Не довезли: из Казани в Уфу направлялся «Додж», забитый 116 кг наркотиков

СЕГОДНЯ 09:10 2018-09-11T09:11:05+03:00

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9 сентября возле поселка Аракчино в Татарстане сотрудники полиции перехватили крупную партию наркотиков. Двое 28-летних москвичей перевозили запрещенные средства на своем «Додж». Молодые люди решили объехать пост ДПС на М-7 «Малиновка» и поехать через паром, но там уже их поджидали стражи порядка и СОБР.

Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что иномарка направлялась в Набережные Челны и Уфу. Наркотики бесконтактным способом (через тайники) должны были распространить в трех городах, в том числе и Казани.

- В ходе осмотра автомашины обнаружено несколько тайников, оборудованных в разных частях и механизмах, в которых находились различные наркотические средства и психотропные вещества. Общий вес изъятого составил свыше 116 килограммов, - рассказала Ирина Волк.

фото: МВД по РТ

Фотография с места задержания подтверждают тот факт – на некоторых брикетах наркотиков есть подписи – например, «Уфа – 50». Все вещества были заранее заказаны. Наркобароны, не провались их план, могли заработать на этой партии десятки миллионов рублей. Но теперь им грозит отправиться за решетку от 15 до 20 лет. Почти все психотропные вещества были запрятаны в обшивке элитной иномарки, внутри сидений, а некоторые даже под капотом.

фото: МВД по РТ

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере» по статье 228 УК РФ ч. 5.

Водитель и пассажир автомобиля задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.