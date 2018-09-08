2018-09-08T08:59:45+03:00
Происшествия

«Ехал к сыну на присягу»: в Башкирии на трассе столкнулись «Ларгус» и «Газель», три человека погибли

Момент смертельного столкновения засняли очевидцы [видео]
Яна Базекина
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера, 7 сентября, в Кармаскалинском районе республики произошло смертельное ДТП: около 20.00 на 33 километре автодороги УфаОренбург столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» и грузовой фургон «Газель». Момент смертельного удара заснял один из очевидцев и выложил в группу «БашДТП». На кадрах прекрасно видно, как «Ларгус» останавливается на красный свет светофора, а «Газель» на полном ходу ее таранит.

- После столкновения «Ларгус» развернуло, и еще один удар пришелся в бок, - рассказывает Наталья С., очевидец, которая помогала извлекать пострадавших. – Водитель «Газели» был однозначно неправ: он мог попытаться газануть, уйти вправо, в сторону садов, но он даже не видел, куда едет.

"ЕХАЛ К СЫНУ НА ПРИСЯГУ"

Удар был настолько сильный, что отечественная «легковушка» превратилась в кусок искореженного металла, а трое пассажиров в салоне из семи скончались на месте. Как рассказывают очевидцы, все они были пристегнуты, так что пришлось перерезать ремни, чтоб извлечь тела и пострадавших.

- Погибли женщина лет 40, молодая девушка и мужчина, - рассказывает очевидец Наталья С. – У мужчины, как оказалось, у сына завтра присяга. Он как раз с женой к нему ехал, хорошо, что та ушибами отделалась. Я ее еле удерживала, чтобы она к мужу не побежала.

Фото: Александр Л.

Фото: Александр Л.

Также в салоне находилась еще одна молодая девушка и пожилая женщина: как рассказывают очевидцы, они отделались переломами и ушибами. Выжил и сам водитель «Ларгуса», а вот водитель «Газели» получил всего лишь несколько царапин и порцию шока.

- Я ехал за ними. Водитель «Газели» был неадекватен, гнал, как бешеный, вот и догнал, - подтверждает очевидец Артем М. – Хорошо, что остановилась скорая, хотя она вообще не туда ехала, а везла тяжелого пациента.

СКОРАЯ ВЕЗЛА ТЯЖЕЛОГО ПАЦИЕНТА, НО ВСЕ РАВНО ОСТАНОВИЛАСЬ

Оказалось, что действительно скорая перевозила новорожденного ребенка в больницу, но врачи решили остановиться и оказать первую помощь.

- Я помогал пострадавших вытаскивать, попросил у водителя скорой дать что-нибудь постелить, - рассказывает Линар Ш. - а там смотрю - малыш новорождённый лежит под колпаком под искусственным дыханием. Водитель за ребёнком смотрел, а врачи с пострадавшими были.

В настоящий момент в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Личности погибших также пока устанавливаются.

Редакция «Комсомольской правды - Уфа» приносит искренние соболезнования семьям погибших.

Под Уфой в смертельной аварии в Ларгусе погибли три человека.Анастасия КУЗНЕЦОВА

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