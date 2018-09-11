В Уфе девушка сорвалась с «висячего камня» во время фотосессии

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-11T15:02:43+03:00

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9 сентября молодая уфимка решила отправиться на обрыв для того, чтобы сделать на закате эффектные фотографии. Девушка надела красивое платье и начала делать фотографии. Все шло по плану, но затем несчастная оступилась и упала вниз с большой высоты. Кто-то из очевидцев посчитал, что девушка рухнула прямо в воду, и сообщил о случившемся спасателям.

ПЕРЕНЕСЛИ С ПОМОЩЬЮ ЛОДКИ

Уже через пару минут на место выехали сотрудники «Управления гражданской защиты». Ситуацию осложняло то, что оборудованного спуска с обрыва до берега не было. Поэтому спасатели разделились на две группы – одни аккуратно спустились вниз по обрыву и начали искать пострадавшую на суше, а другие принялись за поиски в реке Белой.

Позже наземная группа обнаружили пострадавшую – она лежала без чувств у подножья горы. Для того чтобы перенести девушку, сотрудники Управления гражданской защиты пошли на хитрость. Отдыхающие на берегу одолжили им лодку, из которой спасатели соорудили импровизированные «носилки», на которые водрузили пострадавшую. Затем спасатели, вместе с оказавшимися на месте добровольцами, аккуратно перенесли пострадавшую до «водной» группы, которые сплавили ее вниз по течению.

Окончательно остановилась группа у спортивного комплекса «Биатлон», где пострадавшую перенесли до машины «скорой помощи». Сейчас девушка находится в больнице.

Очевидцы происшествия сообщили, что друзья девушки, оставшиеся наверху, даже не попытались спуститься и помочь ей.

КСТАТИ

В начале сентября в Крыму похожим образом пострадал турист из Башкирии. 29-летний парень захотел сделать красивую фотографию на фоне моря в Севастополе. Для этого он забрался на мыс Фиолент. К несчастью, молодой человек не смог удержать равновесие и упал вниз. Пострадавший смог выжить. Доставать с каменистого берега его пришлось спасателям. Парню оказали необходимую помощь в больнице. Сейчас жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожает.