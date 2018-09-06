Репертуар Башкирского театра оперы и балета пополнится постановками участников «Rudy Dance Lab»

СЕГОДНЯ 12:41 2018-09-06T13:04:06+03:00

Уфимцам показали современный балет - один из самых ярких номеров гала-концерта представила Арина Панфилова из Перми. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ.

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В первых числах августа в Башкирском театре оперы и балета уфимская публика смогла познакомится с яркими представителями молодого поколения хореографов, представивших свое творчество в рамках международного проекта «Rudy Dance Lab».

Хореографическая лаборатория, открывшаяся в башкирской столице весной 2018 года в рамках XXI Международного балетного фестиваля им. Рудольфа Нуреева, была посвящена 80-летнему юбилею одного из самых знаменитых танцовщиков XX века.

Из тридцати молодых хореографов, пожелавших принять участие в проекте, независимым международным жюри была отобрана пятерка самых талантливых и перспективных, каждый из которых, несмотря на молодость, уже успел многого добиться.

Художественный руководитель проекта "Rudy Dance Lab" Дмитрий Антипов в номере " Сделка" предстал в образе Рудольфа Нуреева. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

К примеру, имя москвича Дениса Бородицкого хорошо известно любителям танцевального искусства - он несколько лет выступал в качестве солиста и хореографа всемирно известного шоу «Riverdance», ставил номера для шоу «Аврора» - оригинального проекта театра-цирка «Кракатук», три года был солистом американской труппы «Bill T.Jones/Arni Zane Dance Company», с которой объездил всю Европу, США и Южную Америку, ставил хореографию для оперетты «Летучая мышь» в Большом театре.

Сейчас Денис Бородицкий является художественным руководителем независимой танцевальной компании «Boroditsky Dennis Dance Company».

В Гала-концерте приняли участие молодые солитсты балетной труппы театраФото: Марат МУЛЮКОВ

Другой участник - пермяк Алексей Расторгуев неоднократно удостаивался престижных профессиональных наград, а недавно стал обладателем первой премии за постановку номера современной хореографии на 15-м Международном конкурсе артистов балета «Арабеск-2018».

Еще одна гостья из Перми - Арина Панфилова, дочь знаменитого пермского хореографа Евгения Панфилова, уже больше десяти лет руководит собственным экспериментальным театром танца и также не раз становилась лауреатом премии «Арабеск».

Номера, представленные участниками проекта, вызвали большой интерес у уфимской публики - молодые хореографы не боятся экспериментировать, что они и продемонстрировали, представив яркие образцы самого популярного направления современной хореографии XXI века - «контемпрорари», в котором не существует четких границ и рамок.

Второе отделение концерта было посвящено башкирским легендамФото: Марат МУЛЮКОВ

Вместе с артистами балетной труппы театра участники «Rudy Dance Lab» представили десять номеров по двум темам - «Рудольф Нуреев» и « Башкирские легенды». Первое отделение было целиком посвящено великому танцовщику, начавшему свой путь к мировой славе в Уфе. Со сцены звучал голос самого Нуреева, а каждый из пяти посвященных ему номеров рассказывал пластическим языком о жизни артиста - от его знаменитого «прыжка в свободу» в номере Дениса Бородицкого «45 минут тишины» до встречи с врачом, объявившим гению танца о смертельном диагнозе в миниатюре «Резолюция», представленной московским хореографом Антоном Кочневым.

Одним из самых ярких номеров «нуреевского» отделения стала миниатюра Арины Панфиловой под названием «И ты - свет!», поразившая публику необычными «голыми» танцовщиками в обтягивающих трико телесного цвета и изощренной , чувственной пластикой.

Куратор и художественный руководитель проекта - известный российский артист и балетмейстер, резидент-хореограф лондонской «London Russian Ballet School» Дмитрий Антипов тоже вышел на сцену, представ в образе Рудольфа Нуреева в хореографической миниатюре «Сделка» Алексея Расторгуева.

Не меньший интерес публики вызвала и вторая часть творческого задания лаборатории, для которой хореографы выбрали башкирские легенды - «Семь девушек», «О белом Волке», «Зухра и Луна», «Кэкук» и башкирскую народную песню «Баяс». Очень оригинальным получился номер «Башкорт», представленный Юрием Гудушаури - хореографом и худруком собственной танцевальной компании «Wennare Dance Company» (Испания), в котором он использовал элементы движений из различных боевых искусств.

Лучшие номера участников лаборатории покажут в новом сезоне в рамках XXII фестиваля имени Р.НурееваФото: Марат МУЛЮКОВ

В финале на сцену вышли члены жюри - швейцарский хореограф Хайнц Шпёрли и московский балетмейстер, лауреат Государственной премии им. С. Юлаева Ирина Филиппова, объявившие имена победителей проекта, которыми стали Денис Бородицкий за хореографическую миниатюру «45 минут тишины» и Алексей Расторгуев, выбравший башкирскую легенду о девушке, превратившейся после смерти любимого в кукушку. В качестве главного приза победителям был вручен сертификат на постановку двух одноактных балетов на сцене Башкирского театра оперы и балета.

- Для нашего театра проект хореографической мастерской «Rudy Dance» - особое событие, - уверена главный балетмейстер башкирского театра Элеонора Куватова. - Участие в лаборатории - это возможность испытать себя в чем-то новом, проявить свои способности в современной хореографии. Это другой стиль танца, зритель сможет увидеть, что пластика танцовщиков может быть выразительна до бесконечности.

В следующий раз номера, созданные молодыми хореографами в рамках первого сезона «Rudy Dance Lab», покажут в рамках XXII Международного фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева в следующем сезоне.

А премьеры одноактных балетов Дениса Бородицкого и Алексея Расторгуева состоятся в рамках второго сезона лаборатории «Rudy Dance Lab», который планируют провести через два года.