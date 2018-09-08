Дубль Бурдасова приносит «Салавату Юлаеву» победу над санкт-петербургским СКА

СЕГОДНЯ 20:24 2018-09-08T20:31:04+03:00

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Поездка «Салавата Юлаева» в Санкт-Петербург к одному из главных фаворитов чемпионата выдалась на конец долгой первой выездной серии в сезоне. В предыдущем матче против «Локомотива» после первого периода показалось, что уфимцы уже выдохлись и еле ноги по площадке переносят. Плюс к матчу со СКА добавились проблемы в составе, так как из-за травм выпали основной вратарь Метсола и ведущий защитник Панин. По стартовым раскладам вообще казалось, что «юлаевцы» в таком состоянии могут угодить под фирменный питерский каток и схватить целую авоську шайб.

В первом периоде, в общем-то, такие опасения подтверждались. СКА действительно навалился на гостей всей своей огромной мощью. Особенно усердствовало звено Прохоркина, где выделялся быстрый и юркий Кузьменко. В итоге, это звено и открыло счет. Прохоркин принял шайбу на пятачке и со второй попытки подсечкой перекинул хоккейный снаряд через Кареева – 1:0.

До этого момента все было абсолютно логично. Болельщики на трибунах и вовсе довольно потирали ладони, ожидая легкой победы. Только вот этот отрезок так и остался самым успешным у СКА. Дальнейшее происходящее Илья Воробьев со всем своим тренерским штабом ближайшее время будет вспоминать как страшный сон.

Бэкап Кареев, которого мы по ходу прошлого сезона привыкли видеть неуверенным в себе и постоянно проигрывающим, вдруг принялся вытворять настоящие чудеса. Мы, наконец-то, увидели того самого вратаря, который в свое время зажигал в «Нефтехимике» и получил из-за этого вызов в топ-клуб и сборную. Молодой голкипер реагировал на броски любой сложности, не боялся давления со стороны питерцев, которые, не стесняясь, въезжали на высокой скорости прямо в него, ну и, что самое главное, не допускал ошибок.

Но одних подвигов сзади было мало, необходимо что-то еще обозначить впереди. И вот тут на авансцену вышло секретное оружие «Салавата Юлаева» – сумасшедший бросок Бурдасова. Этот парень в новом сезоне настоящий лидер, который своими голами переворачивает в матчах все с ног на голову. Недаром Николай Цулыгин после травмы Панина доверил капитанскую нашивку именно ему.

Сначала Бурдасов реализует первое же большинство своей команды, а затем выкатывается на пятачок под великолепную передачу Петра Хохрякова. На 45-минуте закрепляет успех Уфы Дмитрий Кугрышев, который реализуют двухминутный штраф Сергея Плотникова. Счет из 1:0 к всеобщему ужасу трибун превращается в 1:3. Непривычно как-то было и гостевому сектору – в нынешнем сезоне обычно именно «юлаевцы» предпочитают разбазаривать свое преимущество.

СКА, конечно, подобное стерпеть не мог и вновь выбросил на ворота Кареева целый град бросков. Одна атака сменяла другую, и так продолжалось без остановки. Наверное, хватило бы одной небольшой помарочки, чтобы хозяева вернулись в игру, но «Салават Юлаев» в этот вечер был хорош. Уфимцы терпеливо выжидали, а когда хозяева решились на смену вратаря, Ларсен тут же какой-то издевательской подсечкой со своей половины поля забил еще одну шайбу – 1:4. После такого исход противостояния уже был предрешен.

«Это была очень хорошая игра, добротная с нашей стороны. Потому что соперник очень здорово начал. Мы перетерпели первый период, сыграли без ошибок, хорошо отборолись в защите. Да, пропустили один гол, но это не дало большого преимущества сопернику. Потом использовали свои шансы и выиграли концовку. Парни молодцы, нашли в себе силы сыграть безошибочно, несмотря на четвертый подряд матч на выезде», - прокомментировал итог главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин.

Уфимская команда возвращается домой, добыв в четырех выездных встречах три победы. Недурно.