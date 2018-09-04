«Заболела раком из-за стресса»: жительница Башкирии борется с болезнью, чтобы выходить сына после ДТП

СЕГОДНЯ 19:32 2018-09-04T19:40:54+03:00

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20-летний Айгиз Сабиров из деревни Старосултанбеково, что в Дюртюлинском районе республики, всегда был главной надеждой и гордостью своих родителей. Но уже два года парень находится в полубессознательном состоянии и прикован к постели после страшной аварии, пока за ним ухаживает мать. А сейчас помощь понадобилась и самой женщине: из-за пережитого стресса у нее развился рак на третьей стадии, и срочно нужна операция.

С ДЕТСТВА РОС ТРУДОЛЮБИВЫМ И ОТВЕТСТВЕННЫМ

Как вспоминает Илюзя Сабирова, Айгиз с детства отличался ответственностью и трудолюбием. Семья держала собственное хозяйство, и парень помогал родителям ухаживать за огородом и скотиной. Когда подрос, не гнушался любыми подработками, а к 19-ти годам приобрел подержанную «четырнадцатую», на которой таксовал по вечерам. Айгиз со школы мечтал о профессии нефтяника, а потому после школы поступил в нефтяной колледж и успешно его окончил.

- Сын самостоятельно оплачивал учебу, - рассказывает Илюзя. – Учителя им гордились и прочили блестящее будущее. Айгиз даже собирался поступить в уфимский нефтяной университет, но решил сначала отслужить в армии.

Служба в армии для Айгиза значила много. Несмотря на то, что ему давали отсрочку на несколько лет, парень добился распределения в автомобильные войска и даже отучился на вождение грузовых машин. Сначала служил в Омске, потом его перебросили в Свердловскую область.

- Айгиз и в армии был одним из лучших, - с нежностью вспоминает мама парня. – В 2015 году мы приезжали к нему на присягу: он стоял такой гордый, подтянутый, одно загляденье. Его все там хвалили и даже написали несколько благодарственных и рекомендательных писем для университета, куда сын собирался поступать.

На присягу к сыну семья Сабировых приехала в Омск

Когда через год Айгиз вернулся домой, его торжественно встречали всей деревней. Каждый из соседей непременно желал лично поздравить дембеля с возвращением, но парень сначала посидел с родственниками, потом отправился к друзьям. На седьмом небе от счастья была и девушка Айгиза, которая исправно ждала его весь армейский срок.

- Сын сидел тогда с нами за столом и делился планами на жизнь, - рассказывает Илюзя. – Мечтал, как купит себе земельный участок и построит там большой дом. Радовался, что уже скоро сможет подать документы в университет. У Айгиза было столько планов на жизнь, и тем обиднее, что все они разрушились.

Утром Айгиз вместе с другом отправился в Илишевский район, чтобы навестить родственников. Сначала хотел ехать на своей «четырнадцатой», но вовремя вспомнил, что не успел продлить страховку. Пришлось просить старого приятеля, чтобы тот подкинул до деревни.

ДРУГ ОТДЕЛАЛСЯ ИСПУГОМ, А АЙГИЗ ЕДВА ВЫЖИЛ

По дороге случилась беда: на трассе машина, в которой ехал Айгиз, на большой скорости столкнулась со встречным автомобилем. У водителя – ни царапины, а Айгиз сильно ударился головой, и его в критическом состоянии увезли в реанимацию.

- Врачи говорили, что сын не выживет, - вздыхает Илюзя. – Ему сделали трепанацию черепа, и почти три месяца Айгиз находился между жизнью и смертью на аппарате искусственной вентиляции легких, а потом еще два года пролежал в коме. У сына в голове дыра размером с блюдце, нужна операция, чтобы закрыть эту дыру, но в Уфе пока от нас отказываются. Айгиз еще очень слаб, ведь столько времени питался только благодаря капельницам и трубкам. Но он не сдался. Мой мальчик мелкими шажками постепенно возвращается к нам.

