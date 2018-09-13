Концерты сентября – 2018 в Уфе, которые нельзя пропустить

СЕГОДНЯ 14:27 2018-09-13T14:44:27+03:00

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Гала-концерт международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова

Любителям классической музыки, которые каждый год с нетерпением ждут встречи с народным артистом России и Башкирии Владимиром Спиваковым, непременно стоит посетить Гала-концерт II Международного конкурса скрипачей, носящего имя маэстро. В этот вечер состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса - молодых музыкантов в возрасте от 15 до 26 лет, которые исполнят произведения русских и зарубежных классиков в сопровождении Национального симфонического оркестра республики. А за дирижерский пульт встанет сам Владимир Спиваков. Победителям конкурса вручат редкие мастеровые скрипки: обладатель первой премии получит инструмент работы РикардоАнтониацци (Милан ,1912 год), второй премии - Жюля Гранджона (Париж, 1848 год), третьей премии - современного московского мастера Игоря Улицкого . (12+)

ГКЗ «Башкортостан», ул. Ленина, 50

21 сентября в 19.00

Цена билетов: 500-2500 руб.

«Песняры»

Легендарные «Песняры» народного артиста СССР Владимира Мулявина в следующем году отметят полувековой юбилей. Созданный в сентябре 1969 года белорусский ансамбль, благодаря участию в международных конкурсах и фестивалях и многочисленным гастроли по странам Европы, Латинской Америки, Африки и Азии, за короткое время стал невероятно популярным, причем не только в нашей стране. После выступления на кинофестивале в Каннах в 1976 году его пригласили на гастроли по США. «Песняры» стали первым в истории советским ансамблем, который дал большой тур по американским городам. Пресса писала о «русском вторжении на западном рок-фронте». «Песняры» стали первыми обладателями «Золотого диска» СССР и десяти дисков-гигантов общим тиражом двенадцать миллионов экземпляров. Можно еще долго перечислять все заслуги и достижения легендарного ансамбля, на песнях которого выросло не одно поколение, но лучше просто вновь вспомнить знаменитые песни – «Беловежская пуща»,«Белоруссия», «Березовый сок», «Вологда», «Алеся», «За полчаса до весны» и многие другие. Послушать в живом исполнении песенные шедевры музыкального наследия ансамбля Владимира Мулявинауфимцы смогут в конце сентября - музыканты представят программу «Песни на все времена». (12+)

ГКЗ «Башкортостан», ул. Ленина, 50

29 сентября в 19.00

Цена билетов: 900-3000 руб.

"Песняры" привезут в Уфу программу " Песни на все времена" .Фото: предоставлено организаторами

«АсанбайBluesFest»

Двухдневный фестиваль «АсанбайBluesFest» будет посвящен легендарному уфимскому музыканту, участнику первого состава группы «ДДТ» Рустему Асанбаеву и станет настоящим подарком всем любителям блюза. В башкирскую столицу съедутся лучшие музыканты страны, как и Рустем Асанбаев, посвятившие блюзу всю свою жизнь. В первый фестивальный день, 28 сентября, на сцене «Колизео» выступят: Леван Ломидзе и «BluesCousins» (Москва), Владимир Демьянов и «BluesDoctor» (Екатеринбург), Анатолий Симонов и «Outrider» (Уфа). Во второй день, 29 сентября, на сцену выйдут: Сергей Воронов и «TheCrossroads» (Москва), Юрий Новгородский и «Backstage» (Москва), Коля Селиванов и «BoogieBand» (Уфа). В фестивале также примут участие и уфимские музыканты: Сергей Шикалов, Рустэм Ризванов, Вячеслав Шумилов и участники первого состава «ДДТ» - Влад Сенчило, Рустэм Каримов и Рустем Ризванов. (12+)

РК «Огни Уфы», ул. 50-летия Октября, 19

28 и 29 сентября в 19.00

Цена билетов: 1500-3500 руб.

