В Уфе перед судом предстанет мужчина, который убил свою беременную любовницу

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-03T15:01:40+03:00

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30-летний уфимец предстанет перед судом за убийство своей 33-летней беременной любовницы. Речь идет о Зебо Садритдиновой, которую искали зимой на протяжении двух месяцев. Ее тело было найдено недалеко от Уфы, а позднее задержали и предполагаемого убийцу, который оказался ее бывшим кавалером.

В следкоме Башкирии рассказали подробности трагедии. Оказалось, что обвиняемый познакомился с Зебо в 2016 году и стал поддерживать с ней интимные отношения. В 2017 году Зебо сообщила ему, что беременна от него. Будущий отец потребовал сделать аборт, поскольку был женат, и его супруга тоже ждала ребенка, однако Зебо ответила отказом, заявив, что будет рожать.

Испугавшись, что Зебо может рассказать все его жене, злоумышленник выехал с ней на своем автомобиле в безлюдное место и ударил ее ножом в шею несколько раз. Она скончалась на месте, он закопал тело убитой и спрятал орудие совершения преступления.

Обеспокоенные родители женщины написали заявление об ее пропаже в полицию. После того, как тело Зебо нашли, подозрения следователей пали на обвиняемого, который сначала отрицал, что вообще виделся с потерпевшей в день ее исчезновения, но потом сознался в убийстве.

В ходе следствия он снова изменил показания, заявил, что Зебо стало плохо после употребления наркотиков, и она стала задыхаться. Он попытался сделать ей надрезы на шее, чтобы помочь дышать, но не рассчитал силы, и от порезов женщина скончалась.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.