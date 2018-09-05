«Трещины по всему дому»: уфимцы рассказали о последствиях ночного землетрясения на Урале

СЕГОДНЯ 08:55 2018-09-05T09:10:30+03:00

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По Уралу прошла волна землетрясения. Эпицентр находился в Челябинской области в городе Катав-Ивановск. Его толчки почувствовали и жители Башкирии. В настоящее время в Уфе продолжают поступать сообщения о последствиях ночной тряски. И хотя, к счастью, никто не пострадал, в редакцию «Комсомольской правды» звонят взволнованные читатели и рассказывают, что ночью в квартирах не только двигалась мебель и звенела посуда, но и пошли трещинами стены в подъездах.

- Я проснулся в четыре часа утра от того, что моя кровать трясется и подпрыгивает, - рассказывает 73-летний уфимец Василий С. – Я живу в Черниковке, на улице Калинина, 73. Конечно, тут же выбежал в подъезд, там уже столпились соседи. Все кричат о землетрясении на Урале, что может повториться все в любую минуту. Смотрим, а на стене между четвертым и пятым этажом уже пошли трещины. Несильные, конечно, но все равно страшно. Штукатурка осыпалась. Подъезд и так старый, а сейчас точно ремонт придется делать.

В домах осыпалась штукатурка и отваливался кафель

Аналогичные жалобы поступают и от жителей Демы: отголоски подземных толчков заставили трястись высотки и изрядно понервничать жильцов.

- Проснулись от того, что кошка словно с ума сошла, - рассказывает Тамара Р., жительница дома на улице Магистральная. – И тут же услышали странный пугающий звук, будто стены трещат. Люстра закачалась, посуда в шкафу зазвенела. Мы сразу подумали, что землетрясение – хотели уже эвакуироваться, но потом все прекратилось. Сын тут же залез в интернет и прочитал о землетрясении на Урале. Утром потом посмотрели на дом, с внешней стороны кое-где осыпалась штукатурка, но самих трещин видно не было. Сейчас опасаемся повторных толчков, ведь на седьмом этаже все колебания заметно ощущаются.

Напомним, что подземные толчки магнитудой 1,1 балла в Уфе и Белорецком и Салаватском районах стали отголосками землетрясения на Урале, в Челябинской области. Эпицентр магнитудой 5,6 баллов находился в городе Катав-Ивановск, что в 133 километрах от Уфы. Управление гражданской защиты сообщает, что видимых повреждений зданий, домов и построек не выявлено. Пострадавших также нет. Республиканское МЧС также подтвердило, что повода угрозы для населения нет, поэтому не стоит поднимать панику.