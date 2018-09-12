2018-09-12T23:25:20+03:00
Спорт

Типичный «Салават»: уфимские хоккеисты обыграли на своем льду «Торпедо»

Дубль на счету Вячеслава Солодухина – 4:3
Рустам МАКСЮТОВ
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..Фото: Рустем АХУНОВ
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Соскучилась Башкирия по настоящему большому хоккею. 12 сентября огромный десант «зеленых человечков» хлынул к «Уфе-Арене». Мужчины, женщины, взрослые, молодые, дети – всем хотелось поскорее попасть на трибуну и увидеть свою команду воочию.

К тому моменту «Салават Юлаев» уже сыграл четыре гостевых матча, в которых одержал три победы. Стало ясно, что обновленная команда под руководством Николая Цулыгина хороша. Что уж греха таить, многие из болельщиков уже потихонечку даже нашли мечтать о чемпионстве.

Коллектив и в правду получился симпатичным. Хоккеисты не мучаются на льду, как в прошлом сезоне, а именно играют. Однако, естественно, без проблем не обходится. Во время стартовых игр уфимцы уже понесли ряд серьезных потерь. Выбыл капитан Панин, один из основных защитников Арзамасцев и голкипер Метсола. Каждый из них невероятно важен для команды. Дошло до того, что селекционному отделу клуба пришлось экстренно подписывать контракт с высоченным Семеновым, так как леворуких защитников-домоседов почти не осталось.

«ТОРПЕДО» ТОЧНО ПРИЕХАЛО?

Нижегородское «Торпедо» до этого матча называли одной из главных команд-сенсаций на старте сезона. Клуб пережил серьезную перезагрузку летом: расстался со Скудрой, сформировал новый тренерский штаб во главе с иностранцем, хорошенечко перетряс состав. В начале сезона от нижегородцев никто ничего не ожидал. Все были уверены – им придется очень сложно. Однако реальность такова, что в Уфу они приехали, имея в своем активе четыре победы из четырех. Этот момент сильно настораживал, так как команда явно была на ходу, и вполне могла испортить «юлаевцам» первый матч сезона на родном льду.

Николаю Цулыгину, в свою очередь, перед своими болельщиками падать лицом в грязь, конечно, не хотелось. Цель была одна – победа. Судя по тому, как вдохновенно хозяева провели первые два периода, накачка перед встречей была очень серьезной. Уфимцы не бежали, а буквально летели по площадке.

Сутолока у ворот Кареева Фото: Рустем АХУНОВ

Сутолока у ворот КарееваФото: Рустем АХУНОВ

В первые 40 минут серьезно казалось, что играть вышла только одна команда. Хваленные и обласканные «торпедовцы» не могли к воротам Кареева даже толком подойти, что уж там говорить об опасных моментах. Их было ровно ноль.

Со стороны вообще казалось, что гости как-то и не готовились к сопернику, потому что они не понимали, как играет «Салават». Если бы не вратарь Станислав Галимов, то уже в первом периоде все можно было бы заканчивать. Реализация от уфимцев, конечно, оставляла желать лучшего. И это еще мягко сказано. Полное территориальное преимущество, соперник даже выйти не может, а «юлаевцы» не могут сподобиться на действительно опасный бросок. Галимов, безусловно, хорош, но каких-то неразрешимых задач перед ними никто и не ставил.

Слава богу, все изменилось во втором периоде. «Торпедо» как команда по-прежнему отсутствовала на льду и просто отбывала номер. Хозяева же немного прибавили, и, наконец, голы посыпались. В хандру лидеров бремя бомбардирских подвигов легло на могучие плечи удерживающего звена. В особенности это касалось Солодухина. Форвард, которого в Уфе полюбили за самоотверженность и, в основном, за умелую игру в разрушении, вдруг принялся забивать голы.

На 23-й минуте после передачи Жаркова Солодухин остался абсолютно один на один с Галимовым, забить было делом техники – 1:0. На 35-й нападающий откликнулся на потрясающий по красоте пас из-за ворот от Гареева – 2:0.

Солодухин радуется голу Фото: Рустем АХУНОВ

Солодухин радуется голуФото: Рустем АХУНОВ

Буквально тут же третью шайбу забил Кугрышев, подкараулив свой шанс на добивании. Счет превратился в неприличный и практически не отыгрываемый.

