И с «Содой», и с природой

СЕГОДНЯ 05:55 2018-09-07T08:41:07+03:00

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Гумеровское ущелье примерно в 30 километрах от Стерлитамака. На последних километрах за окнами машины появляются виды с альпийских открыток – зеленые луга под ясным небом, поросшие густым лесом холмы и быстрые горные речушки. Местные называют эти места «наша Швейцария» и уверяют, что туристы, если для них построить отели, повалят сюда табунами. В это легко верится – туристической отрасли здесь в прямом смысле есть, где развернуться. В отличие от Тра-тау, куда даже при наличии пятизвездочных «хилтонов» и «рэдиссонов» на голой равнине у лысой горы вряд ли кто приедет.

В селе Гумерово встречаемся с местным активистом Фаритом Рахматулловым, первым секретарем отделения КПРФ по Ишимбайскому району. Для борцов за ущелье – это одна из знаковых фигур. Сходу он начинает объяснять, каких дел уже натворили промышленники еще до начала официальной добычи известняка.

Фарит Рахматуллов уверен можно и завод не закрывать и природу сохранить

- Вот там сбоку, видите? – показывает он на склон Бужа-Тау. – Там уже началась работа. Очищают склоны, вырубают деревья, делают дороги. Если мы загубим эту природу, нам тут ничего не останется. Горы эти нас защищают.

Про ситуацию с Тра-тау активист знает, но и БСК поддерживать не намерен. По его словам – и там, и там природные богатства, которые нельзя трогать. «Эта красота создана не нами. Не нам ее разрушать», - его ответ.

- А что делать, если альтернатив нет, завод закрывать? – спрашиваю.

- Нет, зачем закрывать? – неожиданно заявляет Рахматуллов. - Мы не должны быть экспортно зависимы, плюс работников «Соды» оставлять без работы никак нельзя. «Сода» должна работать. Это не только гордость Башкирии, это гордость всей России.

- А как же быть тогда? Есть заключение Роснедр, что подходит только Тра-тау.

- Насколько я помню, альтернативное предложение было «Соде» дано. Все сырье, которое им надо, есть вблизи Стерлитамака. Есть подходящие месторождения, в которые не надо вкладывать больших денег.

Названия месторождений он так и не вспомнил. Да и ставший уже традиционным экзамен на знание легенд о Тра-тау тоже не сдал. Рахматуллов рассказал оригинальную историю, в которой причудливым образом переплелись слухи о стоянке ногайского хана на вершине горы и могилах праведников. «Ходят легенды, что якобы на этой горе стоял шатер. В этом шатре жил набожный человек. Его за шамана принимали, и все люди обращались к нему за помощью. Он давал советы, лечил людей. Других легенд не знаю», - заключил общественник.

«Ни стоянки хана, ни праведников не было»

Мы гуляем с кандидатом исторических наук, краеведом Маратом Тикеевым по парку Гагарина в Стерлитамаке. Неподалеку местные устроили веселый праздник – громко играет музыка, слышится детский смех. Историк хмурится, обдумывая мой вопрос о сакральности.

- Сакральность – это очень размытое понятие, - осторожно начинает он. – Естественно, у башкир был культ гор, как и у других алтайских народов. Отрицать наличие культа гор не стоит. Исследования моего однокурсника показывают, что в то время гора занимала определенное место в культурном пространстве жителей данного района. Они поднимались на эту гору на праздники, были свидетельства того, что местные жители оставляли некие пожелания и записки на этой горе. С этой точки зрения, можно говорить об определенной важности объекта природы для башкир и жителей прилегающих районов, сел и деревень.

Марат Тикеев говорит, что корни важности Тра-тау в языческом прошлом башкир

В то же время, по словам историка, эти традиции связаны с языческим прошлым и к исламу, который сегодня исповедует большинство башкир, не имеет отношения.

- Все это мы можем свести к язычеству. Если вы хотите услышать, что гора священная для всех башкир, я такого не могу сказать, - отметил Марат Тикеев. – С точки зрения археологии, захоронений аулия там не зафиксировано. Это однозначно.

То же самое касается и другой легенды – стоянки хана на вершине горы. Историк говорит, что обнаруженные там остатки городища показывают, что это было не фортификационное сооружение.

- Явно, что это не фортификационное сооружение. Или как она описана в легендарной традиции – ставка хана. Естественно, вряд ли это было таковым. Видимо, некие находки, останки материальной деятельности человека и конструкции, они были связаны с культово-обрядовыми действиями людей, - пояснил Тикеев.

Вместо послесловия

Мы уезжаем из Стерлитамака. За окнами машины мелькают улочки: красивые старые дома, ухоженные парки, фонтаны. В одном из скверов лежат комья земли – тут сажают новые деревья и обустраивают пешеходные дорожки.

Стерлитамак регулярно называют одним из самых благоустроенных городов России

Город не раз занимал верхние места в федеральных рейтингах по благоустройству, а жители, судя по обилию иномарок во дворах, чувствуют себя неплохо. В этой поездке получилось пообщаться с самыми разными людьми – от ярых противников разработки Тра-тау до сторонников завода «Сода». Но были и простые горожане. Некоторые из них, страшно сказать, ни разу не были на сакральной горе и даже не знают о ней. Они живут в чистом и красивом Стерлитамаке, не задумываясь каждый день о том, как выглядят города, в которых не осталось ни одного крупного предприятия. Хочется верить, что им и не придется никогда увидеть такое воочию.

Первую часть статьи читайте на сайте ufa.kp.ru