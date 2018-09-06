Водитель, насмерть сбивший 15-летнюю школьницу в Башкирии, отправится в колонию-поселение

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-06T14:40:57+03:00

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В Чишминском районе Башкирии осудили 29-летнего жителя Самары, из-за которого прошлой зимой оборвалась жизнь 15-летней местной жительницы. Мужчина признан виновным по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).

Напомним, драма разыгралась в декабре 2017 года. Житель соседней области за рулем «Рено Дастер» направлялся в Уфу по трассе М-5. Внезапно близ поселка Юматово на пешеходном переходе появилась девочка. Но мужчина превысил скорость и не успел вовремя остановиться. Удар был такой силы, что школьница получила травмы несовместимые с жизнью и погибла на месте аварии. Ею, как ранее сообщала «Комсомолка», оказалась 15-летняя Лера (имя изменено – ред.), ученица 9 класса гимназии №47. В этот день она сразу после занятий решила проведать бабушку, что жила в Юматово. Но судьба распорядилась иначе.

фото: ГИБДД по РБ

В прокуратуре рассказали, что подсудимый свою вину не признал. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также виновник аварии выплатит семье девушки полмиллиона рублей.

Ранее в Госавтоинспекции республики сообщали, что Лера переходила дорогу в неположенном месте – в 18 метрах от пешеходного перехода.

Однако близкие погибшей были не согласны с этой версией и занимались поиском очевидцев. Справедливости ради стоит заметить, что перейти в неположенном месте на данном участке действительно тяжело – по всей трассе установлены отбойники.