Сергей Воронов и группа " The Crossroadz" приедут на фестиваль " Асанбай Blues Fest". Фото: предоставлено организаторами

«Korpiklaani»

Легенды финского фолк-металла «Korpiklaani» возвращаются в Россию с новым альбомом под названием «Kulkija» (что в переводе означает «бродяга», «путешественник»). Российские поклонники группы смогут услышать его в живую самыми первыми в мире! В башкирской столице, которую финны включили в тур по нашей стране, музыканты выступят не впервые - они приезжали два года назад и выступали на той же самой площадке, где в сентябре презентуют свою новую пластинку - в РК «Огни Уфы». Группу «Korpiklaani» отличает смесь хэви-металла и народной финской музыки. В ее составе не только традиционные для рок-группы гитаристы и ударник, но и скрипач, аккордеонист и флейтист. Те, кому уже довелось побывать на концертах группы «Korpiklaani», навсегда запоминают неповторимую атмосферу, царящую во время выступления этого финского ансамбля под управлением харизматичного лидера ЙоннеЯрвела, отличающегося смесью мрачного саунда, диких танцев и безудержного веселья. А история группы началась еще в 1993 году, когда ЙоннеЯрвелаи МааренАйкио выступали только вдвоем - их дуэт под названием «ShamaaniDuo» играл в ресторанах и мог только мечтать о такой многочисленной армии поклонников по всему миру, которая есть у них сейчас. (12+)

Финские фолк-металисты "Korpiklaani" возвращаются в Уфу. Фото: Марат МУЛЮКОВ

РК «Огни Уфы», ул. 50-летия Октября, 19

14 сентября в 20.00

Цена билетов: 1900-3000 руб.

Дельфин

Любителям интеллектуальной музыки предназначен концерт Дельфина. Музыкант уже два десятка лет радует поклонников своим творчеством, полном романтики, психоделики и разных экспериментов - то он погрузится в хип-хоп, то остановится на альтернативном роке, попутно делая остановки в инди-роке, но окончательно найдет себя в электроакустическом звучании. Дельфин не часто балует фанатов новыми релизами, предпочитая отшлифовывать и доводить новый музыкальный материал до совершенства, и только тогда представлять его на суд публики. Может, поэтому его новые пластинки поклонники всегда ждут с особым нетерпением - и музыкант никогда не обманывает их ожиданий. Сейчас этот момент как раз наступил - в башкирской столице Дельфин выступит в рамках большого гастрольного тура, чтобы презентовать свой новый альбом с интригующим названием «442». (12+)

«MusicHall 27», ул. Кирова, 27

23 сентября в 19.00

Цена билетов: от 1000 руб.

Дельфин презентует в Уфе свой новый альбом "442". Фото: Анастасия ШИШКАНОВА.

«MusicAeterna»

Концерт пермского хора «MusicAeterna», который выступит в башкирской столице в рамках XVI Международного фестиваля оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе», доставит удовольствие истинным меломанам. Этот коллектив в начале 2018 года стал лауреатом российской оперной премии «CastaDiva». Жюри единогласно присудило ему победу в номинации «Событие года», отметив «редкую творческую палитру и виртуозное мастерство» хора «MusicAeterna».

Созданный в 2011 году хор неоднократно гастролировал по странам Европы, принимал участие в крупнейших европейских фестивалях. В этом уникальном хоре каждый артист - солист, а все вместе под руководством дирижера Виталия Полонского они превращаются в удивительно слаженный коллектив. В репертуаре хора сочетаются произведения разных стилей и эпох. В концертных программах «MusicAeterna» музыка эпохи барокко, шедевры русской хоровой музыкиXVIII-XX веков, а также произведения современных авторов.(12+)

Башкирский театр оперы и балета, ул. Ленина, 5/1

22 сентября в 18.00

Цена билетов: 500-3100 руб.

Гала-концерт «Шаляпинские вечера»

Любители классики не должны пропустить финал XVI Международного фестиваля оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе-2018», который завершится грандиозным гала-концертом. В нем примут участие не только именитые участники фестиваля, но и победители II Международного конкурса вокалистов им. Федора Шаляпина, который будет проходить в эти же дни. В этот вечер на сцену выйдут: народный артист Башкирии Аскар Абдразаков, солисты «Мариинского театра» - лауреат международных конкурсов Юлия Маточкина и заслуженный артист республики Беларусь Станислав Трифонов, солистка «Большого театра « Анна Нечаева, заслуженная артистка республики Беларусь Оксана Волкова , а также тройка лауреатов шаляпинского конкурса - обладатель Гран-при, первой и второй премий. (12+)

Башкирский театр оперы и балета, ул. Ленина, 5/1

25 сентября в 19.00

Цена билетов 300-4500 руб.

