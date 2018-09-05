2018-09-05T17:52:03+03:00
Общество

«Сгорела за пару дней»: жительница Башкирии уехала на заработки в Москву и умерла от пневмонии

У женщины осталась трехлетняя дочь
Инга НОВИЦКАЯ
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У Екакатерины осталась трехлетняя дочь НикаУ Екакатерины осталась трехлетняя дочь Ника
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35-летняя жительница Стерлитамака Екатерина Воронова всегда знала, чего хочет от жизни. Красивая, целеустремленная, энергичная, она никогда не сидела на месте без дела, поэтому 10 лет назад уехала в Москву, где устроилась работать в букмекерскую контору. Там же познакомилась со своим гражданским супругом, а три года назад у пары родилась очаровательная дочурка Вика. Все было просто замечательно, но пару месяцев назад Екатерина стала жаловаться на кашель и слабость. Мама женщины беспокоилась за дочь и советовала ей немедленно пойти к врачу, но Екатерина отмахивалась: мол, работы много, некогда в очередях просиживать. Обычная простуда, само пройдет.

Но в прошлое воскресенье женщине стало совсем плохо: кашель усилился, и Екатерина уже дышала с трудом. Твердо пообещав матери не откладывать лечение, она записалась к врачу на 4 сентября, но не дожила до приема всего несколько часов.

- Ночью Кате стало резко плохо, - вздыхает Нина Воронова. – Ее гражданский муж вызвал скорую, но медики не успели. Катя умерла практически мгновенно.

Предварительной причиной смерти врачи называют пневмонию. Окончательный вердикт покажет только вскрытие, но мама женщины грешит еще и на тромбофлебит, которым давно страдала Екатерина.

- Может, тромб оторвался, - едва сдерживает слезы женщина. – Я уже не знаю, что пока думать. Так быстро сгорела моя доченька, что до сих пор не могу поверить в это.

"ХОЧУ ПОХОРОНИТЬ ДОЧЬ НА РОДИНЕ"

В ближайшее время родственники Екатерины выезжают в Москву, чтобы забрать тело женщины из морга. На общем совете было решено кремировать тело и привезти его в Башкирию, чтобы похоронить на родине. Но на кремацию требуется немалая сумма: порядка 90 тысяч рублей. Отец Екатерины умер два года назад, а мать – пенсионерка, так что денег катастрофически не хватает. Плюс ко всему, Нина Ворона собирается перевезти внучку в Стерлитамак, чтобы оформить над ней опеку и заботиться о ней.

- Никогда не просила о помощи, - плачет женщина. – Но это горе буквально подкосило нас всех, и мы очень растеряны.

Если вы хотите помочь женщине достойно похоронить свою дочь на родине, просьба обращаться по телефону 8(919)619-27-75 (номер телефона привязан к банковской карте).

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