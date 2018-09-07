Уфимцы будут платить за отопление «по старому»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-07T13:20:58+03:00

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С начала сентября в уфимской мэрии постоянно обсуждают подготовку к следующему отопительному сезону. Оно и понятно – все жители столицы хотят встретить первые морозы в тепле и уюте. В минувший четверг о «тепловой» ситуации отчитался главный заместитель Ирека Ялалова Салават Хусаинов. Напомним, что сам сити-менеджер сейчас находится в отпуске.

ПОДГОТОВИЛИ ГОРОД К СЕЗОНУ

- В рамках подготовки к отопительному периоду 2018-2019 предприятия города планируют отремонтировать довольно большой объем тепловых сетей – 26,7 километров. Это составляет примерно 2,5% от общегородского числа. По состоянию на сегодня, рабочие отремонтировали две трети от запланированного объема работ, - начал вице-мэр.

Кроме того, власти обновили оборудование в муниципальном управлении инженерных сетей, которое отвечает за состояние всех инженерных магистралей.

- Новое насосное и горелочное оборудование позволит сократить затраты почти на семь миллионов рублей в год.

За состоянием труб горячего водоснабжения в квартирах следят специалисты «БашРТС» - в этом году они планируют отремонтировать трубы в 31 доме башкирской столицы.

Всего к зимнему периоду в столице Башкирии подготовили порядка 5675 многоквартирных домов.

По всей видимости, платить за тепло уфимцы будут по-старому. Дело в том, что весной власти города обсуждали переход на новую систему оплаты «1/8», когда горожане должны будут платить за теплые батареи лишь в отопительный период. Тогда как сейчас сумма равномерно распределяется на все 12 месяцев. Но в последний момент от новой идеи по какой-то причине отказались. Видимо, она не устроила поставщиков теплоэнергии.

Напомним, что жители города могут начать отопительный сезон самостоятельно. Для этого нужно провести коллективное собрание жителей дома и направить просьбу в свою управляющую компанию.

По правилам, для всех остальных отопление включат после того, как среднесуточная температура воздуха в столице будет ниже +8 градусов в течении 8 дней.

ТРАКТОРЫ, ПЕСОК И ДВОРНИКИ

Впрочем, одними трубами и отоплением подготовка города не ограничилась. Жители города хорошо помнят снегопады зимой 2017 года. Тогда мэрия оказалась откровенна не готова к подобным сюрпризам природы. Город по-настоящему встал в одной большой снежной пробке. Поэтому администрации нужно правильно организовать работу коммунальщиков.

- Согласно нормативам, нам нужно иметь 1200 единиц снегоуборочной техники. Как городу содержать такой огромный парк? Водителям нужно платить зарплату, машины нужно обслуживать и заправлять. У нас нет таких ресурсов, - объяснил Хусаинов.

По данным мэрии, сейчас у коммунальных служб города в наличии есть 408 единиц снегоуборочной техники. Кроме того, на борьбу со стихией готовы выйти 1072 человека – дворники и водители техники.

- Для того, чтобы полностью обеспечить весь город нужно добавить еще 59 машин. Это будет идеальным вариантом, - признался вице-мэр.

ПРО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Хусаинов не смог обойти тему, напугавшую тысячи уфимцев – в ночь со вторника на среду Уфу затрясло от подземных толчков в соседней Челябинской области.

- Город справился со своей задачей. Информация о случившемся дошла до меня оперативно. Все аварийные службы были готовы начать работу. Другое дело, что в следующий раз при подобной ситуации мы будем действовать более «громко». На утро мы провели обследование всей инфраструктуры города, никаких повреждений эксперты не нашли, - рассказал чиновник.

Затем Хусаинов упрекнул челябинские СМИ, которые утверждали, что в центре Уфы из-за подземных толчков разрушилась целая дорога.

СКАЗАНО

Из-за отпуска сити-менеджера уфимцы давно не слышали новостей от Ирека Ялалова. По городу поползли слухи, мол, мэр может покинуть свой пост. Вот что об этом сказал его первый зам Салават Хусаинов.

- Ирек Ишмухаметович начальник – он намеками не говорит. В конце концов, все тайное когда-то станет явным. Я не буду останавливаться на этом вопросе – он не пойдет на пользу нашему общему делу. Сейчас нужно готовить город к отопительному сезону.