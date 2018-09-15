Гончаренко вернулся и вновь победил: ЦСКА разгромил «Уфу»

СЕГОДНЯ 20:53 2018-09-15T21:08:18+03:00

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов перед матчем говорил, что пауза на сборных должна пойти башкирской команде на пользу. С этим трудно поспорить, так как еврокубковый марафон вкупе с матчами чемпионата непривыкшим уфимским футболистам дался тяжело, даже на поле чувствовалось, насколько устали игроки.

Помимо этого функционер выразил полное доверие нынешнему главному тренеру Сергею Томарову. Естественно, никто молодого местного специалиста спустя два месяца после начала сезона увольнять пока не собирается. Но вот недовольство болельщиков с каждым проигранным матчем нарастает. До зимней паузы нужно срочно поправлять положение в турнирной таблице, иначе вопрос скоро может стать ребром.

Обляков впервые сыграл против своей бывшей командыФото: Рустем АХУНОВ

МИНУС АБЕЛЬ И МАГНУССОН

У Виктора Гончаренко тем временем свои проблемы. В межсезонье молодой белорусский тренер провел вынужденную смену поколений и фактически с нуля строит свою команду. На трансферном поле именно ЦСКА был самым активным клубом, который тормошил как внутренний рынок, так и внешний. Оно и понятно, на раскачку времени нет – впереди Лига Чемпионов.

Гончаренко прекрасно знаком с тяжелым газоном «Нефтяника», однако все-таки не стал беречь своих лидеров и выпустил оптимальнейший состав. Примерно он же должен был выходить против чешской «Виктории» в следующую среду. Почему должен был? Потому что по ходу первого тайма с «Уфой» из-за травм выбыли сразу двое основных исполнителей.

Если с Магнуссоном, вроде как, все более ли менее в порядке, то вот Абель Эрнандес похоже выбыл надолго. Талантливый уругвайский нападающий, карьера которого и так скомкана из-за повреждений, споткнулся на ровном месте. Уже в момент падения было заметно, что все очень серьезно. Врачи сразу же утащили нападающего на носилках в подтрибунное помещение.

Для ЦСКА полнейший ужас, ну а для «Уфы» наоборот великолепнейший шанс. У гостей вместо опытных вышли совсем еще молодые игроки. Инициатива полностью перешла на сторону хозяев. Особенно выделялся Тилль. Полузащитник сборной Люксембурга действовал под нападающими и отметился парочкой эффектных финтов.

Лучшим в составе «Уфы» был ТилльФото: Рустем АХУНОВ

Только вот по-настоящему опасных моментов «Уфа» так и не создавала. Центр был проигран, а вот подачи с фланги частенько снимали высокие защитники «армейцев». Запомнился лишь чудо-удар Бизяка, когда Акинфеев был полностью переигран, но мяч лишь немного разминулся с дальней штангой. В этот момент ахнул весь «Нефтяник».

Получилось так, что «Уфа» давила-давила, а в итоге по глупости пропустила. В концовке первого тайма Табидзе сотворил в своей штрафной технический прием, за который даже в детской школе сажают на скамейку. Грузинский защитник выложил мяч сопернику, Фернандес поборолся, а Чалов с разворота пробил – 0:1. Томаров схватился за голову, будто обращаясь к футбольному богу: «За что?».

КОНТРАТАКИ

С началом второго тайма стало заметно, что ЦСКА чересчур глубоко сел в оборону. И это, как позже рассказал Гончаренко, не было сознательным действием.

- Сегодня игра у нас во многом не получалась. Молодые игроки пока только привыкают к большой игре, поэтому временами мы прижимаемся к воротам. Могу сказать точно, команды играть вторым номером я не давал. Просто так вышло, - сказал белорусский специалист.

На поле вышел СейдахметФото: Рустем АХУНОВ

В такой ситуации казалось именно «Уфа» должна забивать гол и отыгрываться, однако «армейская» молодежь хоть и не опытна, но очень быстра. А когда в составе есть такой мастер как Влашич, с разворачиванием контригры проблем особых нет. Вышедший вместо травмированного Абеля Жемалетдинов в течение пяти минут оформил дубль и полностью похоронил надежды башкирского клуба. Такой гандикап в матчах с прагматичными командами Гончаренко не сможет отыграть никто в мире.

На Томарове после матча не было лица. Он с большим трудом выдал свой комментарий и попросил журналистов не задавать ему вопросов. После чего быстро ретировался. Молодому специалисту, похоже, нужно обдумать происшедшее.

Сергей Томаров после матча выглядел очень расстроеннымФото: Рустем АХУНОВ

А вот Гончаренко был говорлив и честно признал, что его команда смотрелась не очень хорошо:

- Я очень люблю «Уфу», тут много знакомых лиц, очень рад всех видеть. Но футбол есть футбол. Всем нужны очки, поэтому не обижайтесь. Мы, конечно, провели не лучший свой матч, первый тайм вообще полностью проиграли. Помогла только ошибка Табидзе, после которого забили гол.

Башкирский клуб в настоящий момент завис на краю зоны вылета. Пока ни «Анжи», ни «Урал», находящиеся ниже, своих матчей в 7 туре не сыграли. Начало сезона для «Уфы» получается тяжеленным.

В следующем туре подопечным Томарова играть в гостях против «Ростова», который достаточно неожиданно идет в группе лидеров.