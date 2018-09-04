В Башкирии дети гибнут, нанюхавшись газа для зажигалок

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-04T15:21:32+03:00

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В минувшее воскресенье, второго сентября, в центре Уфы от отравления газом для заправки зажигалок отравился 15-летний Василий П. (имя изменено – прим. ред) Медики обнаружили тело несчастного прямо на детской площадке, где он вместе с друзьями решил «повеселиться».

УМЕР ЗА ДЕНЬ ДО ДЕВЯТОГО КЛАССА

По словам близких погибшего, в понедельник Вася, как и десятки тысяч уфимских пацанов и девчонок, должен был отправиться в школу.

- Он был очень веселый и активный. Недавно вернулся из пионерского лагеря, там всегда участвовал в мероприятиях. Занимался спортом. Очень жаль, что так глупо погиб, - вспоминает Васю товарищ по школе.

Друзья погибшего рассказали, что парень рос без родителей – его воспитывала бабушка. По нашим данным, отец молодого человека отбывал наказание. Мать жизнью ребенка особо не интересовалась и вела разгульный образ жизни.

По данным Следкома, в роковой день Вася вместе с тремя друзьями пришел во двор жилого дома по улице Гафури. Ребята остановились на детской площадке, достали баллончики с газом и начали вдыхать содержимое. В один момент девятикласснику стало плохо.

- Находившиеся рядом вызвали скорую помощь. Прибывшие медицинские сотрудники констатировали смерть мальчика и вызвали сотрудников правоохранительных органов, - рассказали в Следкоме Башкирии.

15-летний Василий был душой компаний

На месте сыщики нашли те самые злополучные баллончики с газом. Сейчас они устанавливают все подробности происшествия.

Примечательно, что происшествие случилось в день проведения уфимского международного марафона, когда весь исторический центр города был заполнен аварийными службами и стражами порядка.

ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Похожий случай произошел в Туймазах в конце июля. Тогда от отравления таким же газом погиб 11-летний школьник Дамир С. (имя изменено - прим. ред).

Инцидент произошел прямо на спортивном стадионе. Дамир приехал туда на велосипедах вместе с друзьями, с которыми недавно начал общаться. Кто-то из ребят достал баллончик и предложил школьнику. По всей видимости, тот решил показаться «смелым» и не стал отказываться.

Перед смертью Дамир успел позвонить маме

- Дамир затянулся один раз и ему стало плохо. Он успел позвонить маме, и сказал, что сильно болит живот. После этого он упал, - рассказал один из свидетелей жуткого зрелища.

Вскоре на место прибыли медики. Спасти ребенка не удалось, он скончался до того, как на прибежала перепуганная мама школьника.

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Вообще, проблема «пыхальщиков» (так на сленге называют любителей намеренно вызвать отравление организма химическим веществом– прим. ред.) Башкирии, как и всей России, известна давно. В девяностые и двухтысячные подобные развлечения оставались уделом совсем уж несчастных детей – беспризорников, малолетних преступников и прочих маргиналов. Затем главный «поставщик кайфа» - знаменитый производитель клея отказался в составе от компонента, который вызывает кратковременные галлюцинации. Говоря простым языком – клей больше «не вставлял». Это вызвало некоторый спад популярности.

По данным республиканского Роспотребнадзора, количество вновь выявленных заболевших токсикоманией снизилось до 0,1 случая на 100 тысяч населения Башкирии. Но здесь следует понимать, что статистика выявленного диагноза может сильно разниться с реальным положением дел – не все токсикоманы заявляют о своей болезни врачам или родным.

Впрочем, после истории с «безопасным» клеем токсикоманы начали искать выход в другой бытовой химии. Полный список названий мы, по понятным причинам, озвучивать не будем. Одним из самых популярных и доступных оказался обыкновенный газ для заправки зажигалок. Самое страшное, что купить гремучую смесь бутана и изобутана может любой – на законодательном уровне это никак не запрещено. К тому же, симптомы отравления сложно распознать внешне, в отличие, от, например, алкогольной интоксикации.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ОРГАНИЗМОМ?

По словам наркологов, в погоне за острыми ощущениями дети не контролируют сам процесс вдыхания газа. Выходит так, что в организм попросту не поступает достаточное количество кислорода. В результате происходит отравление газом – человек теряет сознание. После этого нарушается работа легких, сердца и мозга. Даже если пострадавший выживет после отравления, высок риск того, что он может остаться инвалидом.

Редакция «Комсомольской Правды - Уфа» убедительно просит родителей объяснить детям, что игры с бытовой и промышленной химией смертельно опасны для здоровья. Минутное развлечение может стоить человеческой жизни.