Болезнь роста: «Салават Юлаев» уступил в «зеленом дерби»

СЕГОДНЯ 05:18 2018-09-15T05:18:52+03:00

Казанский «Ак Барс» отыграл гандикап в три шайбы и выиграл по буллитам – 4:5

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Первое «зеленое дерби» в сезоне – всегда событие. Билеты на матч были раскуплены еще задолго до стартового вбрасывания. На трибунах даже те, кто хоккей смотрит раз в году. Противостояние «Салават Юлаев» - «Ак Барс» уж давно превратилось в визитную карточку всей лиги. Даже собственное название у матча есть – «зеленое дерби».

Для наставника уфимцев Николая Цулыгина игра должна была стать первой серьезной проверкой при домашних болельщиках. Экзаменовать дебютанта приехал лично тренер-чемпион Зинэтула Билялетдинов.

ОТЛИЧНЫЙ ДЕБЮТ

«Салават Юлаев» по началу сезона уже успел влюбить в свою игру. Команда играет как-то непривычно легко, ей многое удается в атаке, и, что самое главное, голы забиваются на любой вкус с любым соперником.

Начало игры матча против «Ак Барса» не стало исключением. Хозяева были великолепны. Они попросту связали соперника и доминировали на площадке. Как награда, две забитые шайбы, которые полностью вытекали из хода поединка.

Сначала Кадейкин сумел в падении поймать шайбу и нанести бросок под самую перекладину – 1:0. Затем в большинстве Ткачев воспользовался командным помутнением защитников казанцев, и в ближнем бою переиграл Шарыченкова – 2:0.

Начало получилось лучше не придумаешь. Более того, во втором периоде у «Салавата» еще отметились ключевые игроки нападения. Сначала забил Умарк, а затем вновь свой потрясающий бросок продемонстрировал Бурдасов. Между этими голами затесалась шайба Лукоянова, но счет 4:1 в любом случае впечатлял, а сам ход игры никаких тревожных мыслей не вызывал. Тем обиднее и непонятнее, что случилось в третьем периоде.

Поначалу все складывалось идеальноФото: Рустем АХУНОВ

КОНЦЕНТРАЦИЯ

«Через это надо пройти, выявить ошибки и сделать правильные выводы», - скажет после финальной сирены главный тренер хозяев Николай Цулыгин. То, что произошло на площадке, в заключительные 20 минут, наверняка он хочет забыть как какой-нибудь кошмарный сон.

Уфимская команда вышла на заключительный отрезок матча так, будто уже выиграла и ей нужно лишь просто убить оставшееся время. Хоккеисты замедлились, действовали чересчур вальяжно, постоянно допускали ошибки в передачах, оставляли свободные зоны и не прикрывали своего вратаря.

Линус Умарк забил одну из шайб в матчеФото: Рустем АХУНОВ

А играл-то «Салават», если кто-то вдруг забыл, с действующим обладателем Кубка Гагарина. Зинэтула Билялетдинов, который сейчас не форсирует подготовку и плавно вводит своих хоккеистов в сезон, заметил слабину соперника и тут же дал команду взвинтить темп.

«Ак Барс» включился, да так, что «юлаевцы» рассыпались. Клинкхаммер и Ландер быстренько отыграли две шайбы, а Зарипов так и вовсе сравнял счет. При том последний гол получился вообще каким-то издевательским. Уфимцы так застряли в атаке, что ветеран казанского хоккея убежал в чистый выход один в ноль, и имел уйму свободного времени, чтобы принять решение.

После такой оплеухи «Салават Юлаев» в себя уже не пришел и проиграл по буллитам – 4:5.

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Подобное с уфимской командой происходит уже не в первый раз в сезоне. Примерно такой же сценарий болельщики видели в прошлом матче с нижегородским «Торпедо», тогда гостям не хватило напора и класса, чтобы дожать – они проиграли со счетом 4:3. А вот для казанцев наказать за вальяжность не оказалось проблемой.

Николай Цулыгину впору задуматься, что происходит с его командой в третьих периодах победных матчей. Что это за самоуспокоенность и излишняя самоуверенность? Нити управления игрой явно были упущены, и «Салават» уже бросил играть, хотя до окончания основного времени оставалось очень много времени.

В третьем периоде игра хозяев полностью рассыпаласьФото: Рустем АХУНОВ

«Нам обидно, ведя 4-1, не смогли удержать преимущество. После таких поражений команда должна расти и стать дружнее. Для нас это большой урок. Играли здорово. Знали, как будет играть «Ак Барс», но они все равно смогли использовать свои сильные стороны», - прокомментировал поражение сам тренер.

Хочется думать, что подобные ошибки действительно будут изучены, ведь потихонечку они превращаются в систематические. В любой короткий отрезок матча «Салават Юлаев» может ненадолго выключиться и пропустить целую охапку шайб. Подобное было практически в каждой игре нового сезона, и с этим нужно непременно бороться.