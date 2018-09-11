2018-09-11T14:36:50+03:00
Общество

Стали известны подробности гибели 25-летнего Геннадия Семенова в Башкирии

Молодого человека искали почти две недели
Павел КРАЙНОВ
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На поиски пропавшего выходили едва ли не все жители поселкаНа поиски пропавшего выходили едва ли не все жители поселка
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Поиски пропавшего в Чишмах еще 27 августа Геннадия Семенова завершились трагедией: 25-летнего парня нашли мертвым в лесополосе. Известия о гибели молодого человека потрясло всех жителей поселка без исключения. Односельчане не верят в то, что он мог свести счеты с жизнью.

- По словам родственников, Гена никуда и никогда не ходил в одиночку. У них компания из трех человек, они, что называется, не разлей вода, - рассказывает местная жительница. - Сам он работал у нас в Чишмах, на сахарном заводе. Когда парень пропал, мы с родственникам поставили «на уши» весь поселок. Я лично выходила на его поиски вместе с соседями и знакомыми. Мы изначально выбрали не тот маршрут поисков, потому, что кто-то обмолвился, что видел его в другой стороне, - продолжает женщина.

По ее словам, сейчас обстановка в Чишмах крайне напряженная. Жители поселка утверждают, что молодого человека могли убить. На такие мрачные мысли наводит тот факт, что ровно за три месяца до гибели Геннадия, в лесополосе обнаружили тело его одноклассника.

-Сейчас мы опасаемся отпускать детей на улицу, слишком страшно. У нас до сих пор в голове не укладывается, как такое могло произойти. Когда говорила с его родственниками, они смогли сказать только одно: никаких причин для сведения счетов с жизнью у него не было, - говорит односельчанка Геннадия.

Пока в обстоятельствах гибели Геннадия Семенова разбираются правоохранительные органы, по Чишмам ползут слухи о том, что смерть как его самого, так и его одноклассника, могут быть жестоким сведением счетов за прошлые обиды. Однако окончательно на этот вопрос смогут ответить только следователи.

-По факту обнаружения тела молодого человека следственными органами проводится доследственная проверка. На данный момент проводятся все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии.

Напомним, тело Геннадия было обнаружено в минувший понедельник, 10 сентября, неподалеку от сахарного завода.

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