2018-09-13T13:25:27+03:00
Общество

«Вы нам новый дом построите!»: у уфимской семьи из-за соседей могут забрать маленьких детей

Семья Хазгалиевых вновь жалуется на препоны со стороны соседей [видео]
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Прошлой весной дети помогали разобрать собственный домПрошлой весной дети помогали разобрать собственный дом
Изменить размер текста:

Перипетии скандальной истории с участием двух семей из Уфы вышли на новый уровень: теперь соседи обвиняют друг друга в травле. «КП-Уфа» ранее подробно описывала конфликт жильцов соседних домов на улице Горная. Хазгалиевы и Александровы продолжительное время судились из-за самовольно построенного на участке дома, который первые должны снести по решению Верховного суда Башкирии. Однако, пользуясь тем, что у Хазгалиевых в семье трое несовершеннолетних детей, они добились приостановки действия данного решения. Почти полностью разобранный дом теперь так и стоит без крыши.

Однако Хазгалиевым оказалось мало того, что законное решение суда о сносе заморожено, фактически, в связи с наличием у них детей. На видео, размещенном в соцсетях, видно, как во время очередного конфликта член семьи Хазгалиевых в открытую заявляет своей оппонентке Надежде Александровой: «Вы нам еще новый дом построите!».

А поводом для съемок видеоролика стал приход сотрудников органов опеки, которых, возможно, вызвали Александровы. Чиновники своими глазами должны были убедиться в том, что несовершеннолетних на территории разрушенного дома нет, и соответственно вся семья должна покинуть участок.

На видео видна реакция одной из матерей. Она заявляет в адрес соседки: «Детей забрать у вас не получится!». Имея в виду, что несовершеннолетние все-таки проживают в остатках дома, а в данный момент просто находятся на учебе и в детском саду.

Однако по реакции специалистов органов опеки заметно, что они остались не в восторге от того, что увидели. Если дети на участке и проживают, то вынуждены ютиться в практически снесенном зданим. Это, напротив, может являться выигрышной ситуацией для оппонентов, так как теперь наверняка службы задумаются, оставлять ли детей в таких условиях в холодное время года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

1. «Зло всегда возвращается бумерангом!»: уфимская семья не смогла отстоять свой дом, в котором прожила 30 лет (подробнее)

2. «Нас просто выкинули!»: уфимскую семью с тремя детьми выселяют из дома, где они прожили 30 лет (подробнее)

Пытаются забрать детей у семьи Хазгалиевых.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
52-летнего инвалида минздрав Башкирии лишил жизненно важных препаратов
Александру Филиппову Верховный суд Башкирии отменил приговор
Маршрутки в Уфе подняли цены за проезд
«На мою жену многие заглядывались»: муж пропавшей в Башкирии Елены Шабарчиной не теряет надежды
30-летний житель Башкирии зарезал своего родственника
24-летний уфимец ударил полицейского несколько раз ножом
35 млрд рублей уйдет на строительство Восточного выезда из Уфы
В уфимской Черниковке найден маленький ребенок, разыскиваются родители
Куда сходить в Уфе 13 сентября
В выходные в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В Башкирии водитель «Лады Калины» насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
В Уфе временно ограничат движение по улице Кировоградской
В Башкирии следователи проверят случай избиения 11-летней девочки в детском лагере
В Башкирии родственники разыскивают бесследно пропавшего 26-летнего Леонида Алтухова
В Уфе ночью горел строительный гипермаркет «Максидом»
Рустэм Хамитов наградил гендиректора ФК «Уфа» Шамиля Газизова
МЧС Башкирии предупреждает об опасном обмелении реки Белая
В Уфе вандалы повредили арт-объект в саду Салавата Юлаева
В Башкирии заблокировали сайт, где продавались поддельные удостоверения
Волонтеры Стерлитамака отчитались о поисках 34-летней Елены Шабарчиной
Прокурор Советского района Уфы взят под стражу на два месяца