Вперед, к Кубку! «Салават Юлаев» в обновленном виде вступил в новый сезон

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-05T14:07:32+03:00

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Официальных целей перед «Салаватом Юлаевым» на этот сезон пока никто не обозначил, но все и так понятно. Уфимский клуб из тех, для которых существует только одна задача – Кубок Гагарина. Все остальное будет считаться неудовлетворительным: никаких скидок на неопытность тренера, никаких послаблений из-за отсутствия громких переходов.

Финансирование «Салавата Юлаева» осталось на прежнем уровне, а вот подход к формированию состава несколько изменился. Еще зимой руководством клуба было озвучено о смене курса с акцентом на собственных воспитанников. Пока какого-то резкого разворота в главной команде не замечено, но работа действительно изменилась.

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

Главная фигура обновленного «Салавата Юлаева» - главный тренер Николай Цулыгин. Впервые за долгое время руководить командой будет собственный воспитанник, и внимание к нему огромное. Особенно со стороны местных болельщиков, большинство которых достаточно негативно отнеслось к данному назначению. Причина банальна – отсутствие опыта, ведь до этого специалист не был главным даже в молодежных командах.

Однако стоит отметить, что все специалисты, близко знакомые с Цулыгиным, дружно поддерживают коллегу. Это касается, например, бывшего главного тренера «Салавата Юлаева» Эркки Вестерлунда, который публично заявил, что его помощник обязательно справится с новым вызовом.

Такого же мнения Леонид Вайсфельд, уволенный по ходу прошлого сезона с должности генерального менеджера «Салавата Юлаева»:

- Вот читаю о Цулыгине: «Переводчик стал главным тренером». Что за бред! Просто человек знает английский язык. И мне обидно за него – тут ведь не мальчика в инязе взяли, это хороший тренер с опытом игры в НХЛ, - сказал Вайсфельд в интервью в «Советском спорте».

Фото: ХК "Северсталь"

Самое главное, что в себе уверен сам Цулыгин. Обновленная команда под его руководством провела ударное межсезонье, завоевала два предсезонных кубка, да и вообще смотрелась довольно мощно. И это при том, что тренер не стеснялся экспериментировать. Конечно, помогло и то, что он уже прекрасно знает всех игроков. В отличие от прошлогоднего Вестерлунда тому же Цулыгину уже удалось собрать четыре сыгранных игровых звена к первому матчу сезона. При этом специалист прекрасно знает, что проблем точно не избежать, и он к ним готов:

- Я готов к тому, что меня будут увольнять каждый день. Никакого дополнительного волнения это не несет, я не впадаю в панику.

Наверное, самая главная победа руководства «Салавата Юлаева» в межсезонье – они сумели сохранить в тренерском штабе финских специалистов Томи Ламса и Ярмо Койвисто. Если утрировать, то первый это – мозги команды, второй – мускулы. Вестерлунд в тактике всегда полностью доверял молодому Ламсе, и он это доверие оправдывал. Ну а что касается физподготовки, за которую отвечал Койвисто, то тут вообще никаких вопросов по прошлому сезону.

Заодно тренерский штаб Цулыгина был усилен Виталием Ячменевым, который стал первым помощником. О нем сказать пока что-то сложно, но со стороны он видится очень суровым дядькой, который не даст спуска никому. Поэтому за дисциплину в команде можно переживать.

Ну и, конечно же, нельзя забыть про нового тренера вратарей шведа Фредерика Микко. Как все прекрасно помнят, с вратарями в «Салавате Юлаеве» в последнее время творился настоящий ужас. Кто-то уже даже начал называть это место кладбищем для голкиперов. И вот как раз Микко должен изменить эту ситуации. При этом, как удалось выяснить у руководства клуба, основная задача опытного шведского специалиста все же развитие собственных молодых вратарей, которых в системе в настоящее время много. Чего только стоит только Даниил Тарасов, задрафтованный «Колорадо» и привлекающийся в молодежную сборную России.

Уфимцы также сохранили в штабе и прежнего тренера вратарей Вадима Тарасова, правда его функции теперь несколько изменились – он будет отсматривать и следить за развитием вратарей в «Торосе» и «Толпаре».

Фото: ХК "Динамо"

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ

Самое главное для нынешнего сезона руководство «Салавата Юлаева» сделало еще прошлой весной. Новые контракты были подписаны с Линусом Умарком и Филипом Ларсеном. Это маневр обеспечил полное сохранение самого бронебойного оружия – легионерского звена. Именно тройка Умарк-Кемппайнен-Хартикайнен, по мнению многих специалистов, стала одной из лучших в прошлом сезоне. А игра этих ребят вкупе с артподдержкой от синей линии в лице Ларсена вообще наводила полный ужас на соперников.

Цулыгин в межсезонье попробовал разбить это звено, но довольно быстро вернулся к привычному варианту. Умарк, несмотря на свой сложный характер, по-прежнему предан «Салавату» и очень хочет завоевать с клубом трофей. Пока швед кажется сверхмотированным, особенно по сравнению с прошлым летом, когда он постоянно вспоминал про желание вернуться домой. Сейчас же он улыбается и дурачится в Инстаграм. То же самое касается и Хартикайнена с Кемппайненом. Финские парни кажутся счастливыми и готовы на очередные бомбардирские подвиги.

