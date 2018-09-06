Громкая история матери восьмерых детей Юлии Вольф из Уфы завершилась

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-06T10:40:32+03:00

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Двухъярусная квартира, несколько комнат, вид на город с высоты 18-го этажа в центре Уфы – теперь это жилье принадлежит Юлии Вольф и ее семье, многодетной матери восьмерых детей, которая вернула медаль матери-героини главе республики. Долгая эпопея многодетной семьи все-таки завершилась положительно в ее сторону. Мать восьмерых мальчиков и девочек на днях таки получила ключи от нового жилья.

История с переселением семьи Вольф началась еще в январе 2018 года. Тогда за этой историей следила вся страна.

Четырехлетний Сережа, семилетний Рома, 12-летний Яков, 16-летняя Юлия, 25-летняя Александра, 23-летний Коля вместе с женой и ребенком, 20-летняя Вика, полуторагодовалый Миша с синдромом дауна – все они уютились в «двушке».

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В КОМНАТУ В 12 КВАДРАТОВ НА ОКРАИНУ ГОРОДА

Так вышло, что ни Юлия, ни ее супруг, ни дети не прописаны в этой квартире, она принадлежит сестрам и отцу Юлии. Отец умер, а родственники просили продать жилье и поделить деньги. У самой многодетной матери есть всего лишь комната в коммуналке, куда невозможно съехать с таким количеством детей.

Все бы ничего, но однажды дом признали аварийным, и семья должна должна была отсюда съехать в другое место – куда скажут. Эта новость буквально потрясла семью, ведь Юлия с семьей здесь были на «птичьих правах».

23 января Юлия отправилась на прием к Рустэму Хамитову и взяла с собой медаль материнской славы, чтобы вернуть ее.

- А зачем мне эта медалька? Разве она чего-то стоит, когда мы на улице можем остаться? Нам, конечно, предложили переехать в комнату в коммуналке, но как администрация это себе представляет: двенадцать человек в комнатушке? В двухкомнатной-то разместиться невозможно, а ведь каждому положено по 14 квадратных метров. Ипотеку я никогда не смогу ни оформить, ни оплачивать, - рассказывала ранее Юлия.

Переезжать Вольф «туда, где дадут» не могла, поскольку, получив новое жилье, они вылетали из очереди на жилье, в которой стояли с 2014 года. В очередь на земельный участок встать семья не могла, иначе бы их ждало тоже самое.

Сдаваться Юлия не собиралась. И не зря. Вскоре Президиум Верховного суда Башкирии вынес постановление, что дело семьи будет вновь пересмотрено после того, как Советский районный суд вынес решение, что семья должна быть выселена из занимаемой ими комнаты в доме по улице Владивостокская, 19.

Вскоре Вольф предложат переехать в такую же по размерам комнату в новостройке на улице Лесунова, 6. Если бы многодетная семья на это согласилась, то тут же бы лишилась места в очереди на квартиру. Это была не единственная причина отказа, ведь огромной семье Вольф пришлось бы ютиться в новом доме в трехкомнатной квартире вместе с другими хозяевами. Семья могла рассчитывать только на 12 квадратов.

«СДАВАТЬСЯ Я НЕ НАМЕРЕНА»

14 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Верховного суда Башкирии, где было вынесено постановление: вернуть дело о выселении на рассмотрение другой коллегии.

После заседания Юлия рассказала, что стоит в очереди на жилье 108-ой по республике и первой по Уфе. Борьбу она продолжала вести и бороться за сертификат на жилплощадь.

Повторное слушание состоялось 28 мая, где Юлии четко дали понять, что они всей семьей должны съехать в комнатушку. Тогда Юлия и ее адвокат четко сказали «Будем обращаться в Следственный комитет. Так просто не сдадимся».

ЖИЛЬЕ ВСЕ-ТАКИ УДАЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ

Эта долгая история, наконец, завершилась на днях. Но жилье для Вольф предоставила не администрация города и не правительство Башкирии, а один из застройщиков.

- Я ходила и не верила: «Это не про меня, так не бывает», - не скрывает эмоций Юлия Вольф. - Еще две три недели ремонта, и мы заедем в свое собственное жилье! На протяжении двадцати лет все, что у нас было - маленькая комнатушка. А теперь мы всей семьёй планируем, где будет зал, где, чья комната. Все это так волнительно. Это такое счастье, вы не представляете! Разве мы могли подумать, что нам, простой семье, подарят возможность так жить!

Сейчас семья обставляет новую двухэтажную квартиру в 1500 квадратных метров и не верят, что когда-то именно с ними произошла эта оставившая осадок в душе история.