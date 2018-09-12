2018-09-12T06:59:55+03:00
Общество

«Прорвусь!»: 32-летняя мать двоих детей из Башкирии борется с раком груди

Женщина четыре дня назад пережила химиотерапию и теперь плохо себя чувствует
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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32-летняя Кристина Филиппова жила жизнью обычного счастливого человека до мая текущего года: растила детей, работала, радовалась жизни. Но четыре месяца назад женщина стала себя плохо чувствовать, прошла обследование, и тут, как гром среди ясного неба – врачи диагностировали рак молочной железы с поражением лимфоузлов.

Сейчас она борется с болезнью, недавно пережила первую операцию, а четыре дня назад прошла курс химиотерапии. После химии она сейчас чувствует себя очень плохо, ее тошнит, кружится голова.

Несмотря на все побочные эффекты, Кристина старается не унывать и радоваться жизни. Мама двоих детей уверена – она победит болезнь во что бы то ни стало.

- Хочу сказать спасибо за огромную помощь и поддержку всем неравнодушным. Это мощная энергия добрых и человечных людей... Когда я узнала, что заболела, я в это не поверила. Прошла кучу специалистов, на что потеряла много времени. Но я думаю, что прорвусь, - говорит Кристина.

Лечение женщины проходит в Московском центре РАМН им. Блохина. На повторную операцию у семьи нет денег. Сейчас требуется пересадка ткани и последующее лечение.

Если вы готовы помочь Кристине, то можно сделать это переводом средств на карту:

Сбербанка: 639 00206 903 503 4303

Уралсиба: 5157 9202 4405 8953

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