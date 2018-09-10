«Салават Юлаев» ударно начал новый сезон КХЛ

СЕГОДНЯ 14:31 2018-09-10T15:09:25+03:00

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Мощное межсезонье плавно переросло в удачное начало сезона. «Салават Юлаев» стартовал в чемпионате с очень непростого выезда: уфимские хоккеисты отправились по маршруту Москва – Череповец – Ярославль – Санкт-Петербург. Главная задача, которая стояла перед Николаем Цулыгиным и его парнями – не провалиться. Команда новая, поэтому любая серия неудач - и уже завтра тренерский штаб начнут отправлять в отставку.

Что же получилось в реальности? Матчи прошли далеко не идеально, навались кадровые проблемы, но «Салават» возвращается домой с тремя победами. Последняя и вовсе одержана над главным фаворитом всего чемпионата – СКА, которых не удавалось побеждать в гостях с декабря 2013 года.

КОРОЛИ КАМБЭКОВ

В четырех матчах из четырех в сезоне «юлаевцы» проигрывали по ходу игры. Старый башкирский стиль, когда ничего не понятно до самой последней минуты, вернулся. Николаю Цулыгину подобное наверняка уже добавило порцию седых волос на голове, и такое он явно не планировал.Но результат есть, а значит судить не за что. Более того, чувствуется, что хоккеисты получают удовольствие от происходящего и по-настоящему рвутся в бой, а не пытаются как в прошлом сезоне втиснуться в четкие схемы.

При этом нельзя говорить, что главный тренер не контролирует ход матча. Цулыгин за четыре игры уже зарекомендовал себя специалистом, который может обуздать весь этот «юлаевский» порыв и направить его в нужном направлении. Ведь это именно он отправляет Бурдасова на последних минутах к воротам соперника и просит дожидаться шанса, а остальным его партнерам по звену расчерчивает, как правильно доставить к нему шайбу. Этот тактический маневр принес успех против «Динамо» и «Северстали», когда команда буквально на ножах вытащила матчи, которые складывались очень плохо.

Фото: пресс-служба ХК СКА

Фактически не получилось только в игре с ярославским «Локомотивом», но там проблема все-таки была иного свойства. «Салават Юлаев» в один миг потерял основного защитника, вратаря и центрфорварда первого звена. В каждой линии выбыли системообразующие исполнители, все попросту растерялись и не смогли быстро собраться. Понять, как играть, удалось только к выездной встрече со СКА. Перестроились, и вот снова все тот же «Салават» – фавориту из Санкт-Петербурга не дали даже опомниться, уверенно победив со счетом 1:4.

КОМАНДА ЖИВЕТ

Пока очень сильно подкупает то желание, с которым уфимские хоккеисты выходят на лед. Неизвестно, что там с ними сделал Цулыгин, но настрой на чемпионат совершенно другой. Вестерлунд год назад делал практически то же самое, пытался привить похожую игру, однако команда почему-то сопротивлялась. Тогда много говорилось о языковом барьере между тренером и игроками. Подобное казалось чушью, но сейчас такое чувство, что Цулыгин просто правильно донес то, что хотел именитый финский тренер.

Безусловно, «Салават Юлаев» по-прежнему довольно сыроват и периодически допускает детские ошибки, однако задачи рвать всех здесь и сейчас ни перед кем не стоит. Уверенный старт нужен, скорее, для личного успокоения нового тренерского штаба.

По-хорошему удивляет игра абсолютно всех новичков. В межсезонье порой вызывало недоумение, кого это после отставки Леонида Вайсфельда уфимское руководство вообще покупает – ни одного звездного имени. А тут вдруг выяснилось, что Основин и Кугрышев это даже лучше, чем условныеСлепышев и Кагарлицкий. Приобретения оказались точечными и были умело вписаны в командную игру. Это касается и обороны, и нападения, и даже вратарской линии.

Фото: пресс-служба ХК СКА

Метсола в двух стартовых матчах доказал, что он голкипер совершенно иного формата, чем были Сведберг и Скривенс. А когда он травмировался, то не дрогнул Кареев, который в прошлом сезоне от СКА напропускал бы целую авоську, это факт. Сейчас же молодой парень не сдюжил и выдал лучшую игру со времен своего пребывания в «Нефтехимике».

Конечно, петь оды нынешнему «Салавату Юлаеву» пока рановато. Выборка из четырех гостевых матчей – показатель чересчур маленький, чтобы делать долгосрочные выводы. Просто сами ожидания от старта сезона были совсем невысокими. Никто бы, например, не удивился, если уфимцы вернулись бы с одной вымученной победой. В матчах с такими сильными соперниками это вполне рабочий вариант, но на деле вышло совершенно иначе, и это удивляет.

Сейчас самое главное – не сбавлять обороты и на том же дыхании провести домашнюю серию. Своих болельщиков, как известно, нужно радовать. Напомним, первый матч сезона на «Уфа-Арене» пройдет в среду, 12 сентября. В соперниках нижегородское «Торпедо».

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЕЗДНОЙ СЕРИИ:

«Динамо» Москва – «Салават Юлаев» 2:3 ОТ

«Северсталь» Череповец – «Салават Юлаев» 4:5 ОТ

«Локомотив» Ярославль – «Салават Юлаев» 4:2

СКА Санкт-Петербург – «Салават Юлаев» 1:4