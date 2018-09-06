Стала известна личность погибшей 42-летней жительницы Башкирии, которая протаранила столб

СЕГОДНЯ 13:16 2018-09-06T13:20:58+03:00

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Смертельная авария произошла 3 сентября в пятом часу дня в Миякинском районе Башкирии.

Как ранее сообщала «Комсомолка», на автодороге Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки 42-летняя женщина за рулем ВАЗа «девяносто девятой» модели протаранила дорожный знак, улетела в кювет и перевернулась. Она получила серьезные телесные повреждения и была госпитализирована в ближайшую больницу. Но травмы оказались сильнее, и автоледи умерла через два часа в медучреждении.

фото: УГИБДД по РБ

Погибшей в автокатастрофе женщиной оказалась жительница села Киргиз-Мияки Елена Миниярова-Хруслова. Ее похороны состоялись вчера, 5 сентября, в родной деревне. У женщины остался муж и сын-школьник. Как рассказали местные жители, жила семья в собственном большом доме, а муж во всем поддерживал свою жену.

- Она была очень добрым, отзывчивым человеком. В памяти она для нас всех так и запомнится. Пусть земля тебе будет пухом. Ты для нас всегда будешь жива. Мы любим тебя, - пишут о ней в социальных сетях.

Ее подруга Светлана А. рассказала, что Елена была очень трудолюбивой. После школы окончила техникум и сразу начала работать в торговле. Недавно Елена потеряла своего отца, вместе с матерью они очень переживали, и в этот злополучный день Елена отправилась ее проведать. Родные и близкие предполагают, что ей стало плохо за рулем, и она потеряла управление.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье и родным погибшей.