Картина художника из Башкирии растрогала Майка Тайсона

СЕГОДНЯ 14:53 2018-09-10T15:09:25+03:00

Легенда американского спорта Майк Тайсон во время визита на Южный Урал получил в подарок портрет своего наставника, который нарисовал уфимский художник Айнур Тимергалиев. Фото: личный архив

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На минувшей неделе легендарный американский боксер Майк Тайсон побывал на Южном Урале - в небольшом шахтерском городке Коркино Челябинской области звездный гость вместе с российским спротсменом Константином Дзю присутствовал на церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса. Грандиозное спортивное сооружение , построенное "Русской медной компанией", произвело сильное впечатление на легенду мирового спорта, но горячий прием, который ему оказали уральцы, тронул не меньше. Встречать чемпиона мира собралась толпа в несколько сотен человек, среди которых были и жители Башкирии - члены Федерации бокса РБ , участвующие в церемонии открытия , и просто поклонники, специально приехавшие в Коркино, чтобы посмотреть на знаменитого спортсмена.

- Я тоже хотел приехать, подарить Майку Тайсону мою работу - графический портрет человека, благодаря которому он и стал чемпионом мира - его тренера и наставника Каса Д'Мато, - рассказал "Комсомолке" уфимский художник Айнур Тимергалиев. - Но, к сожалению, передать лично картину у меня не получилось - я в это время находился в Москве, но Майк Тайсон все-таки получил мой подарок - мне помогли члены Федерации бокса Башкирии, которым я безмерно благодарен.

Портрет наставника звезде спорта вручили во время его встречи с юными спортсменами, которые напомнили знаменитому боксеру о тех временах, когда он только познакомился с будущим наставником и "вторым отцом", как часто называл Каса Д'Амато.

- Благодаря этому человеку я стал боксером - ему я обязан всем. Кас Д'Амато заменил мне родного отца . Он поселил меня в собственном доме, готовил мне завтраки и обучал всему, что знал и умел сам, - вспоминает Майк Тайсон, которого Кас Д'Амато когда-то вытащил из спецшколы для малолетних преступников. - Когда я, темнокожий мальчишка из нищего района, поселился в роскошном особняке викторианской эпохи, то долго не мог понять, как же эти странные белые люди - Кас и его жена - не боятся, что я их ограблю.

К сожалению, Кас Д'Амато так и не успел увидеть триумф своего подопечного - он скончался, когда Майку было всего девятнадцать лет.

- Зная, насколько Майку дорог этот человек, я решил нарисовать его портрет, - признался Айнур Тимергалиев. - Я знаю, что в его офисе уже висит огромный портрет Каса Д'Амато, но и мой подарок, судя по реакции Майка, его тронул.

Айнур Тимергалиев рисует знаменитостей и их близких уже три три года. На фото - с Егором КридомФото: Марат МУЛЮКОВ

Кстати, Майк Тайсон не первая знаменитость, которая получает презенты от уфимца. 26-летний студент Уфимского института искусств им. Загира Исмагилова Айнур Тимергалиев известен тем, что рисует портреты знаменитостей и их родственников. А началось все три года назад, когда художник нарисовал портрет единственного сына знаменитого американского рэпера Кертиса Джексона, больше известного под именем 50 cent. Парень выставил свою работу в интернете и даже не подозревал, что ее каким-то образом увидит сам рэпер и выставит на своей страничке в соцсетях.

- Для меня самого это было полнейшей неожиданностью, - признается Айнур. - Мои американский друг - битмейкер Эрик Гамзоян помог передать оригинал картины рэперу - он повесил работу себя дома и, говорят, она стала для него талисманом - он с ней не расстается.

Сейчас в портфолио художника портреты уже нескольких десятков известных личностей.

- Я выбрал для себя технику фотореализма с полнейшей проработкой деталей, -рассказывает художник. - Глядя на мои работы многие не сразу понимаю, что это - фотография или картина. Конечно, самый волнительный момент бывает, когда лично даришь работу - и потому, как человек реагирует, сразу понятно, понравился ему портрет или нет.

Американскому рэперу и продюсеру Касиму Дауду Дину, выступающему под псевдонимом Swizz Beatz, уфимец подарил две картины - портрет самого рэпера и портрет его любимого дедушки. Обадатель Кубка и Чемпион Европы по рукопашному бою, двукратный чемпион мира по боевому самбо Хабиб Нурмагомедов получил оригинальную картину, изображающую башкирские шиханы с парящим над ними орлом. Не остались без презентов и звезды российского шоу-бизнеса и знаменитые музыканты: Егор Крид, Тимати, Баста, группа "Пицца", Диана Арбенина , L'One, Джиган и многие другие знаментости. Судя по тому, как все они охотно позировали с подаренными портретами, картины уфимского студента пришлись им по вкусу.