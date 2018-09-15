Уфимская афиша на выходные 15 и 16 сентября: фестиваль меда, рэпер Мот и премьера в кукольном театре

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-15T10:17:56+03:00

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НА КОНЦЕРТ

16 сентября на сцене концертного зала им. Ф.И. Шаляпина Уфимского государственного института искусств (ул. Ленина, 14) пройдет концерт знаменитого «Копельман-квартета». Для уфимской публики прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского, а также впервые в Уфе музыканты исполнят сочинение всемирно известного пианиста Евгения Кисина. Выступление известного коллектива состоится в рамках Второго Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова. Михаил Копельман возглавляет жюри конкурса, Борис Кушнир - в составе жюри. В состав квартета входят выдающиеся музыканты, выпускники Московской консерватории 70-х годов прошлого века, так называемого «золотого века». Михаил Копельман на протяжении 20 лет был первой скрипкой Квартета имени Бородина, затем стал лидером не менее именитого Токийского струнного квартета; альтист Игорь Сулыга и виолончелист Михаил Мильман два десятилетия играли в оркестре «Виртуозы Москвы». Сегодня «Копельман-квартет» по праву считается одним из лучших квартетов мира. С момента создания коллектив активно гастролирует и дает концерты в Великобритании, Испании, Австрии, Италии, Голландии, Бельгии, Дании, Швеции, Швейцарии, США, Канаде и России. (6+)

Начало в 19.00

Вход свободный.

16 сентября на Площади двух фонтанов (за рестораном «Music Hall, 27, ул. Кирова, 27) известная уфимская группа «Гагарин» представит юбилейную программу «Десять лет - полет нормальный». Стилистику группы можно определить как фьюжн - сплав джаз-рока, фанка, регги и этно. Оригинальное звучание «Гагарина» определяет мощная брасс-секция под руководством гуру духовной музыки Андрея Чепурина, который является аранжировщиком большинства композиции, исполняемых группой. (6+)

Начало в 19.00

Вход свободный.

15 сентября в этно-парке «Ватан» (нижняя площадка з «Конгресс-холлом», ул. Заки Валиди, 2) соберутся самые веселые и находчивые горожане. Здесь пройдет финал летнего кубка КВН, победители которого получат путевку в полуфинал Региональной лиги КВН «Уфа». Зрителей ждет большая концертная программа. (12+)

Начало в 19.00

Вход свободный.

НА ФЕСТИВАЛЬ

15 сентября на площади перед Дворцом спорта (ул. Зорге, 41) состоится медовый фестиваль-ярмарка, куда съедутся фермеры со всей республики. Здесь можно будет запастись лучшими сортами знаменитого башкирского меда. Кстати, в этом году пчеловодам удалось запасти много особо ценного липового меда, а вот запасов цветочного меда оказалось гораздо меньше из-за поздно наступившего лета. Ярмарка будет работать в течении всего дня. (3+)

Начало в 12.00

Вход свободный.

15 сентября в парке им. И. Якутова (ул. Ленина, 65/3) состоится фестиваль восточных культур «Ритмы Востока». Казахская, узбекская, киргизская, туркменская и другие диаспоры, а также городские национально-культурные организации приготовили большую концертную программу. В качестве специальных гостей на фестиваль выступит лауреат всероссийских конкурсов Лилия Мухамадиева и заслуженная артистка Башкирии Фирзина Абдуллина. Кроме песен и танцев на фестивале будет широко представлен восточная кухня. (3+)

Начало в 13.00

Вход свободный.

15 сентября ТРК «Планета» (ул. Энтузиастов, 20) празднует свой пятилетний юбилей и по такому случаю приготовила большую развлекательную программу. Во-первых, в этот день здесь будет проходить финал конкурса красоты «Мисс «Планета-2018», а во-вторых, состоится заключительный этап фестиваля уличных театров «АРТ - Планета», который проходил здесь каждый летний месяц. В программе выступления известных творческих коллективов из Уфы, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, работающих в самых разных жанрах - от клоунады до пантомимы. А вечером можно будет послушать известного рэпера, артиста лейбла «Black Star Inc.» Матвея Мельникова, выступающего под сценическим именем Мот. (12+)

Начало в 15.00

Вход свободный.

15 сентября в культурном центре «ART - квадрат» (ул. Чернышевского, 88) будет проходить фэшн-фестиваль «Factor Vostoka». Здесь соберутся известные дизайнеры, модельеры, художники и представляет свои коллекции одежды, картин и авторских украшений. Все понравившиеся экспонаты можно будет приобрести. (6+)

Начало в 12.00

Вход свободный.

В ТЕАТР

15 и 16 сентября Башкирский государственный театр кукол (пр. Октября, 137) откроет сезон премьерой спектакля «Буратино» по известной всем сказке Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино». Над постановкой работала команда, уже известная уфимцам по спектаклю для взрослых «Тысяча и одна ночь», премьера которого состоялась в прошлом году – главный режиссер Петрозаводского театра кукол Петр Васильев и наша землячка Алевтина Торик – востребованная сегодня в театрах Санкт-Петербурга и Москвы театральная художница. Спектакль «Приключения Буратино» в последний раз ставился в далеком 1983 году режиссером Владимиром Михайловичем Штейном. «Буратино» в постановке Петра Васильева, безусловно, станет иной, и юную аудиторию ждет новая версия сказки, выдержанная в традициях балаганного театра и итальянской комедии масок «дель арте». На спектакле дети встретятся со своими любимыми сказочными героями – храбрым Буратино, романтичным Пьеро, прекрасной Мальвиной, веселым Арлекино и грозным Карабасом Барабасом. (3+)

Начало в 12.00 и 14.00

Цена билетов: 250 руб.

15 сентября в Башкирском театре драмы им. М. Гафури (ул. Заки Валиди, 34) покажут премьерный спектакль по нашумевшему роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» о непростой судьбе молодой татарки Зулейхи, на долю которой выпало испытать все тяготы коллективизации в тридцатых годах прошлого века. (16+)

Начало в 18.00

Цены билетов: 160-1000 руб.

15 сентября в Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) можно посмотреть знаменитый мюзикл Кима Брейтбурга и Карена Кавалеряна «Голубая камея». В центре сюжета - дворцовые интриги при дворе Екатерины Великой, ее жесткое противостояние с княжной Таракановой - настоящей наследницей русского престола и, конечно, любовь, которая в итоге спасет и героев и мир. (16+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 200-500 руб.

В ПЛАНЕТАРИЙ

16 сентября в 11.00 в Уфимском планетарии (пр. Октября, 79/2) покажут полнокупольную программу для самых маленьких зрителей «Космический сон Почемучки», в 15.00 - классическую программу для школьников «Мифы о созвездиях», а в 16.30 - программу «Семь чудес солнечной системы», предназначенную для подростков и взрослой аудитории.

Цена билетов: 120-250 руб.