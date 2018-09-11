В Башкирии прошли выборы депутатов шестого созыва Курултая

СЕГОДНЯ 14:20 2018-09-11T14:28:30+03:00

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Девятого сентября в Башкирии состоялись выборы депутатов шестого состава парламента.

По данным сотрудников центральной избирательной комиссии Башкирии, явка на выборы оказалась невысокой – всего 49%. Большинство депутатских мест получила партия «Единая Россия»

Как и предполагалось, активнее всего голосовали жители сельской местности – здесь явка превысила 61%. Чуть менее активными были жители городов республики – здесь цифры замерли в районе 40%. Наконец, самыми ленивыми в политическом плане оказались жители башкирской столицы. Здесь голосовал лишь каждый третий житель города – 29,4%. Тем не менее, в Уфе чаще всего голосовали жители Октябрьского и Орджоникидзевского районов.

ЧТО БЫЛО НОВОГО?

В этот раз на избирательных участках не были установлены камеры видеонаблюдения. Дело в том, что во время проведения мартовских выборов их монтировала одна крупная российская телекоммуникационная компания. После окончания мероприятия бизнесмены попросту демонтировали все записывающие устройства и соответствующую инфраструктуру. В ЦИКе республики объяснили, что закупку или аренду камер ведомство попросту не сможет осилить в финансовом плане.

На этом изменения не закончились. Для облегчения процесса голосования, избирательная комиссия установила на половине участков электронные урны для голосования – комплексы обработки избирательных бюллетеней. Всего их появилось 811.

В восемь утра по всей республике открылись 3426 участков для голосования. Из них 35 в местах временного пребывания граждан – больницах, вокзалах и следственных изоляторах. В списки граждан, имеющих право участвовать в процессе выборов, попали 3,05 миллиона жителей Башкирии. Работу участков обеспечивали более 27 тысяч человек.

ГОЛОСУЮТ ВСЕ!

Власти республики серьезно подошли к вопросу проведения выборов. Для этого в центральной избирательной комиссии создали доступные условия для всех категорий граждан, в том числе маломобильных.

По данным министерства семьи, труда и социальной защиты, практически все избирательные участки работали на первых и цокольных этажах зданий. В Уфе, Стерлитамаке, Белорецке и Белебее открылись специальные участки для слабовидящих. При необходимости помощь им оказывали волонтеры.

Для жителей отдаленных населенных пунктов организовали проезд до избирательных участков. В ЦИКе объяснили это тем, что оборудовать участки в совсем уж маленьких деревнях попросту нецелесообразно.

Пожилые люди могли проголосовать за своих кандидатов из дома – к ним приходили представители избирательной комиссии.

Избирательным правом не обделили и подозреваемых в преступлениях. По данным УФСИН, в воскресенье проголосовали более 170 человек, находящихся под домашним арестом. В изоляторах и спецприемниках МВД проголосовали 19 и 27 человек соответственно.

СКОЛЬКО ДЕПУТАТОВ?

По спискам в выборах депутатов Курултая участвовали 734 кандидата от шести политических партий. По одномандатным округам на выборы пошли 285 кандидатов.

Общее число депутатов во всех районах Башкирии составило 890 человек. Из них 629 мужчин и 261 представительница прекрасного пола. Самому молодому кандидату – 22 года, самому опытному – 82.

Как и по всей стране, в Башкирии выборы проходили 12 часов. Во время избрания депутатов ЦИК республики организовывал прямые линии, на которых эксперты озвучивали последние данные о ходе подсчета участников. Кроме того, работал общественный пресс-центр, в котором выступали представители партий, аналитики и политологи.

НАРУШЕНИЯ?

О каких-либо серьезных нарушениях, выявленных в ходе проведения выборов, в ЦИКе не рассказали.

- Всего нам поступило десять обращений. Дважды – по поводу разъяснения законодательства, трижды по вопросам агитации. По вопросам работы избирательных комиссий – дважды. Еще три раза – по иным вопросам, - сообщили в ведомстве.

По данным ЦИКа, в одном из районов Уфы кандидат проводил запрещенную агитацию в школе. Претенденты на кресло народных избранников раздавали детям портфели.

- В настоящее время вопрос о снятии их с участия в выборах рассматриваться не может – пропущены необходимые сроки. Информацию мы передали в правоохранительные органы для проверки, - сообщил заместитель главы ЦИК Марат Гадилов.

Портал «Proufu», со ссылкой на свои источники сообщал, что сразу на двух участках в Гафурийском районе работали «пьяные в стельку члены избирательных комиссий». Кроме того, по данным журналистов, в Иглинском районе республике члены комиссии зафиксировали факт «вброса» бюллетеней.

КТО ПРОШЕЛ?

Здесь все обошлось без сюрпризов. Как и в 2013 году, подавляющее большинство голосов получила партия «Единая Россия». Этим они обеспечили себе 79 участников партии во фракции парламента (71,8% голосов). На втором месте оказались коммунисты. Партия Юнира Кутлугужина получила 15 мандатов (13,6%). Замыкает тройку депутаты ЛДПР – семь мест в Курултае и 6,3% голосов.

Партии «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «Зеленые» не смогли пройти порог в 5% голосов. Они заработали 5, 2 и 1 депутатский мандат соответственно. Еще одним депутатом станет самовыдвиженец. Таким образом, Курултай шестого созыва будет представлен шестью политическими партиями.

«ВЫБОРЫ ПРОШЛИ ЧЕСТНО»

По мнению главы Башкирии Рустэма Хамитова, выборы депутатов парламента республики прошли успешно.

- Более половины избирательных участков были оборудованы КОИБами. Сам тоже проголосовал и убедился, что это интересный аппарат. В Уфе ими охвачены были 95% избирательных участков. Это говорит, что выборы прошли честно, в спокойной, разумной обстановке. Ну и результат, конечно, тоже будет честно. Наши одномандатники хорошо поработали. В большинстве из 55 округов представители и выдвиженцы «Единой России». Уже понятно, что по 40 округов мы выиграем, - объяснил Хамитов.