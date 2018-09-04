Короли овертаймов: «Салават Юлаев» обыграл «Северсталь»

4 Сент. 23:50 2018-09-04T23:58:42+03:00

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Кто бы ни возглавлял «Салават Юлаев», а он по-прежнему остается верен себе – такой же веселый и бесшабашный. Какой бы классный вратарь, какие бы надежные защитники ни приходили в клуб, а пропустить три-четыре шайбы остается нормой. Наверное, в этом и кроется вся прелесть этой зеленой команды.

Матч против череповецкой «Северстали» напомнил болельщикам славные времена бразильского стиля, когда «юлаевцам» забивали, сколько могли, а они сами, сколько хотели. Вряд ли Николай Цулыгин остался доволен подобной игрой, однако собравшиеся на трибунах были в полном восторге.

ТРИ ШАЙБЫ ЗА ПЕРИОД? ЛЕГКО

«Салават Юлаев» начал матч с форы для соперника. Капитан команды Панин в своей зоне решил сыграть по-пижонски и моментально был вознагражден потерей. Одна передача, и вот уже счет открыт – 1:0. Автором гола стал Эштон. Конечно, остались большие вопросы к одному из ключевых защитников. Так не играют даже в предсезонных матчах.

Это еще хорошо, что удалось быстро отыграться. Защитники «Северстали» не успели за быстрыми перемещениями «юлаевцев», Кадейкина вывели на пустой угол, и центфорвард четвертого звена не сплоховал – 1:1. Хозяева даже толком порадоваться не успели после своего гола, как их тут же припустили на землю.

Дальше – хуже. У гостей проходили какие-то совершенно сумасшедшие комбинации, а череповчане попросту не успевали. На 8-й минуте как-то играючи легко забивает Майоров, шайба медленно-медленно закатывается за спину Фурху – 1:2. На 13-й Кугрышева не встречает никто из защитников, и тогда он решает бросить. Получается удачно – 1:3. Все в матче в один миг переворачивается. Кажется, что «Салават Юлаев» разгромит соперник.

Фото: пресс-служба ХК "Северсталь"

ВЕДРО ДЕГТЯ

Наступает второй период, и вдруг оказывается, что весь свой напор и желание уфимцы оставили в раздевалке. Было заметно, как команда сильно сбавила в агрессии, да и вообще действовала как-то чересчур вальяжно, будто поверила в легкую победу. А ведь это хоккей, где все может перевернуться с ног на голову в любую минуту.

Хоккеисты «Северстали» почувствовали, что у них есть шанс, и вцепились в него мертвой хваткой. К тому времени апатичность напала не только на нападающих «Салавата Юлаева», но и защитников. Уж как-то слишком часто они оставляли Метсолу одного в борьбе с неприятелями. Как ни старался вратарь, но от россыпи пропущенных шайб не спас. Монахов и Вовченко сравняли счет, а Трубачев уже в третьем периоде и вовсе вывел хозяев вперед – 4:3.

Трибуны ликовали, а Цулыгин на скамейке был в не себя от злости. По его глазам было видно, что он готов разорвать любого, кто к нему сейчас подойдет.

Фото: пресс-служба ХК "Северсталь"

СПАСЕНИЕ

«Юлаевцы» все-таки не стали искушать судьбу и бросились отыгрываться. Тем более по движению и мысли в позиционной игре они значительно превосходили соперника. Это было заметно невооруженным взглядом.

Времени на спасение оставалось много, только вот шайба никак не хотела залетать в ворота. Тут еще Фурх поймал кураж и принялся вылавливать все броски. Звено Умарка порой буквально заселялось в зоне «Северстали», но дивидендов это не приносило.

Время неумолимо бежало к концу, и за минуту до сирены тренерский штаб решается на смену вратаря на шестого полевого. Это решение станет определяющим, так как Бурдасов, как раз оказавшийся тем лишним, в углу площадки получает передачу и с кистей тут же мощно бросает в открытый угол. Какой у парня бросок, наверное, напоминать не стоит – 4:4.

Овертайм для «Салавата Юлаева» чуть не начинается с катастрофы. Арзамасцев в самой ненужной ситуации зарабатывает удаление, тем самым подставляя всю команду. Но уфимцы выстояли, а потом и сами заработали на себе двухминутный отдых для Вовченко.

На реализацию большинства вышли иностранцы и закрутили такой танец, что у череповчан просто закружилась голова. В итоге, Кемппайнен буквально закатывал шайбу в пустые ворота – 4:5.

Эта победа стала для «юлаевцев» второй в двух матчах. Пока подопечные Цулыгина идут по стопроцентному результату, однако игра против «Северстали» оставила много пищи для размышлений.

Следующую игру уфимцы проведут в четверг, 6 сентября. В соперниках ярославский «Локомотив».