Фото: ХК "Динамо"

КЛЮЧЕВОЙ ТРАНСФЕР

Действительно громких переходов по именам в «Салавате Юлаева» в нынешнем межсезонье не было, но один трансфер очень выделяется. Речь, естественно, о новом вратаре Юхе Метсоле. Уфимские болельщики уже долгое время только и делают, что хватаются за голову, видя игру своих голкиперов. Последней яркой, но очень короткой вспышкой был, наверное, только Андрей Василевский. С этого момента как отрезало. Что Сведберг, что Скривенс приходили в клуб с весомым авторитетом и в хорошем статусе, однако частенько приносили больше вреда, чем пользы.

Метсола – вратарь совершенно иного масштаба. Он не звезда, он просто надежный вратарь, которого не интересует эффектность, ему по душе эффективность. Поэтому Юха никогда не бросится из ворот куда-нибудь в угол площадки к летящей шайбе. Он просто подождет у штанги, пока не подъедут защитники. Возможно, Метсола не совершит ни одного фантастического сэйва и не вытащить шайбу из пустого угла, зато он не запустит ни одну бабочку и отобьет все броски, на которые должен реагировать. Этот финский вратарь просто и добротно будет делать свою работу.

НОВИЧКИ

«Салават Юлаев» за лето поменялся практически наполовину. Команду покинули такие именитые ребята, как Илья Зубов, Игорь Макаров, Энвер Лисин, Дмитрий Саюстов, Александр Логинов, Иван Налимов.

Главная задача, которая стояла перед тренерским штабом, создать новые тройки, которые смогли бы на стабильной основе набирать очки. Ранее вся львиная нагрузка приходилась на первое звено. Как только у Умарка и компании переставала идти игра, поддержать было просто некому.

По именам летние трансферы совершенно не смотрятся звездными. Однако каждый новый игрок приобретался под конкретные цели, которые были обозначены тренерским штабом и пока никто не выпадал.

Проблемы в защите? Пожалуйста, молодой 25-летний Артем Сергеев из ЦСКА. Защитник с хорошим опытом, который поиграл в Северной Америке. Все данные для игры на высоком уровне есть, просто парень не мог найти свою команду. В Уфе же его приняли как родного.

Не впечатляет? Тогда к вашим услугам Сергей Терещенко из магнитогорского «Металлурга», двукратный обладатель Кубка Гагарина. Тут уж вообще никаких вопросов. Все еще молодой (26 лет), но с гигантским нереализованным потенциалом. В «Салават Юлаев» пришел доказывать, что он игрок экстра-класса. Ну а в качестве защитника, нацеленного на атаку, из санкт-петербургского «Динамо» пригласили Назаревича, который в прошлом сезоне набирал очки на уровне форвардов. Было это, конечно, в ВХЛ, но парень очень талантлив.

Фото: ХК "Динамо"

Из новых нападающих выделяется Вячеслав Основин и Дмитрий Кугрышев. Оба стали неотъемлемой частью второго по силе боевого звена. Первый пришел из ЦСКА, но прошлый сезон провел в составе «Сибири». По предсезонке уже доказал, что даже в 24 года является надежным центром, который хорош в атаке и всегда может отработать в защите. В квалификации Кугрышева, игравшего в «Авангарде», сомневаться не приходилось. Игрок всегда был на виду в КХЛ. Эти двое вместе с талантливым Ткачевым уже создали мощную тройку, которая должна выстрелить.

Из омского клуба в «Салават Юлаев» также перешел 28-летний Хохряков, которого сейчас пробуют на позиции центрального нападающего для Бурдасова и Федорова. Пока связка работает не так эффективно, как хотелось бы, но перспектива в таких сочетаниях определенно есть.

Не стоит списывать со счетов и Владимира Жаркова, много лет игравшего за ЦСКА. Ему пока только 30, и благодаря своему богатому опыту он команде уж точно будет полезен. Хороший шанс заиграть у Александра Кадейкина из ярославского «Локомотива», альтернатив в качестве центра четвертого звена почти нет. Все в его руках.

А ведь еще в состав влилась целая россыпь молодых игроков. Такие ребята как Марк Рубинчик, Павел Шэн играют за молодежную сборную, и свои шансы по ходу сезона в главной команде точно получат.

Если резюмировать, то обновление команды получилось качественным. Болельщикам, конечно, хотелось звезд. Но ведь, какой толк от них, когда их невозможно вписать в команду? А тут практически с каждым новым исполнителем понятно, на какое место он покупался. Из слабых мест можно выделить разве что недостаток еще одного опытного центрфорварда. В остальном же команда укомплектована полностью и пускается в бой во всеоружии.

«Салават Юлаев» вернется домой в начале следующей неделе, а 12 сентября на «Уфа-Арене» стартует первая домашняя серия из пяти матчей. Первый соперник – нижегородское «Торпедо», которое в межсезонье вернулось в Восточную конференцию.