ПРОБЛЕМЫ НА РОВНОМ МЕСТЕ

Но «Салават» не был бы «Салаватом», если бы не отыскал себе неприятности даже в легко складывающемся матче. В начале третьего периода на уфимскую оборону нашло какое-то затмение, руки и ноги защитников вдруг резко перестали слушаться. Чем-то другим объяснить, почему хозяева позволяют сопернику так легко забивать голы, попросту невозможно.

«Торпедо» по-прежнему был плох и совершенно не успевал на каждом участке площадки, однако команда вдруг пустилась в лихую гонку за очки. Более того, гости в этом почти преуспели. Сергиенко забивал так, будто играл во дворе. Он стоял в метре от ворот, но про него забыли абсолютно все. Естественно, нижегородец не стал долго думать и направил хоккейный снаряд в цель – 3:1.

После этого был гол от Бурдасова. Казалось, статус-кво восстановился, только вот инициатива медленно и верно переходила именно к гостям. Даже показалось, что хоккеисты «Салавата Юлаева» вообще выключились из игры. В особенности, это касалось первого легионерского звена. Умарк играл настолько вальяжно, что это чудо, как после его обрезов несколько раз шайба не залетела в ворота Кареева. Ошибался лидер весьма грубо, и это его совсем не красит.

Кугрышев забивает третий гол "Салавата Юлаева" Фото: Рустем АХУНОВ

Кугрышев забивает третий гол "Салавата Юлаева"Фото: Рустем АХУНОВ

«Торпедо» в итоге не просто вернулось в игру, а еще вдоволь потрепала нервы всем болельщикам на трибунах. Галузин забил на 50-й и превратил счет в неприятный.

Тренерский штаб гостей за три с лишним минуты до конца третьего периода смело заменил вратаря на шестого вратаря. Гости насели, а тут еще Осипов неожиданно преподнес им еще один подарочек, и выбросил шайбу из своей зоны за пределы площадки. Заслуженное удаление, игра в формате шесть на четыре, и еще один пропущенный гол на 59-й от Кейлофа.

Катастрофические 4:3 на табло. Болельщики начали ерзать. Хоть и до конца основного времени оставалось совсем мало времени, все чувствовали себя крайне неуютно. Казалось, что «Салават» расслабился настолько, что может пропустить и четвертую, и пятую.

Слава богу, все обошлось. Особый респект удерживающему звену с Солодухиным и Жарковым. Парни совершенно не боялись бросаться под шайбу и заблокировали уйму потенциально опасных бросков.

Дотерпеть удалось. «Салават Юлаева» начал с победы, которая могла стать очень легкой, однако уфимцы не такие – им подавай хаос и неприятности.

Болельщики рады результативной игре Фото: Рустем АХУНОВ

Болельщики рады результативной игреФото: Рустем АХУНОВ

«ГЛАВНОЕ – ВЫИГРАЛИ»

Главный тренер «юлаевцев» Николай Цулыгин после матча не светился счастьем. Игра ему, в целом, хоть и понравилась, но оставила несколько вопросов к хоккеистам:

- Получился очень хороший и интересный матч, - сказал специалист. – Единственное, когда повели со счетом 3-0 и 4-1, мы немного потеряли концентрацию, плюс соперник стал здорово давить нас в нашей зоне. Да, пропустили два гола, но очень важно, что продемонстрировав командные действия, мы выстояли до конца и выиграли эту сложную игру.

Победителей не судят, хотя третий период матча против «Торпедо» можно смело вносить в пассив и показывать на его примере, как не нужно играть в хоккей. Эти проблемы совершенно никак не вытекали из логики игры, однако в какой-то момент уфимцы просто встали. Другими словами, до сих пор у некоторых игроков проявляется какая-то излишняя самоуверенность. И Цулыгину это все нужно выжигать. Сегодня «Салават Юлаев» сохранил победный счет, а ведь уже завтра такого может не случиться.

В общем, несмотря на красивую игру, у уфимской команды пока хватает минусов и явно есть, над чем работать. Одно только можно сказать с точностью – скучно с этой обновленной командой уж точно не будет. Она уже удивляет, а что будет дальше, даже представить пока невозможно.

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