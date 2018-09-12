«Шаляпинские вечера в Уфе» откроются премьерой оперы «Фауст»

12 Сент. 09:49 2018-09-13T09:50:06+03:00

С 13 по 25 сентября в Башкирском театре оперы и балета пройдет XVI Международный фестиваль оперного искусства

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Сегодня, 13 сентября, в башкирской столице стартует фестиваль «Шаляпинские вечера в Уфе», который откроется премьерой оперы Шарля Гуно «Фауст».

- Выбор этой оперы не случаен - он приурочен к 200-летию Шарля Гуно и 145-летнему юбилею Федора Шаляпина, который, как известно, блистал в партии Мефистофеля, - рассказал на пресс-конференции, которая прошла накануне, художественный руководитель фестиваля и дирижер-постановщик оперы, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» Артем Макаров. В качестве режиссера-постановщика выступил лауреат Государственной премии России и премии Правительства РФ им. Ф. Волкова, лауреат «Золотой Маски» Георгий Исаакян, а художника-постановщика - Денис Сазонов. Партию Мефистофеля 13 сентября исполнит солист Мариинского театра, народный артист Башкирии Аскар Абдразаков, а на втором премьерном показе, 14 сентября, - ведущий солист Башкирского театра оперы и балета Артур Каипкулов.

В программе фестиваля также оперы «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова (17 сентября), «Риголетто» Джузеппе Верди (19 сентября) и «Кармен» Жоржа Бизе (23 сентября) с участием приглашенных артистов. В опере «Кармен» споют: солисты Большого театр Анна Нечаева , Оксана Волкова и Станислав Трифонов . В «Царской невесте» на сцену выйдет лауреат и дипломант международных конкурсов, приглашенный солист Большого и Мариинского театров Александр Краснов, а в «Риголетто» - Аскар Абдразаков и солисты Маринского театра : обладатель Национальной оперной премии «Онегин» Владислав Сулимский , лауреаты международных конкурсов Анастасия Калагина и Юлия Маточкина.

21 сентября «Шаляпинские вечера» продолжит вечер вокальной музыки «Романсы Сергея Рахманинова», приуроченный к 145-летию композитора.

- Ярким событием фестиваля станет концерт хора «MusicAeterna» Пермского театра оперы и балета, который выступит 22 сентября, - отметил художественный руководитель и главный дирижер театра Артем Макаров.- В этом году он впервые стал победителем международной премии «Opera Awards» , которая считается оперным «Оскаром». Несмотря на очень насыщенный график, коллектив и главный хормейстер Виталий Полонский нашли возможность приехать к нам - выступление «MusicAeterna» станет настоящим подарком для меломанов.

25 сентября «Шаляпинские вечера» завершатся Гала-концертом, в котором примут участие Аскар Абдразаков, Александр Краснов, Станислав Трифонов, Юлия Маточкина и ведущий солист театра «Астана Опера» Медет Чотабаев.

В рамках фестиваля также пройдет II Международный конкурс вокалистов им. Федора Шаляпина, в котором примут участие около сорока певцов из России, Болгарии, Грузии, Монголии, Казахстана, Узбекистана и Испании.

- На первом конкурсе мы так и не смогли выбрать обладателя Гран-при и очень надеемся, что в этом году мы все-таки найдем, кому вручить награду, - отметил председатель жюри конкурса Аскар Абдразаков. В состав жюри вошли главный дирижер театра Артем Макаров, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева, директор Международной академии искусств им. Елены Образцовой Елена Макарова, ведущая солистка «Астана Опера» Жупар Габдуллина, солистка Азербайджанского государственного театра оперы и балета Сабина Асадова и заведующая кафедрой вокального искусства Уфимского иснститута искусств им. З. Исмагилова Фарзана Сагитова.

24 сентября конкурсанты, прошедшие в финал, выступят на сцене театра в сопровождении симфонического оркестра, а 25 сентября обладатели гран-при, первой и второй премий примут участие в заключительном Гала-концерте.