Народный артист Башкирии Аскар Абдразаков примет участие в гала-концерте "Шаляпинские вечера в Уфе ". Фото: Марат МУЛЮКОВ

«Романсы Рахманинова»

Еще один концерт для истинных меломанов «Романсы Рахманинова» состоится в рамках фестиваля «Шаляпинские вечера в Уфе». В творческом наследии русского классика Сергея Рахманинова романсы занимают очень значительное место - композитор называл их не иначе как «душевной исповедью» и написал около восьмидесяти десятков произведений в этом жанре. Самые популярные и редко исполняемые романсы Сергея Рахманинова прозвучат в этот вечер в исполнении солистов Башкирского театра оперы и балета: обладателя Гран-при I Международного конкурса оперного искусства им. Федора Шаляпина Артура Каипкулова, лауреатов международных конкурсов, заслуженных артистов республики Ларисы Ахметовой, Татьяны Никаноровой, Любови Буториной, Владимира Орфеева, Яна Лейше, Лилии Халиковой. Романсы прозвучат под аккомпанемент рояля, за которым будет лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», художественный руководитель и главный дирижер Артем Макаров. (12+)

Башкирский театр оперы и балета, ул. Ленина, 5/1

21 сентября в 19.00

Цена билетов: 300-800 руб.

Чулпан Хаматова «Пунктиром»

Творческий вечер народной артистки России Чулпан Хаматовой - явление редкое, а потому ценное. Актриса нечасто готова обнажить душу перед зрителями, ведь остаться один на один с публикой - это порой труднее самой сложной роли. В свой новой программе под названием «Пунктиром» Чулпан Хаматова максимально честно и откровенно раскроет перед залом самое сокровенное, личное, важное, пунктиром пронизывающее всю жизнь актрисы.А стоит отметить, что на сегодняшний день Чулпан Хаматова - одна из самых востребованных отечественных актрис театра и кино.Она дважды лауреат Государственной премии России, обладатель самых престижных наград – «Золотая маска», «Кинотавр», «Тэфи». На ее счету пятьдесят сыгранных ролей в кино и тридцать в театре. Кроме того, она является одним из основателей благотворительного фонда «Подари жизнь». Одним словом, актрисе действительно есть, что вспомнить. На творческой встрече она будет не только рассказывать о себе, о своем творческом пути, но и прочтет свои самые любимые стихотворения под аккомпанемент пианистки Полины Кондратковой. (12+)

Чулпан Хаматова приглашает на творческий вечер "Пунктиром". Фото : Марат МУЛЮКОВ

Дворец молодежи, ул. 50-летия Октября, 21

18 сентября в 19.00

Цена билетов: 800-4000 руб.

«Сплин»

Почти двадцать пять лет фронтмен группы «Сплин» Александр Васильев носит гордое званиеромантика русского рока. На счету группы четырнадцать студийных альбомов, и каждый из которых сам по себе уникален. Отличительной чертой творчества «сплинов» являются глубокие тексты, заставляющие задуматься, если не обо всем, то об очень многом. За Александром Васильевым прочно закрепился образ поэта с акустической гитарой, который обращается к классике русской поэзии и придает новое звучание произведениям Владимира Маяковского и Иосифа Бродского. Но, вместе с тем, он имеет полноценные электрические программы. В башкирской столице «сплины» представят свой новый альбом «Встречные полосы», созданный на студии «Добролет» в 2017-2018 годах в традиционном для группы стиле сюрреализма и психоделики. В записи принимал участие струнный квартет, духовая секция и перкуссионисты. (16+)

Группа " Сплин" презентует новый альбом. Фото: Алиса ВОЛОСНИКОВА

РК «Огни Уфы», ул.50-летия Октября, 19

18 сентября в 20.00

Цена билетов: 1500-3500 руб.

«Двенадцать мюзиклов»

Поклонников жанра «мюзикл» в сентябре ждет настоящий подарок - в Уфу привезут знаменитое музыкальное шоу «Двенадцать мюзиклов», созданное Владимиром Дыбским. Это настоящий симбиоз вокала, хореографии, видеоэффектов на основе самых популярных хитов мировых мюзиклов – «Нотр Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Чикаго», «Кошки», «Русалочка», «Красавица и Чудовище», «Метро», «Норд-Ост», «Мама Мия» и многих других. Шоу существует уже семь лет и постоянно пополняется новыми хитами. Сейчас зрителей могут услышать не только хиты из прославленных мюзиклов, но и, к примеру, композиции из таких рок-опер, как «Моцарт», «Иисус Христос – суперзвезда», «Свистни на ветру». Безупречный вокал исполнителей, непревзойденная хореография, яркие костюмы, акробатические номера и оригинальный видеоряд создадут неповторимую атмосферу, мгновенно перенося зрителей из одного мюзикла в другой. В ролях:Владимир Дыбский, Анна Вершкова, Анастасия Гончар, Алексей Лосихин, Карине Асирян, Александр Голубев, Марина Шерстова, ВалерийАнохин и другие. В шоу принимает участие скрипач-виртуоз Владимир Ветт, который играет на уникальной пятиструнной скрипке «Viper».(12+)

Шоу "12 мюзиклов" включает лучшие образцы жанра. Фото: предоставлено организаторами

ГКЗ «Башкортостан», ул. Ленина, 50

28 сентября в 19.00

Цена билетов: 800-3000 руб.

