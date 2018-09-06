«От дочери отказались все врачи»: трехлетняя Альмира Абдуллина борется с раком головного мозга

СЕГОДНЯ 07:28 2018-09-06T07:28:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Маленькая Альмира Абдуллина из села Акъяр совсем недавно отметила свой день рождения: малышке исполнилось три года, но этот счастливый праздник она провела не в кругу родных и близких, задувая свечи на торте, а в больнице – в окружении врачей, постоянных капельниц и уколов. Девочка чувствует себя очень плохо: лежит почти без сознания из-за сильнодействующих лекарств, дышит через трахеостому и часто страдает от приступов эпилепсии. Все дело в огромной злокачественной опухоли в голове Альмиры, и эта опухоль убивает девочку.

ИЗМЕНИЛАСЬ ПОХОДКА

Альмира родилась жарким летом 2015 года в семье сельских учителей Руслана и Айгуль Абдуллиных. В семье уже подрастала старшая дочь, которая очень обрадовалась появлению сестренки и всячески заботилась о новорожденной. Малышка росла здоровой и веселой девочкой, но в начале 2018 года стала часто болеть. Родители с волнением отмечали невесть откуда появившееся косоглазие и постоянную тошноту. Да и ходить Альмира стала неуверенно, шатаясь и нетвердо держась на ногах.

- Мы обратились к уфимским врачам, - рассказывает отец Альмиры Руслан. – После осмотра невролога нас отправили на МРТ, которое и показало огромную опухоль правого полушария мозга.

В начале июня малышку прооперировали в Уфе, чтобы сделать биопсию. Родители надеялись, что все не так страшно, и опухоль окажется доброкачественной, но результаты гистологии повергли их в шок: хориоидкарцинома головного мозга, очень редкий и агрессивный вид рака. При этом метастазы серьезно поразили спинной мозг, что осложняло клиническую картину.

Через месяц Альмиру повторно прооперировали в московской клинике, но операция прошла с серьезными осложнениями в виде массивной кровопотери, развитием отека и выбуханием головного мозга. Три дня врачи боролись за жизнь малышки – и спасли ее.

ПРИЗНАЛИ РЕБЕНКА НЕКУРАБЕЛЬНЫМ

Как только состояние Альмиры немного стабилизировалось, ее снова ждала очередная операция по удалению гематомы и остатка опухоли. Четыре дня ребенок провел в коме, но вроде бы все обошлось.

- Мы даже справили день рождения дочери в реанимации, - вспоминает Руслан Абдуллин. – Играли с шариками, веселились. Врачи давали положительные прогнозы: перевели нас в отделение и назначили первый блок химиотерапии, и тут снова резкое ухудшение.

У девочки начались частые судорожные припадки и спазмы. Очередное МРТ не принесло утешительных новостей: опухоль прогрессировала и увеличилась почти наполовину. Альмира впала в кому, и ее снова пришлось подключить к аппарату искусственного дыхания.

После очередного консилиума московские врачи вынесли свой приговор: ребенок некурабелен (то есть не поддающийся излечению – ред.), дальнейшие медицинские манипуляции не имеют смысла. Аргументы были очень серьезные: опухоль сильно сдавила ствол мозга, и в любой момент могли отказать жизненно важные органы. Да и девочка настолько ослабела, что вряд ли бы перенесла еще одну операцию.

Но родители Альмиры не смирились с приговором: они немедленно начали поиск клиники по всему миру, где бы согласились принять их девочку. Но, к сожалению, практически отовсюду приходил отказ. Медики не решались браться за столь тяжелый случай и отмечали, что малышка скорее всего попросту не перенесет транспортировку.

- У нас была огромная надежда на южно-корейскую клинику, - вздыхает Руслан. – Но в последний момент они заявили, что скажут о своем решении только после очной консультации. Но мы боимся потерять время и деньги, ведь лечение будет очень дорогостоящим. Сейчас отослали документы в Германию, молимся, чтобы там взялись за нас.

Абдуллины не собираются сдаваться и опускать руки: они свято верят, что их любимая доченька обязательно найдет в себе силы выжить и поправиться. А также просят всех неравнодушных просто помолиться за их девочку и пожелать ей крепкого здоровья.