Жители Уфы выступили резко против строительства нового кладбища рядом с их домами

СЕГОДНЯ 13:36 2018-09-11T13:46:54+03:00

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На уфимских кладбищах заканчиваются места – это факт. Однако некоторые жители города выступают против расширения старых или строительства новых погостов. Понять их можно: никто не захочет, чтобы у тебя под окнами ежедневно проводили похоронные церемонии. Да и экология района от соседства с мертвецами явно не улучшится.

Как только стало известно, что Уфе нужно еще одно городское кладбище, пошли слухи, что деревенское кладбище села Старые Турбаслы Орджоникидзевского района расширят, и оно будет пригодно для захоронения городских жителей.

Тогда, в июне, это вызвало колоссальный резонанс. Неравнодушные местные жители организовали собрание на одной из улиц поселка, куда приехал представитель администрации города. На собрание пришли более 50 человек, все они хотели одного – не допустить расширения кладбища.

Чиновник сразу же стал убеждать – городского кладбища здесь не будет, его можно расширить только по желанию самих жителей сельской местности. Но жители Старых Турбаслов все же решили перестраховаться, собрали подписи и отнесли документ главе района.

После собрания инициативной группы и собранных подписей разговоры о межевании территории для кладбища утихли.

- Мы все равно собрали подписи, дабы не превратить деревенское кладбище в городское. Мы тут живем, у нас дети, внуки растут. Экология и так хромает, из-за этого проблемы со здоровьем. Не позволим появиться крупному кладбищу, - говорит местная жительница.

С каждым годом на уфимских кладбищах остается все меньше местФото: Михаил ФРОЛОВ

«ВОДА БУДЕТ ОТРАВЛЕНА»

Чтобы хоть как-то проконтролировать ситуацию с нехваткой мест для погребения усопших, власти города решили расширить Северное кладбище и построить новое на юге столицы. Сейчас мэрия находится в поисках подрядчика, который возьмется за планирование участков строительства. За работу власти готовы заплатить три миллиона рублей.

По информации из открытых источников, Северное кладбище расширят на 20 гектаров. По планам новый участок погоста будет ограничиваться Западной магистралью, улицей Энергетиков и промышленной зоной. Согласно нашим подсчетам, часть Северного кладбища появится в «верхней» части поселка Новоалександровка, что в Орджоникидзевском районе столицы. Выбор места очевиден – населенный пункт почти полностью заброшен. Жаловаться на строительство погоста там попросту некому.

Зато такого нельзя сказать о новом кладбище, которое должно появиться на юге столицы. Подписи под протестом против строительства кладбища неподалеку от их поселений собирают и жители поселков Жилино, Нагаево, Зинино. Сельчане боятся, что продукты разложения могут попасть в водозабор, и создали петицию, которую на сегодняшний день подписали уже почти 500 человек.

- Данные территории не пригодны для размещения кладбища, так как имеют уклон в сторону населенного пункта, открытых водоемов, а также захоронения могут нанести вред при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей, участок под кладбище затопляется при паводках, - говорят местные жители.

Больше всего они переживают за воду, ведь у населенных пунктов нет системы водоснабжения, и они получают ее из индивидуальных источников.

- Планируемое кладбище станет прямой угрозой жизни и здоровью населения. Крайне опасны периоды весеннего повышения уровня грунтовых вод, когда в силу рельефа местности захоронения будут находиться в русле стока весенних вод. Именно на этом участке находится водонапорная башня, и к тому же, все Зинино из скважин воду пьёт. Вся дрянь с кладбища окажется в наших скважинах и колодцах. Вода стоит высоко, весной все плавает, - говорит Ольга Григорьева.

На данный момент власти не откликнулись на протесты местных жителей.

Да и вообще сельчане считают, что строительство кладбища затрагивает морально-этические и религиозные чувства проживающих здесь людей.

- Никому не будет приятно жить рядом с кладбищем. Жители, а главное, дети, а еще проезжающие по трассе М-5 автомобилисты каждый день будут видеть кладбище, постоянные траурные кортежи. Строительство кладбища негативно скажется и на привлекательности района в целом. Мы сюда переехали из города, купили не дешевый дом, здесь хорошая экология, но теперь мы должны на кладбище жить? – возмущаются жители Нагаево.

А ЧТО С КРЕМАТОРИЕМ?

Как и каждый город-милионник, Уфа столкнулась с логичной проблемой – на городских кладбищах попросту перестало хватать мест для захоронений. Решение начали искать больше десяти лед назад. Тогда же частным инвесторам пришла в голову идея построить крематорий в Уфимском районе Башкирии. Появился даже соответствующий архитектурный проект. Муниципальные власти, кстати, его поддержали. Вот только большинство жителей столицы от этой идеи в восторг не пришли. Кроме того, против строительства крематория выступили представители религиозных концессий. Напомним, что христианство и ислам запрещает сожжение усопших. Православная вера позволяет проводить кремацию только в случаях, когда иного выхода нет.

Так мог выглядеть уфимский крематорий

Таким образом, в ближайшие несколько лет Уфе и Башкирии крематория точно не стоит ждать. На последней пресс-конференции по теме кладбища власти Уфы дали ясно понять, что в ближайшее время оно не появится.

- Мы понимаем, что он (крематорий – Прим. ред.) необходим. Услуга кремации становится востребованной. Зачастую люди вынуждены кремировать тела родных в других городах. Мы следим за этим вопросом и учитываем разные мнения. Но одно могу сказать точно – в ближайшие годы крематория в Уфе не будет, - говорил ранее Ялалов.

Альтернативным способом захоронения усопшего можно воспользоваться в соседних городах – Казани или Екатеринбурге. Потратиться придется на транспортировку тела и атрибуты для процедуры, которые можно будет купить в ритуальном магазине. Срок выполнения ритуала – два дня, цену вам назовут только по запросу.

КСТАТИ

А ГДЕ ХОРОНИТЬ ЖИВОТНЫХ?

Многие уфимцы сталкиваются с проблемой захоронения крупных домашних животных, ведь выехать в лес или лесопарк и похоронить там своего питомца нельзя. Это нарушает закон «О домашних животных», где прописано, что утилизацию трупов необходимо проводить только в специальных местах. Но таких мест в Уфе, к сожалению, нет.

Как ранее рассказывал ветеринар Владимир Аскаров, единственное в России и Уфе кладбище было в 2000-х годах в Орджоникидзевском районе города в промзоне. Однако после поднятия цены на аренду земли кладбище закрылось, так и не получив поддержки от местных властей.

Зато в Уфе есть несколько учреждений, которые кремируют питомцев. Кремация кошки обойдется в 500 рублей (без выдачи праха) и 2500 рублей (с выдачей праха в урне). Кремация собаки обойдется дороже – от 700 до 2500 тысяч.