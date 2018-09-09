В Башкирии завершились выборы депутатов Курултая

СЕГОДНЯ 20:50 2018-09-09T21:06:28+03:00

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Девятого сентября, в восемь часов по местному времени, в Башкирии завершились выборы депутатов шестого состава парламента.

По данным сотрудников центральной избирательной комиссии Башкирии, явка на выборы по состоянию на 20 часов составила 47%. На прошлых выборах парламента республики явка за аналогичный период времени была чуть больше – 52,8%.

Одним из первых проголосовал Рустэм ХамитовФото: Рустем АХУНОВ

По предварительным подсчетам, активнее всего голосовали жители сельской местности – здесь явка составила почти 60%. Чуть менее активными были жители городов республики – 38,7%. Наконец, самыми ленивыми в политическом плане оказались жители башкирской столицы – здесь голосовал лишь каждый третий житель города. Тем не менее, чаще всего на выборы приходили жители Октябрьского и Орджоникидзевского районов Уфы.

ЧТО БЫЛО НОВОГО?

В этот раз на избирательных участках не были установлены камеры видеонаблюдения. Дело в том, что во время проведения мартовских выборов их монтировала одна крупная российская телекоммуникационная компания. После окончания мероприятия бизнесмены попросту демонтировали все записывающие устройства и инфраструктуру. В ЦИКе республики объяснили, что закупку или аренду камер ведомство не осилит в финансовом плане.

На этом изменения не закончились. Для облегчения процесса голосования, избирательная комиссия установила на половине участков электронные урны для голосования – КОИБы. Всего их появилось 811.

В восемь утра по всей республике открылись 3426 участков для голосования. Из них 35 в местах временного пребывания граждан – больницах, вокзалах и следственных изоляторах. В списки граждан, имеющих право участвовать в процессе выборов попали 3,05 миллиона жителей Башкирии. Работу участков обеспечивали более 27 тысяч человек.

Примеру главы Башкирии последовал Константин ТолкачевФото: Рустем АХУНОВ

СКОЛЬКО ДЕПУТАТОВ?

По спискам в выборах депутатов Курултая участвовали 734 кандидата от шести политических партий. По одномандатным округам на выборы пошли 285 кандидатов.

Общее число депутатов во всех районах Башкирии составило 890 человек. Из них 629 мужчин и 261 представительница прекрасного пола. Самому молодому кандидату – 22 года, самому опытному – 82.

Как и по всей стране, в Башкирии выборы проходили 12 часов. Во время избрания депутатов, ЦИК республики организовывал прямые линии, на которых эксперты озвучивали последние данные о ходе подсчета участников. Кроме того, работал общественный пресс-центр, в котором выступали представители партий, аналитики и политологи.

НАРУШЕНИЯ?

О каких серьезных нарушениях, выявленных в ходе проведения выборов, в ЦИКе не рассказали.

- Всего нам поступило десять обращений. Дважды – по поводу разъяснения законодательства, трижды по вопросам агитации. По вопросам работы избирательных комиссий – дважды. Еще три раза – по иным вопросам, - сообщили в ведомстве.

Портал «Proufu», со ссылкой на свои источники сообщает, что сразу на двух участках в Гафурийском районе работали «пьяные в стельку члены избирательных комиссий». Кроме того, по данным журналистов, в Иглинском районе республике члены комиссии зафиксировали факт «вброса» бюллетеней.

КОГДА БУДУТ ИЗВЕСТНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ?

Глава центральный избирательной комиссии Башкирии Хайдар Валеев проведет очередное прямое включение в 11 часов утра в понедельник, 10 сентября. К этому времени во всех избирательных комиссиях должны будут подсчитать результаты выборов депутатов шестого собрания правительства Башкирии.