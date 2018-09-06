В нефтяники – со школьной скамьи

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-05T23:08:34+03:00

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Только что отгремел по всей России главный праздник отечественной промышленности – День нефтяника. Традиционно его отмечают ветераны, действующие сотрудники нефтяных и газовых компаний, сотрудники и студенты профильных вузов. В этом году к этой дружной команде присоединились школьники.

В уфимском лицее №62 открылся первый в Башкирии «Роснефть-класс». Его первыми учениками стали 25 десятиклассников из лицея и других школ Уфы. Ребята будут не только изучать математику, физику, химию и информатику по углубленной системе, но и получат доступ к лабораториям нефтяного университета. Через два года этих устремленных в будущее детей будут ждать УГНТУ и другие вузы-партнеры «Роснефти».

Это традиционная для крупнейшей нефтяной компании страны практика «Школа – вуз – предприятие» пришла в нашу республику после вхождения в ее состав «Башнефти».

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

- В прошлом году «Роснефть» приняла решение об открытии первого «Роснефть-класса» в Уфе, - рассказывает директор лицея №62 Наталья Филичкина. - Несколько школ участвовали в конкурсном отборе. Смотрели внешний вид и внутреннее содержание каждого учебного заведения. В результате выбор был сделан в нашу пользу.

Конкурсный отбор будущих учеников начался еще весной. В апреле-мае принимались документы, а после выпускных экзаменов в школах, в июне на базе УГНТУ прошел итоговый конкурс.

- Было и тестирование, и собеседование. А как же иначе, нашей нефтянке нужны лучшие кадры, - отмечает Филичкина. - Ну и преимущества у учеников «Роснефть-класса» большие. В первую смену у нас будут обычные уроки по физико-математическому профилю. А после обеда к нам будут приходить преподаватели УГНТУ.

Таким образом и работает связка «Школа – университет». Учеников «Роснефть-класса» уже сейчас неофициально называют «самыми молодыми студентами нефтяного». Ректор вуза Рамиль Бахтизин даже вручил ребятам студенческие билеты, по которым они смогут посещать учебные аудитории УГНТУ.

Все это сделано не только для того, чтобы поддержать одаренных и талантливых детей. Тренд любой современной компании – подготовка кадров с самого младшего возраста. Эта система выгодна для всех.

Ребята уже с 10 класса будут обладать навыками, необходимым для работы в нефтянке. Выпускникам «Роснефть-класса» будет легче поступить в профильный вуз, ведь уровень образования здесь значительно выше и ориентирован именно на нефтянку. Компания же получит качественных специалистов, которые, отучившись два года в «Роснефть-классе» и пять лет в УГНТУ, будут готовы к выполнению задач любой сложности.

Кстати, связка «Вуз – предприятие» в Башкирии работает давно и качественно. В УГНТУ работают профильные кафедры отраслевых институтов, открылась лаборатория «Уфаоргсинтеза», благодаря чему студенты смогут попробовать себя «на заводе», не покидая стен университета.

В результате мы и получаем ту самую цепочку «Школа – вуз – предприятие». Полезную и выгодную для всех.

ВСЕ ДВЕРИ - ОТКРЫТЫ

Первым будущих нефтяников поздравил руководитель аппарата компании «Башнефть» Михаил Графинин:

- Система непрерывного образования действует у нас 13 лет. Ежегодно ученики, закончившие «Роснефть-класс» поступают в высшие учебные заведения. В Башкирии у нас три партнера-вуза -это УГНТУ, УГАТУ и БашГУ. Три вуза будут открыты для вас, дорогие ученики. А уже потом вас ждет работа в нефтегазовой отрасли нашей страны. Мы будем рады видеть вас в нашей большой семье.

Важность открытия «Роснефть-класса» для Башкирии отметила замминистра образования РБ Гуллярия Ялчикаева:

- Ребята, вам очень сильно повезло. Вы, без преувеличения, вошли в историю, открываете новую страницу истории нашего с вами края. А для вас самих, конечно же, это начало прекрасного пути. Сегодня вы в школе, завтра – в нефтяном университете, а послезавтра вы будете работать на благо России в самой большой нефтяной компании страны.

Самые же пристальные взгляды учеников, конечно же, собрал ректор УГНТУ. Оно и понятно, ведь через пару лет для большинства из этих ребят этот вуз наверняка станет настоящей альма-матер.

- Специалистов надо готовить со школьной скамьи, - считает Рамиль Бахтизин. – Мы давно мечтали о том, чтобы в одной из уфимских школ появился именно такой класс. Много лет выступали с обращениями и просьбами. И вот когда «Башнефть» вошла в состав нашего главного стратегического партнера – компании «Роснефть», наша мечта сбылась.

НОВАЯ ТЕХНИКА И УЮТНЫЙ КЛАСС

Конечно, когда мы говорим о «Роснефть-классе» мы подразумеваем самих детей. Но и помещение, выделенное для этих ребят, вызывает настоящую гордость. Дизайн класса разработали студенты АСФ УГНТУ, а финансированием проекта занималась сама «Роснефть».

Здесь и новые компьютеры, белые парты, современная доска и проектор. Даже зеркало у умывальника – настоящая дизайнерская находка, выполненная в фирменных цветах и сделанная в форме пчелиных сот.

- Мне здесь очень нравится, - делится впечатлениями староста класса Альберт Мингазов. – Тут все связано с нефтью, промышленностью и инженерией, а я увлекаюсь этой темой с шестого класса. Мне интересно работать с машинами, изучать их, ремонтировать и строить. Благодаря «Роснефти» я получил возможность познакомиться со всеми принципами работы со школьной скамьи.

Радуются за своих детей и родители. Еще бы – каждый из нас мечтает воплотить в жизнь мечты детей. «Роснефть-класс» позволяет сделать первый, самый важный шаг к этому.

- Для каждого из учеников этот класс станет большой стартовой площадкой в будущее, - говорит мама одного из «юных нефтяников» Ольга Ересько. - Эти ребята точно не потеряются, я уверена в этом. Огромное спасибо фундаментальной организации компании «Роснефть», которая по всей стране открывает такие классы. А нашим детям я могу сказать только одно: «Бог в помощь!». Наши ребята идут в будущее с открытыми сердцами и честными, искренними глазами. И пускай это будущее будет счастливым.