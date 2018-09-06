11-летний мальчик получил награду от МЧС за спасение ребенка

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-06T11:31:59+03:00

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Торжественная линейка 1 сентября в 51-школе Орджоникидзевского района Уфы началась с приятного момента. Сотрудники МЧС пришли в школу, чтобы на глазах учеников, учителей и родителей наградить 11-летнего Степана Литвинова почетной грамотой. В минувшие каникулы школьник совершил героический поступок – вместе со своим соседом он вытащил из горящего дома семилетнего мальчика. Теперь он пример героизма для своих сверстников. Однако сам Степан скромничает и не особо хочет говорить об этом, считает, что ничего героического он не сделал.

Трагедия едва не произошла в июле. Оказалось, что семилетний малыш, оставшись один дома, захотел разжечь плиту на даче, видимо, вскипятить чайник. Но одно неловкое движение ребенка, и вспыхнул огонь, пламя бросилось на шторы. После этого на кухне вспыхнул потолок. Испуганный ребенок стал кричать и звать на помощь.

В нужное время в нужном месте мимо проходил 11-летний без пяти минут герой, который услышал истошные крики своего маленького соседа. Он понимал, что ребенок в беде, и Степан один не справится, поэтому позвал своего 71-летнего соседа на помощь. Вместе с пенсионером они бросились помогать первокласснику: разбили окно и помогли через него выбраться мальчику из объятого пламенем дома. Вскоре на место ЧП прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.

Благодарственное письмо получили оба спасителя, ведь, если бы не они, последствия могли быть трагические.