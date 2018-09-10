2018-09-10T11:45:13+03:00
Происшествия

«У родителей шок»: регулярно избивавшая ребенка няня из Стерлитамака получила условный срок

Мать восьмимесячной малышки вычислила действия злоумышленницы по камерам видеонаблюдения
Эльвина АПАРИНА
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Женщину молодой маме порекомендовали как опытную няню подругиЖенщину молодой маме порекомендовали как опытную няню подруги
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10 сентября Стерлитамакский городской суд вынес приговор 44-летней местной жительнице. Женщина признана виновной сразу по двум статьям: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей» и «Причинение психических и физических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями». Виновная, работая няней, регулярно избивала восьмимесячного ребенка.

Инцидент произошел еще в декабре прошлого года. Няня, которая работала уже несколько месяцев у молодой мамы Ирины, была нанята через Интернет по рекомендациям подруг. Ей 43 года, 16 из которых она работает няней. Поначалу, как рассказывала мать ребенка, все было хорошо, Ирина радовалась, что сумела найти опытную няню. Только все оказалось не так радужно: через какое-то время она стала замечать у дочери синяки.

Ирина вынуждена была выйти на работу рано из-за нехватки денег и поэтому наняла няню

Ирина вынуждена была выйти на работу рано из-за нехватки денег и поэтому наняла няню

Почувствовав неладное, Ирина поставила в квартире камеры видеонаблюдения. 15 декабря она, находясь на работе, включила запись и ахнула – она увидела, как няня бьет ногой ребенка и наступает ей несколько раз на голову. Затем она хватает малышку за руку, кидает ее на кровать и начинает тормошить, а также вдавливает лицо в подушку. Бросив работу, женщина прибежала домой, сразу же выгнала ее, а затем повезла ребенка в травмпункт, чтобы снять побои. После этого Ирина написала заявление в полицию и распространила информацию через СМИ, чтобы найти другие пострадавшие от ее рук семьи, дабы не оставлять няню безнаказанной.

В прокуратуре Башкирии рассказали, что нерадивая няня поначалу отрицала свою вину, но, когда увидела видеозапись, созналась в преступлении полностью.

По решению суда злоумышленница получила три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на три года. Но на этом не все – за моральные страдания злоумышленница должна выплатить семье 50 тысяч рублей и 15 тысяч за судебные расходы.

Родители малышки после оглашенного приговора остались в шоке. Супруги надеялись, что злоумышленница отправится за решетку.

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