Айгиз всегда мечтал о службе в армии

Мать парня с гордостью рассказывает, что сын уже может самостоятельно глотать пищу – хоть и приходится ее тщательно измельчать блендером и кормить Айгиза с ложечки. Хотя парень до сих пор не может разговаривать, он пытается общаться с родственниками с помощью мимики. Например, когда не хочет кого-то видеть, просто закрывает глаза. А если кому-то рад, то подмигивает и пытается улыбнуться. А недавно Илюзя заметила, что сын начинает двигать пальцами ног и потихоньку приподнимать таз.

- Каждый его успех – это огромная радость для нас, - делится женщина. – Айгиз хоть и молчит, но обожает, когда все собираются возле него, чтобы поговорить. Я верю, что скоро мой сын встанет на ноги и заговорит.

Сейчас за парнем ухаживают 47-летняя Илюза и ее супруг. Им помогает младший брат Айгиза – пятнадцатилетний Радик, а также многочисленные родственники. А вот возлюбленную парня Илюзя незаметно отстранила от сына, но лишь потому, что не захотела ломать жизнь совсем еще юной девушке.

- Она, конечно, поначалу часами просиживала возле Айгиза в реанимации, плакала, клялась до конца быть с ним, - вздыхает Илюзя. – У меня сердце кровью обливалось глядя на нее. Никто же не знает, что будет, когда сын очнется. Может, он потеряет память и не узнает ее вовсе. Пусть она будет счастлива, хоть и рядом с другим человеком.

Илюзя сетует, что лечение сына обходится очень дорого: дорогостоящие препараты, некоторые из которых приходится заказывать за границей: для улучшения мозгового кровообращения, восстановления «убитых» кишечника, печени и почек. С помощью родных удалось купить специальную приставку к кровати, с помощью которой парень сможет подтягиваться и приподниматься, тренируя мышцы. Также требуются специальное белковое питание, аппарат для отсасывания, специальные зонды и трубки. Все это родителям приходится приобретать за свой счет. Но самое главное, что в будущем Айгизу потребуется сложная реконструкция черепа, чтобы закрыть огромную дыру. Такая операция проводится в московских и питерских клиниках, но стоимость ее превышает 1,5 миллиона рублей.

Еще два года назад семья Сабировых жила спокойно и счастливо

ОТ СТРЕССА РАЗВИЛСЯ РАК

Но безотлагательная операция сейчас требуется не только Айгизу. От пережитого стресса у его матери развилась онкология – и жизнь самой Илюзы находится под угрозой.

- Меня давно уже мучили непонятные боли в груди, - делится женщина. – Но я старалась не обращать на них внимания, ведь сыну нужно было мое постоянное присутствие. Потом боли усилились, грудь стало невыносимо тянуть, появились уплотнения, и мне пришлось обратиться к врачам.

Вердикт медиков был печален: у Илюзы обнаружили рак молочной железы третьей стадии. Женщину немедленно направили в уфимский онкодиспансер, и на данный момент она уже прошла восемь курсов химиотерапии. Совсем скоро Илюзе предстоит операция по удалению опухоли, но женщина переживает не за собственное здоровье, а кто же будет ухаживать за ее любимым сыночком.

- Конечно, муж будет помогать, младший сынок после школы присмотрит за Айгизом, - вздыхает Илюзя. – Но сердце все равно не на месте, а вдруг не справятся. Думаю. Сиделку нанять, так сколько денег уйдет. Я работаю воспитательницей в детском саду, супруг уже на пенсии. А тут еще мои проблемы со здоровьем навалились. Очень стыдно и тяжело просить о помощи, но иногда в жизни случаются действительно безвыходные ситуации.

И снова мать ничего не просит для себя: каждую пожертвованную копейку она собирается вложить в лечение любимого сына. Как признается женщина, только после того, как Айгиз встанет на ноги, она позволит себе хоть на минуту расслабиться. Если вы хотите помочь этой семье пройти до конца это тяжелое жизненное испытание, просьба обращаться в редакцию или по номеру 8(937)157-87-20. В свою же очередь Илюзя готова поделиться нажитым опытом с теми, чьи близкие попали в подобную ситуацию (восстановление и реабилитация после ДТП и тяжелых травм), ведь иногда и простой совет может оказать неоценимую помощь.