«Уходите, я боюсь вашего сына»: в Башкирии инвалиду с ДЦП запретили заходить в торговый центр

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-07T17:02:00+03:00

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Вопиющий инцидент произошел на днях в Ишимбае: 31-летнему Данису Бердину, с детства страдающему ДЦП, администрация местного торгового центра отказала во входе. Мол, молодой человек странно выглядит и неподобающе ведет себя: это раздражает продавцов и отпугивает посетителей. Вот только мать Даниса утверждает, что ее сын и мухи никогда не обидел. Парень всего лишь тянется к людям и нуждается в человеческом общении.

ОБОЖАЕТ РАССМАТРИВАТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДИСКИ

- Данис – инвалид с детства, - рассказывает его мать Римма Бердина. – Это все результат родовой травмы: ребенок был крупный, врачи вовремя не сделали кесарево сечение. Но я не опустила руки: продала все, что было в доме, но поставила сына на ноги. Массажи, реабилитации дали хороший результат. Сейчас мой сын практически не отличается от других людей, вот только не разговаривает почти. Может сказать «мама», «папа», «дай», а так больше жестами общается. Но он у меня очень добрый, открытый и общительный.

Римма рассказывает, что каждый день гуляет с Данисом по определенному маршруту, однажды выбранному сыном. Сначала Данис любит прохаживаться по парку, а потом тянет мать в местный торговый центр. Там его привлекает отдел с музыкальными дисками – парень обожает перебирать красочные коробочки, раскладывать их по цветам – а в конце обязательно выберет себе что-то и купит. После идет в киоск с сувенирами, где тоже обязательно приобретет какую-нибудь яркую мелочевку.

- Мы им выручки почти на 10 тысяч, наверное, сделали, - вздыхает Римма. – Всегда с нами обращались доброжелательно, Данис даже пытался общаться с продавцами, хоть и на своем языке. А я ему помогала, подсказывала, и тут такое.

"Я БОЮСЬ ВАШЕГО СЫНА"

А случилось вот что: в торговом центре появилась новенькая продавщица. Именно к ней подошел Данис и попытался заговорить. «Мама, мама», - тянул парень, указывая на Римму. – «Это мама». И этот полудетский лепет так «испугал» впечатлительную девушку, что она с нескрываемым омерзением в голосе попросила маму с сыном немедленно покинуть торговый центр, мол, Данис ее пугает, да и посетители сейчас все разбегутся.

- А что такого ужасного в моем сыне? – задается резонным вопросом женщина. – Он никого не трогает, ни к кому не пристает, ходит себе тихонечко, витрины рассматривает. Я впервые сталкиваюсь с такой бесцеремонностью и очень возмущена.

Римма решила не обращать внимания на откровенное хамство и через пару дней вновь заглянула с сыном в торговый центр. Но на входе их встретил администратор, который заявил: вход Данису в павильон заказан. Мол, все продавцы написали коллективное обращение к руководству – они моего сына боятся, пусть не заходит к ним.

- На мое требование предоставить письменный отказ, администратор замялась и сказала, что нам и так должно быть все понятно, - возмущается Римма. – А как я объясню сыну, который со слезами тянет меня в полюбившийся магазин, что ему там не рады, его там не ждут?

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕДЕТ ПРОВЕРКУ

Зато на инцидент моментально отреагировала ишимбайская межрайонная прокуратура. В пресс-службе надзорного ведомства заявили, что уже организована проверка по факту нарушения прав инвалида.

- Прокуратура намерена оценить правомерность действий персонала торгового центра и соблюдение прав лица с ограниченными возможностями здоровья на доступ к объектам инфраструктуры, - добавили в надзорном ведомстве.

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