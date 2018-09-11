2018-09-11T14:36:50+03:00
Авто

Динар Гильмутдинов прокомментировал идею мэра Уфы о запрете шипованной резины

Главный инспектор ГИБДД по Башкирии подверг критике слова Ирека Ялалова
Павел КРАЙНОВ
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Динар Гильмутдинов рассказал о пользе шипованных шинДинар Гильмутдинов рассказал о пользе шипованных шинФото: Рустем АХУНОВ
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Накануне в ходе оперативного совещания в уфимской мэрии Ирек Ялалов неожиданно заявил, что шипованная резина - не самый необходимый элемент автомобиля в зимний период. Он подчеркнул, что некоторых водителей они все равно не спасут.

- Ну не спасут шипы, если какой-то чудак на огромной скорости едет по городу, - заявил мэр.

При этом Ирек Ялалов отметил, что автомобилисты, использующие такие шины, попросту портят городские дороги.

- Никакой асфальт этого не выдержит, когда металлические когти его вспарывают. Сейчас конечно поднимется волна: «Вот Ялалов замахнулся на святое. На наши шипы, нашу безопасность. Но нужно понимать, что нигде шипы не используют», - разразился тирадой мэр Уфы.

На том же совещании Ялалов заявил, что во многих городах мира на шипованной резине разрешается ездить далеко не везде. Так, например, кое-где «переобувать» машины можно только для поездок по межмуниципальным дорогам. Пока неизвестно, ждут ли подобные изменения уфимских автомобилистов, но мэр призвал депутатов задуматься.

Слова мэра Уфы вызвали недоумение у горожан

Слова мэра Уфы вызвали недоумение у горожан

Слова Ирека Ялалова вызвали бурю эмоций у горожан в социальных сетях. Некоторые пользователи посетовали на то, что по некоторым улицам башкирской столицы в зимнюю пору без шипованной резины попросту опасно передвигаться.

Неожиданное заявление уфимского сити-менеджера прокомментировал главный инспектор ГИБДД по Башкирии.

- В наших условиях пока невозможно обойтись без шипованной резины, ее использование - вынужденная мера. Когда у нас в республике все дороги будут идеальные, с подогревающим асфальтом, вот тогда они станут не нужны. А пока наши дороги не соответствуют тому, чтобы ездить по ним без шипованной резины. Вот, например, для легкой машины «липучка», как ее в народе называют, не подходит. Она годится только для внедорожников. Я считаю, что пока у нас нет соответствующих условий на дорогах, шипованная резина нужна и она будет еще долго использоваться, - рассказал Динар Гильмутдинов в беседе с «КП-Уфа».

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