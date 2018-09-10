Это будет крах: жители Стерлитамака боятся остаться без содового завода

СЕГОДНЯ 10:07 2018-09-10T10:22:57+03:00

По мнению горожан, люди начнут уезжать отсюда в поисках работы и лучшей жизни

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Этим летом споры вокруг горы Тра-тау в Башкирии, из-за которых республика может остаться без крупнейшего российского производителя соды, вспыхнули с новой силой (КП писала о том, чего стоит «сакральность» горы, о которой упоминают ее защитники). Пока активисты и экологи всех мастей соревнуются в интернет-красноречии, паника охватила организации и жителей Стерлитамака, которых возможное закрытие завода коснется в первую очередь.

БОЛЬНИЦА ДЛЯ ЮГА РЕСПУБЛИКИ

Стерлитамак, второй по численности город в Башкирии, сегодня еще называют «городом химиков». Правда, уже больше по старой памяти – из крупных химических предприятий здесь осталась только БСК. В советские времена городу помогали еще строительные и станкостроительные гиганты, но в 90-е годы от них ничего не осталось. Последние лет 30 основную социальную нагрузку на себя взяли содовики. Но в ближайшие годы ситуация может поменяться.

Главврач четвертой горбольницы Стерлитамака Рафис Шакиров лучше многих знает цену возможного закрытия завода.

«Я считаю, что градообразующее предприятие, можно сказать, крупнейшее тут, должно работать полноценно и для этого нужно создавать условия, - говорит он. – А если выход один, нужно решать в пользу людей».

Больница хоть и имеет статус районной, но по некоторым направлениям принимает больных со всего юга Башкирии. Помощь БСК тут сложно переоценить.

Когда мы заходим внутрь, мы попадаем в современную клинику. До начала ремонта в 2011 году в больничных палатах не было раковин, а на этаже были всего два санузла. Причем, в обоих унитазы и раковины находились в одном помещении, что недопустимо. Теперь здесь новая мебель, качественная отделка, красивые и светлые палаты. Есть даже люксовые с телевизором, душем и холодильником. А пост медсестры на этаже вызывает аналогию с американскими сериалами про врачей.

В новых люксовых больничных палатах есть телевизор, душ и кондиционер

В четвертой больнице также есть такие пока нечасто встречающиеся в российских больницах приборы как денситометр – аппарат для измерения плотности костей и видеоэндоскопический комплекс.

СПОРТ И СОДА

Спорткомплекс «Содовик» - легендарный у местных спортсменов бренд. Построенный больше 40 лет назад еще содово-цементным комбинатом (дедушкой сегодняшней БСК), он стал точкой притяжения представителей самых разных видов спорта. Помимо пловцов, легкоатлетов, футболистов здесь занимаются и шахматисты – всего около полутора тысяч человек по 12 видам спорта.

А недавно было объявлено о масштабном ремонте. В ближайшее время здесь поменяют плитку в чаше бассейна, отреставрируют стены помещения и обустроят теплые полы. Ремонту подвергнется кровля, системы фильтрации воды, водоотведения и электроосвещения. Директор детско-юношеской спортивной школы №2, в состав которой входит «Содовик», Александр Живаев отбрасывает дурную мысль о том, что город может остаться без поддержки завода.

- Надеюсь, что в будущем они помогут нам реконструировать стадион «Содовик», - надеется Живаев. – В Стерлитамаке жители очень любят играть в футбол и стадион им нужен как никогда.

«МНОГИХ СНОВА ЖДЕТ ОДИНОЧЕСТВО»

Старики и старушки на лавочках, обсуждающие тяжелую жизнь и не в меру креативно разодетых молодых людей, давно уже часть привычной жизни и неиссякаемый источник вдохновения для рассказчиков в интернете. В Стерлитамаке придумали, как изменить жизнь пенсионеров, чтобы она вновь обрела смысл. Клубу пожилых «Золотой возраст» нет еще полугода, но он уже стал отдушиной для почти трех сотен человек.

- Идея открыть такой клуб появилась в конце марта этого года, - рассказывает директор клуба «Золотой возраст» Людмила Возных. – Сначала клуб был всего один, а посещали его где-то 25 человек. Но потом стало приходить все больше людей. Теперь у «Золотого возраста» три филиала в разных концах Стерлитамака.

В «Золотом возрасте» пожилых не учат садиться в позу лотоса и не прививают азы китайской каллиграфии. Главное – сделать так, чтобы пенсионерам здесь было комфортно. Чтобы они обрели друзей и радовались жизни. Вместе члены клуба ходят на экскурсии, празднуют дни рождения, выезжают за город. С такими поездками им, кстати, тоже помогают содовики.

В клубе «Золотой возраст» пенсионеры читают стихи, поют и танцуют

Директор клуба сегодня с ужасом думает о том, что станет с ее детищем, если содовый завод закроется и финансирование «Золотого возраста» прекратится.

- Для нас это будет крах. Разбежимся опять все, сядем на диваны, для большинства снова начнется серая одинокая жизнь, - убеждена она.

Переживают о будущем и в центре инклюзивного образования при Стерлитамакском профессионально-техническом колледже. Центр уже три года помогает детям с ограниченными возможностями получить образование и устроиться на работу. Один из воспитанников центра, Ринат Галин, каменщик, даже принял участие в финале конкурса рабочих профессий Worldskills («Комсомолка» писала об этом в прошлом году). После конкурса его взяли на работу на завод. Куда он пойдет в случае его закрытия – непонятно.

- Предприятие постоянно нам помогает, покупает швейные машинки для нашей группы портных, дарит подарки детям на Новый год, проводит экскурсии в Музей камня, - рассказывает замдиректора по социальным вопросам центра Альмира Муллагулова.

Закрытие производства, продолжает она, станет для них сильным ударом.

- Сегодня мы ощущаем на себе сильную заботу компании. И всегда получаем помощь, когда ее просим.

«ТОЛЬКО СТАРИКИ И ОСТАНУТСЯ»

Работники завода «Сода», если завод закроется, видят только один выход – уехать. Когда в городе не останется химических предприятий, устроиться по профессии для них станет невозможно. Речь идет о десятках тысяч людей, среди которых целые трудовые династии. В таких династиях общий трудовой стаж работников зачастую исчисляется сотнями лет.

- Нам придется искать другой город и в другой город, наверное, переезжать, - считает механик Михаил Пухов. – Если завод закроется, конечно, источник дохода потеряется и у меня, и у жены. Мы останемся просто безработными.

- Если все уедут, останутся только старики здесь. Город умрет, а город должен жить – это моя родина, - говорит старший кладовщик склада спецодежды Зоя Волжанинова.

ЦИТАТА

Олег Мельниченко, член Совета федерации, председатель комитета по региональной политике, бывший первый заместитель полпреда президента в ПФО:

- Каждый третий житель Стерлитамака связан с производством соды на заводе БСК. И если работает не непосредственно на заводе, то в других сферах экономики, которые задействованы в его обслуживании. Я считаю, что закрытие завода будет катастрофой для города. Это приведет к массовой безработице, резкому падению социально-экономического уровня жизни не только жителей Стерлитамака, но и ближайшего Ишимбайского района. И, в итоге, все это очень пагубно отразиться на экономической ситуации в Башкирии.

Фактически «Сода» – это одно из базовых, градообразующих предприятий для Стерлитамака. Его закрытие – это значительные выпадающие доходы из бюджета города и республики, это трагедия для большого числа людей, которые лишаться того уровня достатка, к которому привыкли.