«Родная, прошу, откликнись!»: супруг пропавшей Елены Шабарчиной обратился к своей возлюбленной

СЕГОДНЯ 19:03 2018-09-08T19:04:05+03:00

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В Стерлитамаке полным ходом идут поиски 34-летней Елены Шабарчиной. Напомним, что женщина пропала еще 27 августа при крайне странных обстоятельствах: вышла из больницы, оставив все свои вещи и выписку на тумбочке, прокралась мимо персонала, и больше ее никто не видел. Взволнованные родные вынуждены были обратиться в полицию и к волонтерам.

Поисково-спасательный отряд «Отклик» уже третий день подряд собирает добровольцев, которые прочесывают весь город и его окрестности и расклеивают ориентировки. Но никаких следов Елены найти пока так и не удалось. Но волонтеры не сдаются и уже сегодня вечером снова выйдут на поиски.

"ПРОСТИ МЕНЯ ЗА ВСЕ"

Супруг Елены Василий Шабарчин уверен, что его жена жива, а потому обратился к ней с трогательным посланием.

- Леночка, милая, родная! Прошу тебя, откликнись, дай знать, что ты жива и здорова, что с тобой все хорошо. Мы все очень переживаем за тебя, не находим места, что и как с тобой. Мы все очень любим тебя и ждём дома. Откликнись, прошу тебя! – передал Василий через редакцию «Комсомольской правды - Уфа».

Супруг Елены рассказал, что дома места не находят себе места родители женщины, а 14-летняя дочь пропавшей и вовсе на грани истерики: постоянно плачет и не может посещать школу.

- Бывали ссоры, но она вряд ли бы стала мстить мне. Родителей и дочь бы она точно не стала мучить, - вздыхает Василий. – Мы все в полной растерянности, но надеемся только на лучшее. Я искренне прошу у жены прощения за все обиды, что причинил ей.

Приметы пропавшей: рост около 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы рыжие, глаза голубые.

Особые приметы: родинка справа над верхней губой.

Была одета: розовая кофта, синие джинсы, серебристые высокие кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Елены Шабарчиной, просьба обратиться по телефону 8(987)106-06-01 или в полицию.