, а также их лоббистские возможности, например, умение ладить с федеральными элитами и руководством партии власти.

Прямые выходы на топ-менеджмент нефтяных компаний и внимание курирующего ПФО полпреда подчеркивает роль главы Башкирии во властной вертикали. Хамитов уже восемь лет руководит крупным и экономически активным регионом страны, тем более, в статусе национальной республики. Его членство в Высшем совете партии власти, региональный список который Хамитов возглавил на выборах в республиканский парламент, также прибавляет ему политического веса.