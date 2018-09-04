Если беспокоит изжога и отрыжка

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-04T08:15:19+03:00

Многие люди в мире хоть раз сталкивались с такими неприятными симптомами, как изжога или отрыжка

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Причем одно дело, когда эти жалобы появились один раз, и больше не беспокоили, а совсем другое, когда человек постоянно страдает от этих симптомов.

Разобраться в том, почему с изжогой и отрыжкой не стоит мириться, нам поможет врач-гастроэнтеролог клиники «ПроМедицина» Шарипова Софья Равильевна.

Причины изжоги и отрыжки

Изжога и отрыжка являются спутниками заболеваний желудка, пищевода. Данные жалобы возникают под воздействием:

-курения табачной продукции;

-склонности к перееданию;

-привычки есть быстро, когда употребляется слишком горячая еда или напитки;

-беременности;

-чрезмерных нагрузок на брюшной пресс и подъем тяжестей сразу после еды;

-избыточно употребляются в пищу продукты и напитки, способствующие образованию газов;

-привычки ложиться сразу после еды.

Почему это опасно?

Люди склонны думать, что изжога и отрыжка – это нормально. Они ищут объяснение появлению этих симптомов в своем поведении даже в том случае, если неприятные ощущения напоминают о себе регулярно. А, между тем, регулярное появление изжоги и отрыжки – это «красные флажки» серьезных заболеваний.

Отмахиваясь от неприятных ощущений, человек рискует запустить рефлюкс-эзофагит язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, опухолевые болезни желудка и пищевода.

Ноу-хау в диагностике

Задача пациента – вовремя обратиться к врачу. Задача доктора, в свою очередь, выяснить причину появления изжоги и отрыжки и устранить ее. Поэтому на первичном приеме подбирают исследования, которые помогут установить, какой фактор стал причиной появления симптомов.

«Для выявления заболеваний ЖКТ-тракта в нашей клинике «ПроМедицина» применяется фиброгастродуоденоэзофагоскопия, УЗИ брюшной области, лабораторные исследования. Одним из наших новых средств диагностики является видеокапсульная эндоскопия. Методика обладает высокой диагностической способностью и помогает ставить диагнозы в сложных случаях. После обследования пациент получит рекомендации по питанию и лечение выявленного заболевания. Какие-то проблемы можно решить консервативно, принимая лекарства, изменив образ жизни. В борьбе с другими болезнями поможет только операция. Чем раньше мы начнем лечение, тем эффективнее оно будет для пациента», - говорит Софья Равильевна.

Почему нельзя лечиться самостоятельно?

Многие, столкнувшись с проблемами ЖКТ, пытаются решить вопрос самостоятельно. Для борьбы с изжогой и отрыжкой регулярно рекламируется множество лекарств, фармацевты легко дают советы. Но человек, занимаясь самолечением, стремится справиться лишь с симптомами. При этом основное заболевание, вызвавшее изжогу и отрыжку, только прогрессирует. Результаты, увы, весьма предсказуемы: на первый прием к врачу человек попадает с уже запущенной болезнью. В итоге лечение затягивается, а в худшем случае, например, при злокачественных опухолях, врачи мало чем успевают помочь. Поэтому, чтобы не допустить этого, населению рекомендуется периодически посещать врача-гастроэнтеролога. Своего врача вы можете выбрать читая отзывы в интернете, посетив известную клинику с опытными врачами или обратившись к специалисту по рекомендации знакомых и друзей.

Лицензия ЛО 02-01-006167 от 19.03.2018

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