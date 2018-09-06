Руслан Белый разъяснил свою шутку о Салавате Юлаеве

СЕГОДНЯ 10:11 2018-09-06T10:14:12+03:00

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5 сентября на YouTube-канале у Юрия Дюдя вышло интервью с шоуменом Русланом Белым. В беседе с Юрием он объяснил суть шутки про Салавата Юлаева, из-за чего у Руслана загорелся конфликт с жителями Башкирии.

Напомним, что этот случай прогремел на всю республику – будучи на выступлении в Уфе комик назвал национального героя Башкирии бандитом. Он спросил у уфимцев, мол, почему у вас на главной площади города стоит памятник разбойнику и бандиту, ведь он поднимал восстание против действующей власти.

- Я не хочу разрушить вашего героя, но не знаю, задумывались ли вы об этом или нет, но по факту он же бандит. Он разбойник, он поднял восстание против существующей власти, против Екатерины Второй, правление которой вообще считается расцветом Российской империи. Это она Крым присоединила, благодаря ей он исторически наш, - говорил Руслан. - Может, мы не будем так быстро ставить героям памятники? Может быть, посмотрим, как они существуют при разных политических строях? Вот, например, Пушкин. Он при Российской империи был герой, в советское время герой, сейчас герой. Всё, достоин памятника.

Этим Руслан вызвал бурную реакцию и буквально стал врагом для башкирского народа. Общественники решили, что комик должен просить прощения у народа, а также в социальных сетях развернули акцию – пользователь должен был выложить фотографию с хештегом #салаватнебандит. Однако, комик так и не извинился. Об этом у него как раз поинтересовался Дудь.

- Вот в чем вся проблема. Я так не делал никогда (не называл Салавата бандитом - прим.ред.). Все было в контексте, а он следующий: в силу того, что за последние сто лет в нашей стране поменялось три власти. Каждая – условно-конкретных персонажей подстраивает под себя, дабы использовать их с точки зрения пропаганды. Контекст был в том, что не стоит так быстро ставить героям памятники, посмотрим, насколько они проявят себя при разных политических строях. В этом была мысль. По большей части это был троллинг власти, - объяснил Руслан.

Иными словами комик сказал, что башкиры его просто неправильно поняли и, не разобравшись в ситуации, подняли шум.

Кстати, жители Башкирии даже писали заявление на шоумена в прокуратуру. Однако надзорное ведомство не нашло в высказываниях Руслана ничего противозаконного.