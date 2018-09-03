Стала известна личность 15-летнего подростка, скончавшегося в одном из уфимских дворов

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-03T10:13:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Уфы на улице Гафури прохожие обнаружили бездыханное тело 15-летнего Василия П (имя изменено – прим. ред).

По данным Следкома республики, днем второго сентября трое молодых пришли на детскую площадку и начали по очереди вдыхать газ для заправки зажигалок. Вскоре один из них почувствовал себя плохо и упал без сознания. Его друзья вызвали скорую помощь. К несчастью, 15-летний парень скончался до приезда врачей.

По словам знакомых погибшего, Василий рос без родителей. Однако классическим примером «беспризорника» его никто не называет – у молодого человека было много друзей, которые вспоминают его только добрым словом. В понедельник Вася должен был пойти на учебу.

- Ты навсегда останешься в наших сердцах, - пишет в соцсетях один из друзей погибшего.

Примечательно, что жуткий случай произошел в день проведения уфимского марафона, когда весь цент башкирской столицы был заполнен сотрудниками аварийных служб

Сейчас сыщики устанавливают все подробности происшествия. По факту случившегося начата доследственная проверка.

Напомним, что ранее подобным образом отравился 11-летний школьник из Туймазов. Вместе со своими друзьями он вдыхал газ для заправки зажигалок на спортивном стадионе. Перед смертью он успел позвонить родителям. К несчастью, ребенок погиб.

Пожалуйста, предупредите детей о смертельной опасности подобных развлечений.