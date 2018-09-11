«Театральная ночь-2018» в Уфе: фламенко-драма, театральный хоккей и билеты в полцены на все спектакли сезона

СЕГОДНЯ 12:54 2018-09-11T13:03:18+03:00

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12 сентября башкирская столица вновь присоединится к всероссийской культурной акции «Театральная ночь». В этот день все уфимские театры распахнут свои двери для зрителей и не только пригласят на бесплатные постановки, но и пустят за кулисы, чтобы поделиться секретами «театральной кухни». В программе «Театральной ночи» также всевозможные мастер-классы, фотосессии с любимыми актерами и концерты. В большинстве театров вход в этот вечер будет свободным, но, чтобы точно попасть на представление, нужно заранее получить бесплатные билеты в кассах театров.

Башкирский театр драмы им. М. Гафури (ул. Заки Валиди, 34) приготовил зрителям большую, разнообразную программу. «Театральная ночь» начнется здесь в 18.30 с интерактивного пролога, который традиционно пройдет на площади перед театром. Основные мероприятия начнутся в самом театре в 19.15. Уже в фойе гостей встретит живой оркестр под управлением известного башкирского композитора Урала Идельбева. На втором этаже любой желающий сможет принять участие в кастинге на роли в будущих проектах киностудии «Башкортостан». Участников кастинга обещают одеть в костюмы и загримировать, так что в любом случае у них останутся памятные фотографии. Интересующихся режиссурой пригласит на мастер-класс известный мэтр башкирского кинематографа Булат Юсупов

Оригинальные развлечения приготовили и любителям хоккея. Болельщикам ХК «Салават Юлаев» наверняка будет интересно посмотреть интермедию «Театральный хоккей», которую покажут Айдар Шамсутдинов и Ильдар Гумеров. В фойе будет работать выставка художника-бутафора Анатолия Жучкова «Тайные будни театра» и выставка бутафорского цеха «Театральная кухня». В фотозоне можно будет сделать селфи с любимыми актерами, а в буфете не только отведать фирменные блюда «Котлеты по-гафуровски», «Терияки «Ирсаев» и торт «Кучерявый Хайдарчик», но и послушать театральные байки и песни под курай , которые исполнят актеры театра, выступив в роли гостеприимных башкирских баев.

В 20.00 в зале начнется театральное представление, которое завершится показом короткометражного фильма об актерах театра, снимающихся в проектах киностудии «Башкортостан». Кроме того, в программе «Ночи» заявлена читка пьесы для будущего спектакля, которую проведет народная артистка республики Эльвира Юнусова, а завершит вечер спектакль по пьесе Туфана Минуллина «Я сотворил тебя». (12+)

Начало в 18.30,

Вход свободный.

В татарском театре «Нур» (ул. 50 лет СССР, 36) зрителей будут встречать, как самых важных персон - с красной дорожкой и музыкальными номерами. Любой желающий сможет почувствовать себя настоящим актером, приняв участие в веселой экспресс-постановке. В программе праздника также выставки, которые организуют разные театральные цеха, концерт артистов театра и спектакль «Дело было в переулке» по пьесе Гульфата Хакимова. (12+)

Начало в 18.00,

Вход свободный.

Башкирский театр оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) приглашает посмотреть необычный спектакль: фламенко-драму «Двойник Доры Маар», которая была музой самого Пабло Пикассо. О знаменитом художнике известно очень многим, а вот об этой удивительной женщине, которая девять лет вдохновляла мастера, знают единицы. Режиссер постановки Светлана Аюпова решила исправить ситуацию. Драму Доры Маар языком танца расскажут Виктория Логвинкова и Юлия Гай. Спектакль пройдет на малой сцене театра - вход со стороны улицы Пушкина. (12+)

Начало: в 19.00 и 21.00,

Вход свободный.

Русский драматический театр (пр. Октября, 79) пригласит театралов в «Морской круиз». Только в «Театральную ночь» лестницы превратятся в корабельные траппы, а на входе «пассажиров» будут встречать бравые матросы. В 19.00 прозвучит команда : «Отдать швартовы!» - и театральный корабль отправится в плавание по своим лучшим постановкам. Например, зрителям напомнят спектакль «Метель», который этим летом с большим успехом был показан во время театрального фестиваля в итальянской Тоскане. «Корабль» сделает остановку в Бухте памяти и посетит мыс Мустая, где зрители вместе с актерами вспомнят народного поэта башкирского народа Мустая Карима. «Гвоздем» программы станет традиционный для любого круиза День Нептуна и выступление хип-квартета «Сюрприз» (12+)

Начало в 19.00,

Вход свободный.

В Национальном молодежном театре им. М. Карима (ул. Ленина, 63) в «Театральную ночь» можно будет посмотреть сразу две постановки: на главной сцене русская труппа сыграет спектакль по комедии Григория Горина «Чума на оба ваших дома», а на малой сцене башкирская труппа покажет спектакль «Четыре жениха Диляфруз» по пьесе Туфана Минуллина. Спектакли начнутся в 19.00, а в 20.00 в репетиционном зале театра пройдет мастер-класс по режиссуре и актерскому мастерству, который проведет народная артистка Башкирии Ольга Мусина. Кроме того, только в этот вечер можно будет приобрести билеты на все спектакли предстоящего сезона театра с 50% скидкой. (12+)

Начало в 19.00,

Вход свободный.

Уфимский театр кукол (пр. Октября ,158) приглашает юных зрителей и их родителей на веселое представление, которое пройдет в фойе с участием героев любимых сказок. В театре будет работать выставка кукол, где можно будет проследить историю развития кукольного театра, увидеть сказочных персонажей, которые развлекали ребятишек еще с тридцатых годов и до наших дней. В программе также два спектакля: в 18.00 для самых маленьких зрителей покажут сказку «Девочка и Пришелец», а в 21.00 для ребят постарше «Путешествие Нильса с дикими гусями». (6+)

Начало в 18.00,

Вход свободный.

Театр юного зрителя (ул. Гагарина, 16/2) тоже в этом году присоединится к «Театральной ночи» и покажет поучительное представление о приключениях любимых мультипликационных героях - веселых троллях Розочки и Цветана, которые отправились на каникулы к тетушке. (6+)

Начало в 19.00,

Вход свободный.

Любителям экспериментального театра стоит заглянуть в «Театральную мастерскую им. менЯ» в актовый зал УГАТУ (ул. Карла Макса, 12), где можно будет посмотреть спектакль «Стертые поцелуи» и поучаствовать в экспресс-лотерее, дающей право попасть за кулисы и наблюдать за игрой актеров с другого ракурса. (16+)

Начало в 19.00,

Вход свободный.

В Башкирской филармонии (ул. Гоголя, 58) в рамках «Театральной ночи» пройдут гастроли творческого объединения из Екатеринбурга «Нитья», которое представит интерактивную комедию «День ангела» по пьесе Дмитрия Исаева. В постановке заняты всего два актера - Никита Виноградов и сам автор, так что непосредственное участие зрителей будет очень даже кстати. (16+)

Начало в 19.00,

Цена билетов: 600-1200 руб.