Вася Обломов

В клипах Васи Обломова охотно снимаются самые разные знаменитости:Леонид Парфенов, Михаил Ефремов,Ксения Собчак, Гарик Сукачев и другие. После пародии на его знаменитую песню «Еду в Магадан» в передаче «Точь-в-точь» вдрызг разругались Леонид Ярмольник и Геннадий Хазанов. Его песнями заканчиваются обе части известного фильма «ДухLess». По текстам его песен уже сейчас будущие филологи пишут дипломные работы, а лет через сто, наверное, можно будет изучать историю страны начала двадцать первого века. Интерес, который вызывает Вася Обломов со своей деструктивной критикой самых болезненных аспектов реальности, не ослабевает вот уже много лет. В этом можно будет убедиться совсем скоро - Вася Обломов выступит в конце сентября в музыкальном ресторане «MusicHall 27», где заставит вспомнить нашумевший проект «Господин хороший», в котором он примет участие вместе с актером Михаилом Ефремовым и писателем Дмитрием Быковым. Хит «Еду в Магадан» и песня про то, что любит наш человек, конечно, обязательно прозвучат в концерте. Без них поклонники Васю просто не отпустят. (18+)

Вася Обломов споет в Уфе про Магадан и не только. Фото: Дмитрий ВЕРТЕШИН

«МusicHall 27», ул. Кирова, 27

30 сентября в 20.00

Цена билетов: от 600 руб.

Монеточка и Витя Исаев

Пожалуй, это самый ожидаемый концерт сентября: башкирские фанаты модной певицы Монеточки, наконец-то, смогут услышать возмутительницу спокойствия, которой удалось задеть за живое не только своих поклонников, но и многих маститых исполнителей, вживую. 19-летняя Лиза Гырдымова из Екатеринбурга, голос которой Земфира считает «омерзительным», а Юрий Шевчук хвалит за отличные тексты и наивность, сегодня собирает полные залы по всей стране и выступает на одной сцене с той же Земфирой, как это было на недавнем рок-фестивале в Сочи.

Сама Монеточка признается, что еще совсем недавно даже и не могла мечтать о таком успехе. Все началось два года назад, когда школьница Лиза выложила ВКонтакте свои песни, записанные на синтезаторе в нарочито домашней исполнении. Сетевая лихость в обращении с «мемоемкими» темами удачно сочеталась с взрослой по настроению иронией. В ее творчестве стеб сочетается со здравомыслием на грани цинизма, а отличное владение словом, чувство языка и точное ориентирование в приметах времени приправлены очаровательной наивностью, которую, кстати, отметил и Юрий Шевчук. Недавно Монеточка выпустила свой второй альбом под названием «Раскраски для взрослых», отличающийся новым звучанием, отсылающий слушателей к музыке девяностых, который и представит своим башкирским поклонникам. Продюсером альбома выступил Виталий (Витя) Исаев, который также выйдет на уфимскую сцену в этот вечер. Если попытаться определить жанр, в котором работает Витя Исаев, то,скорее всего, это будет r&bsoul. Музыканта отличает умение с ювелирной точностью сочетать,казалось бы, совсем несочетаемые звуки, а в итоге получается очень красивая, запоминающаяся музыка. (16+)

Монеточка впервые выступит на родине Земфиры. Фото: страничка певицы в соцсетях

РК «Огни Уфы», ул. 50-летия Октября, 19

27 сентября в 19.00

Цена билетов: 700-1800 руб.

«Linefest -2018»

Фанатам рок-музыки предназначен всероссийский фестиваль «Linefest -2018», который будет проходить в башкирской столице в течение двух дней. Вместе с признанными звездами рока на сцену выйдут молодые команды - всего заявлено более двенадцати участников. Хэдлайнерами первого фестивального дня, 22 сентября, станут легендарные группы «Мастер» и«Черный обелиск». Во второй день, 23 сентября, фестиваль завершится выступлением групп «Stigmata» и «JaneAir». Выступления участников фестиваля будут проходить в течение всего дня в режиме «нон-стоп», а все хэдлайнеры отыграют полноценные концертные программы.(12+)

РК «Огни Уфы», ул. 50-летия Октября, 19

22 и 23 сентября в 15.00

Цена билетов: 1100-1500 руб.