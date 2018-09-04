В Башкирии при попытке дать взятку задержан член Центризбиркома

СЕГОДНЯ 15:16 2018-09-04T15:30:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Громкий скандал разгорелся в Башкирии накануне выборов в Госсобрание. Сотрудники УЭБиПК МВД и следственного комитета задержали члена Центральной избирательной комиссии республики Вадима Садыкова. Мужчину подозревают в попытке дать взятку должностному лицу.

В региональном ЦИК Садыков представлял КПРФ. По предварительным данным, он предложил денежное вознаграждение коллеге по партии Яну Двинскому. Именно этот молодой человек отвечал за выбор наблюдателей от КПРФ на избирательных участках в Калининском районе. По словам самого Двинского, подозреваемый просил заменить настоящих наблюдателей-коммунистов на «фейковых».

В ПАРТИИ САДЫКОВА ПОДОЗРЕВАЛИ ДАВНО

- В конце августа ко мне обратился лично Садыков, - рассказывает «Комсомолке» Ян Двинский. – Он предложил мне денежное вознаграждение в обмен на то, что мы заменим наблюдателей на тех людей, которых ему, по его словам, даст администрация. Мы посовещались в рескоме [КПРФ] и решили обратиться в правоохранительные органы.

По словам молодого коммуниста, встреча с Садыковым была назначена на 3 сентября. Она проходила под наблюдением сотрудников ОБЭП и следователей.

- Он подробно все объяснил, - продолжает Ян. – Он хотел, чтобы люди, которые сидят на участках с правом решающего голоса «не создавали шума» и не писали никаких жалоб. Чтобы я ему передал формы документов, подписанные кандидатами о формировании наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса. В теории, люди должны были закрыть глаза на все фальсификации.

Двинский утверждает, что Садыков обещал передать ему 100 тысяч рублей.

- У нас были подозрения на его счет. Похожая история была на прошлых выборах. Там, где Садыков формировал списки наблюдателей и членов комиссии от КПРФ, у нашей партии были самые низкие проценты, - отмечает Ян Двинский.

Вне зависимости от хода расследования уголовного дела, региональное отделение КПРФ будет добиваться исключения Садыкова из партии.

- Действительно была похожая история на прошлых выборах, - вспоминает секретарь по организационной работе Юлия Шабрина. - На нескольких участках работали не наши наблюдатели. Это все явно было сделано с целью фальсифицировать выборы. По поводу Садыкова мы догадывались, видели, как он работал. Задавали ему вопросы, он отвечал, а это вдруг оказывалось не правдой. Было такое чувство, что ему нет дела до партии.

Рано пока говорит и о том, в чью пользу на самом деле работал подозреваемый. В партии, по этическим и юридическим причинам, имен не называют, но свои предположения, конечно же, у членов КПРФ есть.

- Не так трудно догадаться, кому выгодно, чтобы наблюдатели и члены избирательной комиссии вели себя ниже травы и тише воды, - заключает Ян Двинский. – Не замечали никаких фальсификаций и нарушений.

КАК САДЫКОВ ОКАЗАЛСЯ В ПАРТИИ

- За последние полгода появилась информация о том, что некоторые члены партии, занимающие те или иные должности, ведут нечестную игру, возможно занимаются фальсификациями, - прокомментировал ситуацию депутат Госсобрания от КПРФ Юнир Кутлугужин. - Все руководство партии подключилось к выявлению данных фактов. Мы проводили строгий отбор наблюдателей по морально-этическим принципам и совсем недавно стали выдавать направления на участки. И вот на этом этапе поступило то самое предложение Яну, о которым мы и говорим.

По словам представителей КПРФ, сам Садыков до того, как он был выдвинут в ЦИК, подозрений не вызывал и действовал осторожно.

- Он был профессиональным юристом и был предложен руководству регионального отделения, - объясняет заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы России Юрий Афонин. - С точки зрения предыдущей деятельности к нему действительно не возникало вопросов. Возникли они именно на уровне работы в Избирательной комиссии.

По словам Афонина, первым «звоночком» стал внезапный уход Садыкова в отпуск перед самой регистрацией списка партии на выборы. Тогда отделение КПРФ в Башкирии столкнулось с определенным сложностями. Список регистрировать не хотели, коммунистам приходилось доказывать свою правоту в суде. Садыков же предпочел провести это время за границей.

- Его основная задача была в том, чтобы он отстаивал точку зрения и позицию партии, - продолжает Афонин. – У меня был с ним жесткий разговор по этому поводу. И вот теперь стало очевидно, что он как член избирательной комиссии работал не в интересах нашей партии и тех людей, которые его избрали, а в интересах других людей.

КОММУНИСТЫ ПОПРОСЯТ ГЕНПРОКУРОРА РОССИИ ВЗЯТЬ ДЕЛО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Делом Садыкова уже заинтересовались в Москве. Руководство КПРФ сразу обозначило свою принципиальную позицию – закон одинаков для всех. Вне зависимости от того, кто его нарушил – член своей партии или другой.

- Мы понимали, что внутри штаба что-то происходило, - прокомментировал «Комсомолке» Юрий Афонин. - Полгода назад в ходе отчетно-выборной конференции башкирского республиканского отделение наши товарищи серьезно обновили руководящий состав. Ряд людей были отстранены, после чего последовала волна попыток снять наш список. Очевидно, что мы внутри партии зачистили список тех, кто работал не в интересах партии и жителей республики, а в интересах власти.

Один из лидеров КПРФ особо отметил Яна Двинского, который не раздумывая решил обратиться к коллегам и правоохранительным органам, не соглашаясь на темные игры с наблюдателями.

- Этот пример показателен. Молодой коммунист, комсомолец, вместе со своими товарищами помог нам и правоохранительным органам, если это будет доказано судом, разоблачить эту схему.

На особый контроль расследование уголовного дела возьмут федеральные правоохранительные органы.

- Мы благодарны МВД, которое проявило принципиальность, - заявил Юрий Афонин. - Мы будем добиваться расследования и привлечения к ответственности всех виновных, всю цепочку. Ведь нам надо выяснить кто давал деньги самому Садыкову, кто был организатором этого процесса. Тем более что после появления этой информации в СМИ у нас появилась новая информация, что такая схема использовалась и в других районах. Мы подготовили телеграммы на имена генерального прокурора России Чайки, на имя главы МВД Колокольцева с просьбой взять это дело на особый контроль.

КОНКРЕТНО

Уголовное дело по факту попытки дать взятку пока не возбуждено. В настоящий момент у Садыкова, как у члена Центральной избирательной комиссии Башкирии, есть статус спецсубъекта. Статья 447 УПК РФ предусматривает особый порядок производства по уголовным делам в отношении члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. После того, как с подозреваемого этот статус снимут, следователи начнут уголовное производство в обычном порядке.

По словам представителей КПРФ, уголовное дело может быть возбуждено по статье 291 УК РФ – «Дача взятки должностному лицу».

На правах рекламы