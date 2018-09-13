«Вы нам новый дом построите!»: у уфимской семьи из-за соседей могут забрать маленьких детей

СЕГОДНЯ 13:23 2018-09-13T13:25:27+03:00

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Перипетии скандальной истории с участием двух семей из Уфы вышли на новый уровень: теперь соседи обвиняют друг друга в травле. «КП-Уфа» ранее подробно описывала конфликт жильцов соседних домов на улице Горная. Хазгалиевы и Александровы продолжительное время судились из-за самовольно построенного на участке дома, который первые должны снести по решению Верховного суда Башкирии. Однако, пользуясь тем, что у Хазгалиевых в семье трое несовершеннолетних детей, они добились приостановки действия данного решения. Почти полностью разобранный дом теперь так и стоит без крыши.

Однако Хазгалиевым оказалось мало того, что законное решение суда о сносе заморожено, фактически, в связи с наличием у них детей. На видео, размещенном в соцсетях, видно, как во время очередного конфликта член семьи Хазгалиевых в открытую заявляет своей оппонентке Надежде Александровой: «Вы нам еще новый дом построите!».

А поводом для съемок видеоролика стал приход сотрудников органов опеки, которых, возможно, вызвали Александровы. Чиновники своими глазами должны были убедиться в том, что несовершеннолетних на территории разрушенного дома нет, и соответственно вся семья должна покинуть участок.

На видео видна реакция одной из матерей. Она заявляет в адрес соседки: «Детей забрать у вас не получится!». Имея в виду, что несовершеннолетние все-таки проживают в остатках дома, а в данный момент просто находятся на учебе и в детском саду.

Однако по реакции специалистов органов опеки заметно, что они остались не в восторге от того, что увидели. Если дети на участке и проживают, то вынуждены ютиться в практически снесенном зданим. Это, напротив, может являться выигрышной ситуацией для оппонентов, так как теперь наверняка службы задумаются, оставлять ли детей в таких условиях в холодное время года.

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